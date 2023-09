Greta Gerwigs „Barbie“ ist ab dem 12. September digital erhältlich

Foto: Warner Bros., 2336311. All rights reserved.

In „Barbie“ spielt Margot Robbie die Hauptrolle

In diesem Sommer brach Greta Gerwigs Spielzeug-Satire „Barbie“ sämtliche Rekorde an den Kinokassen. Und womöglich ist auch bald das Heimkino dran, denn schon Mitte September wird der Film digital erhältlich sein.

An den internationalen Kinokassen konnte „Barbie“ nach nun mehr als zweieinhalb Monaten fast 1,4 Milliarden US-Dollar einnehmen. Und das, obwohl mit Russland ein Markt für den Streifen wegfällt. Damit ist die Komödie, die Hauptdarstellerin Margot Robbie zur Top-Verdienerin in Hollywood machte, der erfolgreichste im Portfolio vom Filmstudio Warner Bros. Insgesamt rangiert „Barbie“ noch auf Platz 15, dicht hinter „Frozen II“ und „Avengers: Age of Ultron“.

Ab dem 12. September wird „Barbie“ als Premium-Digitalversion zum Kauf oder zum Ausleihen auf Amazon Prime, AppleTV, Google Play weiteren Plattformen erhältlich sein. Wenn die Zahlen für die Heimkinofassung genau so erfolgreich aussehen, lässt vielleicht eine Fortsetzung von „Barbie“ nicht lange auf sich warten.

Spielzeughersteller Mattel plant mit „Polly Pocket“ hingegen schon die nächste Verfilmung eines ihrer bekannten Produkte.