Gianna Nannini live in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

Gianna Nannini hat ein exklusives Deutschlandkonzert für 2026 angekündigt. Die italienische Sängerin tritt 19. September 2026 in der Berliner Waldbühne auf. ROLLING STONE präsentiert.

Damit feiert Nannini auch das 50. Jubiläum ihres Debütalbums „Gianna Nannini“ und geht auf „GiannaGold”-Tournee: eine zweijährige Jubiläumsreise mit den größten Hits. Der Auftritt in der Berlin wird ihr erster Waldbühnen-Gig seit 1988.

Tickets für das Konzert am 19. September 2026 in der Berliner Waldbühne sind im Fan-Vorverkauf am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 10:00 Uhr MEZ, im exklusiven Eventim-Vorverkauf am Freitag, dem 13. Februar 2026, um 10:00 Uhr MEZ sowie im allgemeinen Vorverkauf ab Montag, dem 16. Februar 2026, um 10:00 Uhr MEZ auf Ticketone.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket.com und in autorisierten Verkaufsstellen sowie unter www.vivoconcerti.com und anderen Online-Ticketverkaufsstellen erhältlich.

Wir berichteten zuletzt 2022 über Gianna Nannini:

Gianna Nannini hat sich in einem Instagram-Video offiziell als Präsidentin Italiens beworben. Die toskanische Sängerin sagt in dem Video: „Ich ergreife die Gelegenheit und kandidiere offiziell für das Amt des Präsidenten der italienischen Republik.“

Ihre Bewerbung machte sie öffentlich, kurz nachdem zahlreiche italienische Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und Intellektuelle eine Petition für ein erstmals weibliches Staatsoberhaupt ins Leben gerufen haben.

Am 03. Februar 2022 läuft das siebenjährige Mandat des aktuellen Präsidenten Sergio Mattarella aus, ab dem 24. Januar 2022 beginnen die Wahlen für seine:n Nachfolger:in – bisher werden der frühere Regierungschef Giuliano Amato, die amtierende Justizministerin Marta Cartabia sowie der derzeitige Regierungschef Mario Draghi als geeignete Kandidat:innen gehandelt.

Die Petition, die sich für eine weibliche Staatschefin Italiens einsetzt, wurde von der bekannten Schriftstellerin Dacia Maraini gestartet und bereits von einigen italienischen prominenten Frauen unterzeichnet – darunter die Holocaust-Überlebende und Schriftstellerin Edith Bruck, die Regisseurin Liliana Cavani, der Sängerin Fiorella Mannoia, den Komikerinnen Sabina Guzzanti und Luciana Littizzetto sowie den Autorinnen Michela Murgia, Silvia Avallone und Melania Mazzucco.