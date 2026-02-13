Ölindustrie: Billionen Gallonen giftiges Abwasser in Untergrund eingeleitet

Dokumente zeigen, dass die Industrie und Aufsichtsbehörden bereits vor Jahrzehnten wussten, dass die Einleitung giftiger Bohrrückstände in den Untergrund nicht sicher war.

Zweifel an der Sicherheit

Eine Sammlung von Regierungsdokumenten, die fast ein Jahrhundert zurückreichen, lässt ernsthafte Zweifel an der Sicherheit der gängigsten Methode der Öl- und Gasindustrie zur Entsorgung ihrer jährlich anfallenden Billionen Gallonen giftiger Abwässer aufkommen: die Einleitung in den tiefen Untergrund.

Obwohl bereits Anfang der 1970er Jahre bekannt war, dass Injektionsbohrlöcher bestenfalls eine Notlösung waren, hat die US-Umweltschutzbehörde (EPA) nie ihre eigene Feststellung befolgt, dass sie nur „ein vorübergehendes Entsorgungsmittel” sein sollten, das nur so lange verwendet werden sollte, bis „ein umweltverträglicheres Entsorgungsmittel verfügbar wird”.

Dokumente mehrerer Bundesbehörden

Die Dokumente umfassen wissenschaftliche Forschungsergebnisse, interne Mitteilungen und Vorträge, die auf einem Symposium der Industrie und der Regierung im Dezember 1971 gehalten wurden. Sie stammen von mehreren Bundesbehörden, darunter die EPA, das US-Energieministerium und der US-Geologische Dienst (USGS).

Die Dokumente zeigen, dass die Behauptungen der Industrie und der Regierung, Injektionsbohrlöcher seien ein sicheres Entsorgungsmittel, wissenschaftlich kaum haltbar sind – sie gefährden das Trinkwasser und andere Bodenschätze in Gemeinden im ganzen Land und bringen die lokale Wirtschaft und die öffentliche Gesundheit in Gefahr.

25,9 Milliarden Barrel pro Jahr

Die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie produziert laut den neuesten verfügbaren Daten, einem Bericht des Groundwater Protection Council aus dem Jahr 2022, der sich auf Daten aus dem Jahr 2021 stützt, 25,9 Milliarden Barrel Abwasser pro Jahr (oder 1,0878 Billionen Gallonen). Das reicht aus, um eine Reihe von Abfallfässern zu bilden, die 28 Mal bis zum Mond und zurück reichen würde.

Dieses Abwasser – von der Industrie unterschiedlich als „Produktionswasser“, „Sole“, „Salzwasser“ oder einfach „Wasser“ bezeichnet – gelangt bei der Förderung von Öl und Gas auf natürliche Weise an die Oberfläche. Etwa 96 Prozent, also 24,8 Milliarden Barrel, werden durch Rückführung in den Untergrund entsorgt.

181.431 Injektionsbohrungen im Jahr 2020

Im Jahr 2020 gab es laut einem Informationsblatt der EPA 181.431 Injektionsbohrlöcher (in einigen Regionen als Salzwasserentsorgungsbohrlöcher oder SWDs bezeichnet) in den Vereinigten Staaten – das sind etwa 11 Injektionsbohrlöcher pro Starbucks-Filiale im ganzen Land. Wenn Sie mit 65 Meilen pro Stunde von New York City nach Los Angeles fahren und die Autobahn mit ihnen säumen würden, kämen Sie alle neun Zehntelsekunden an einer Öl- und Gasabwasser-Injektionsbohrung vorbei.

Diese Injektionsbohrungen entsorgen ein komplexes Gemisch aus Abwasser, indem sie es tief in den Untergrund schießen. Laut einer Erklärung der Öl- und Gasindustrie zum Abwasserentsorgungsprozess werden flüssige Abfälle unter hohem Druck in eine „Injektionsschicht” unterirdisch injiziert, eine gezielte Gesteinsschicht, die eine beträchtliche Menge an „Porenraum” enthält: Lücken zwischen den Gesteinskörnern, aus denen sie besteht. Diese Injektionsschicht füllt sich mit dem Abwasser, während die umgebenden Schichten aus undurchlässigem Gestein als Abdichtung dienen, um ein Austreten der Abfälle zu verhindern.

Giftstoffe, Schwermetalle und Radium

Das Abwasser der Öl- und Gasindustrie kann jedoch giftige Mengen an Salz, krebserregenden Substanzen und Schwermetallen enthalten und oft weit mehr als genug von dem radioaktiven Element Radium, um von der EPA als radioaktiver Abfall eingestuft zu werden. Radium wird von Forschern als „Knochensucher“ bezeichnet, da es Kalzium imitieren kann und sich im Körper in die Knochen einlagern kann – genau das war der Grund für den Tod der Fabrikarbeiterinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die als „Radium Girls“ bekannt sind. Sie verwendeten eine radioaktive Farbe auf Radiumbasis, um Uhren im Dunkeln leuchten zu lassen, und hielten ihre Pinsel fest, indem sie an den Spitzen leckten.

„Diese Schadstoffe stellen eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit dar“, sagt Amy Mall, Leiterin des Teams für fossile Brennstoffe beim Natural Resources Defense Council (NRDC). „Jeden Tag fallen in den USA in der Öl- und Gasindustrie Milliarden Gallonen dieses gefährlichen Abwassers an.“

Weitere Industrien nutzen Injektionsbohrungen

Auch andere Branchen nutzen Injektionsbohrlöcher zur Entsorgung gefährlicher Abfälle, darunter die Pharma- und Stahlindustrie, Schlachthöfe und Pestizidhersteller. Während die USGS Injektionsbohrlöcher mit schädlichen Erdbeben in Verbindung gebracht hat, behaupten sowohl die Öl- und Gasindustrie als auch die staatlichen Aufsichtsbehörden, dass sie für die Abwasserentsorgung sicher sind. Diese historischen Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass sie seit langem wissen, dass dies nicht der Fall ist.

„Wir können nur hoffen“.

Die Tiefeninjektion ist „eine Technologie, mit der Probleme vermieden, aber nicht wirklich gelöst werden“, erklärte Stanley Greenfield, stellvertretender Administrator für Forschung und Überwachung der EPA, 1971 in einem Vortrag auf dem Symposium „Underground Waste Management and Environmental Implications“ in Houston, Texas. „Wir wissen wirklich nicht, was mit den Abfällen dort unten passiert“, sagte Greenfield. „Wir können nur hoffen.“

Hundert Jahre Alarmzeichen

Abwasser ist seit den Anfängen der Erdölindustrie vor 150 Jahren im Westen Pennsylvanias ein Problem. In den ersten hundert Jahren leiteten die Bohrunternehmen das Abwasser in neben den Bohrlöchern ausgehobene Gruben oder entsorgten es absichtlich in Gräben, Bächen, Sümpfen oder Bayous. In einem Fall in Mississippi in den 1920er Jahren wurde Abwasser in einem mit Holz ausgekleideten Schwimmbecken für Kinder gelagert.

Erste Warnungen bereits 1929

Der erste Hinweis auf die Entsorgung durch unterirdische Injektion erschien 1929 in einem Bericht des US-Innenministeriums: „Die Entsorgung von Ölfeldsalzlösungen durch Rückführung in eine unterirdische Formation scheint nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen in Einzelfällen machbar zu sein.“ In den nächsten Zeilen wurde jedoch gewarnt: „Es besteht nicht nur die Gefahr, dass das Wasser in Süßwassersande gelangt und die Trinkwasserversorgung verschmutzt, sondern auch die ständige Möglichkeit, dass dieses Wasser die gegenwärtige oder zukünftige Ölförderung gefährdet.“

Mitte des 20. Jahrhunderts erkannte die Industrie, dass die Injektion von Abwasser auch auf andere Weise nützlich sein könnte: um schwer erreichbares Öl, das in einigen Gesteinsformationen zurückgeblieben war, an die Oberfläche zu drücken. Diese Technik, die als Wasserflutung oder Enhanced Oil Recovery (EOR) bezeichnet wird, generierte von den 1950er bis Anfang der 1990er Jahre einen erheblichen Teil der in den USA geförderten Ölmenge.

Mit der Verabschiedung des Clean Water Act im Jahr 1972 wurden die Industrien gezwungen, die Einleitung ihrer Abfälle in Flüsse einzustellen, wo sie die Tierwelt vergifteten, die Süßwasserversorgung verschmutzten und hässliche Ölteppiche verursachten, die gelegentlich in Brand gerieten. Dies führte direkt zu einem massiven Anstieg der unterirdischen Entsorgung, ein Wandel, der in den EPA-Dokumenten dieser Zeit festgehalten wurde.

Rasantes Wachstum der Injektionsbohrungen

„Bis in die 1960er Jahre wurde dieser Technik wenig Beachtung geschenkt“, heißt es in einem EPA-Bericht aus dem Jahr 1974 über Injektionsbohrlöcher, „als die abnehmende Fähigkeit der Oberflächengewässer, Abwässer ohne Verletzung der Standards aufzunehmen, die Entsorgung und Lagerung von flüssigen Abfällen durch Tiefbohrungen zunehmend attraktiver machte.“

Im Jahr 1950 gab es in den Vereinigten Staaten nur vier industrielle Injektionsbohrlöcher, 1967 waren es bereits 110. Diese Zahl sollte sich in den kommenden Jahrzehnten trotz der Bedenken einiger prominenter früher Kritiker mehr als vertausendfachen. Im Oktober 1970 warnte David Dominick, der Kommissar der Federal Water Quality Administration (die zwei Monate später in die EPA integriert wurde), dass die Injektion eine kurzfristige Lösung sei, die mit Vorsicht und „nur bis zur Entwicklung besserer Entsorgungsmethoden“ angewendet werden sollte.

Symposium 1971: Optimismus und Warnungen

Ende des folgenden Jahres, im Dezember 1971, äußerten sich einige der rund 50 Redner des viertägigen Symposiums „Underground Waste Management and Environmental Implications” (Unterirdische Abfallentsorgung und Auswirkungen auf die Umwelt) in Houston optimistisch über Injektionsbohrungen. Vincent McKelvey, Forschungsdirektor der USGS und Hauptredner des Symposiums, sagte, er glaube, dass die unterirdische Erde „eine ungenutzte Ressource mit großem Potenzial für die Deckung nationaler Bedürfnisse” darstelle.

Viele andere Teilnehmer der Veranstaltung, die von der American Association of Petroleum Geologists und dem USGS organisiert wurde, waren sich da nicht so sicher. Im Nachhinein betrachtet sind die Vorbehalte, die sie während des Symposiums äußerten, zutreffende Vorhersagen der später auftretenden Probleme mit Injektionsbohrlöchern.

Wissenschaftliche und rechtliche Bedenken

Ein Geologe aus Utah warnte, dass die Einleitung von chemikalienhaltigen Abfällen in die Tiefe der Erde die Festigkeit von Gesteinen und deren Wechselwirkungen untereinander beeinträchtigen könnte. „Das Ergebnis könnten Erdbeben sein”, sagte er, die Risse verursachen würden, durch die Abfälle aus der Einleitungszone austreten könnten. Ein Forscher des Energieministeriums sagte, die Entsorgung radioaktiver flüssiger Abfälle stelle selbst in geringen Konzentrationen „ein besonders schwieriges Problem” dar.

Ein Rechtsprofessor aus Wyoming hatte eine „nicht gerade erfreuliche“ Botschaft: „Wenn Sie die Wasserversorgung eines anderen mit Ihrem Dreck verschmutzen, wenn Sie eine wertvolle Ressource unbrauchbar machen, die ein benachbarter Landbesitzer hätte nutzen können, oder wenn Sie die Gesteinsformationen ‚verfetten‘, ein Erdbeben verursachen und sein Haus zum Einsturz bringen – dann wird das Gesetz Sie zur Kasse bitten.“

Warnungen der Hydrologen

Der Hydrologe Robert Stallman vom USGS vermutete – wie sich herausstellte, mit einiger Genauigkeit –, dass die Folgen der Einleitung großer Mengen flüssiger Abfälle in den Untergrund die Verschmutzung des Grund- und Oberflächenwassers, Veränderungen der Durchlässigkeit von Gesteinen, Einstürze, Erdbeben und die Kontamination von unterirdischen Öl- und Gasvorkommen umfassen würden.

Niemand auf der Konferenz kritisierte die Praxis der Einleitung so akribisch wie der USGS-Hydrologe John Ferris.

„Der Begriff ‚undurchlässig‘ ist niemals absolut. Alle Gesteine sind bis zu einem gewissen Grad durchlässig“, erklärte Ferris auf dem Symposium. Abwasser würde unweigerlich aus der Injektionszone austreten und „auf seinem unaufhaltsamen Weg zu den Abflussgrenzen des Flusssystems alles mitreißen“, wie beispielsweise einen Brunnen, eine Quelle oder eine alte Öl- oder Gasquelle.

„Eine Büchse der Pandora“

Während die vorrückende Abfallfront zunächst dazu führen könnte, dass Brunnen und Quellen mit Süßwasser überflutet werden, würde die Kontamination „in immer größerer Entfernung vom Injektionsort sichtbar werden“, schlussfolgerte er. „Wo werden sich die Abfälle in 100 Jahren befinden?“, fragte Orlo Childs, ein Erdölgeologe aus Texas, in seiner Abschlussrede. „Vielleicht öffnen wir gerade eine Büchse der Pandora.“„Es ist klar“, sagte Theodore Cook von der American Association of Petroleum Geologists in seinem Vorwort zu einer Zusammenfassung der Vorträge des Symposiums von 1972, „dass diese Methode nicht die endgültige Antwort auf die Abfallprobleme der Gesellschaft ist.“

„Industrie griff die Vorschriften an“

Zumindest anfangs schien die EPA diese Warnungen zu beachten. In einem 1974 vorgelegten Politikvorschlag schloss sich die Behörde den Bedenken von David Dominick an und erklärte in einem internen Memo, dass sie „die Abfallentsorgung durch [tiefe] Bohrlochinjektion als vorübergehende Entsorgungsmethode“ betrachte, bis „eine umweltverträglichere Entsorgungsmethode“ verfügbar sei.

Im Juni 1980 begann die EPA mit der Regulierung von Injektionsbohrlöchern im Rahmen des Underground Injection Control (UIC)-Programms. Dies bedeutete zwar eine Bundesaufsicht, aber die Vorschriften verwandelten eine Entsorgungstechnik, die einst von der Behörde kritisiert worden war und deren wissenschaftlicher Nutzen fragwürdig war, in eine Technik, die nun von der obersten Umweltbehörde des Landes zugelassen wurde.

Abschwächung nach Klagen

Die EPA sah sich sofort mit mehreren Klagen von Industriezweigen wie Öl und Gas, Bergbau und Stahl konfrontiert, die beklagten, dass die Vorschriften für die unterirdische Abfallinjektion sie Milliarden kosten würden.

„Die Industrie griff die Vorschriften mit der Begründung an, dass sie zu komplex und zu kostspielig seien“, heißt es in einem Artikel des Oil & Gas Journal aus dem Jahr 1981.

Die daraus resultierende Einigung hob einige der Testanforderungen für Injektionsbohrlöcher auf und reduzierte die Anzahl und Häufigkeit der Berichte, die die Industrie einreichen muss. Die Industrie unternahm außerdem konzertierte und weitgehend erfolgreiche Anstrengungen, um der EPA die Regulierungskontrolle über Injektionsbohrlöcher zu entziehen und sie den Bundesstaaten zu übertragen. Seitdem hat die EPA 33 Bundesstaaten die Erlaubnis erteilt, Injektionsbohrlöcher selbst zu regulieren, darunter Ohio, Texas und Oklahoma.

„Ich denke, im besten Fall hatten sie eine grobe Berechnung der Kapazität dieser Formationen, diese Abfälle aufzunehmen, im schlimmsten Fall war es nur ein Stempel“, sagt Ted Auch, ein Forscher bei der Öl- und Gasaufsichtsbehörde Fieldnotes, der seit über einem Jahrzehnt das Ausmaß und die Auswirkungen der Abfallproduktion der Öl- und Gasindustrie untersucht. In den 1980er Jahren gab es dennoch einige kritische staatliche Untersuchungen zu Injektionsbohrlöchern, trotz acht Jahren allgemein industriefreundlicher und umweltschutzfeindlicher Politik unter Präsident Ronald Reagan.

Studien der 1980er-Jahre

Ein Bericht des Kerr Environmental Research Lab der EPA in Ada, Oklahoma, aus dem Jahr 1987 kam zu dem Schluss, dass „gefährliche Abfälle komplexe Materialgemische sind“ und „unterirdische Umgebungen oft viele Jahre brauchen, um ein chemisches und biologisches Gleichgewicht zu erreichen“. Dies machte es „schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich, die Wirkung oder das Schicksal von Abfällen nach ihrer Einleitung genau vorherzusagen“.

Ein weiterer Bericht aus dem Jahr 1987, der gemeinsam von der EPA und dem Energieministerium erstellt und vom National Institute for Petroleum and Energy Research in Bartlesville, Oklahoma, veröffentlicht wurde, warnte vor mehreren Möglichkeiten, wie Abfälle aus der Gesteinsschicht, in die sie injiziert wurden, entweichen und sich durch die Erde bewegen könnten, um das Grundwasser zu kontaminieren, das sich in der Regel in Gesteinsformationen viel näher an der Oberfläche befindet.

Fluchtwege für Abfälle

Abfälle könnten laut Bericht tief unter der Erde Gestein aufbrechen, „wodurch ein Kommunikationskanal entsteht, der es dem verpressten Abfall ermöglicht, in ein Süßwasseraquifer zu wandern“. Die Injektionsbohrung selbst könne korrodieren und dadurch „Abfall entweichen und migrieren lassen“. Zudem könnten ältere Öl- und Gasbohrungen „einen Fluchtweg bieten, durch den der Abfall in ein darüberliegendes trinkbares Grundwasseraquifer gelangen kann“.

Seit den frühen 2000er-Jahren, als neue Technologien den Fracking-Boom auslösten, konnten Bohrunternehmen zuvor unzugängliche Gesteinsformationen für Öl und Gas erschließen, die sich häufig in der Nähe von Gemeinden befinden — und manchmal, wie in der Denver-Julesburg-Formation in Colorado oder in den Marcellus- und Utica-Shale-Formationen in Pennsylvania und Ohio, mitten in ihnen.

Fracking und „Flowback“

Seit Anfang der 2000er Jahre, als neue Technologien den Fracking-Boom auslösten, sind Bohrunternehmen in der Lage, einst unzugängliche Gesteinsformationen für Öl und Gas anzuzapfen, die sich oft in der Nähe von Gemeinden befinden – und manchmal, wie in der Denver-Julesburg-Formation in Colorado oder den Marcellus- und Utica-Schieferformationen in Pennsylvania und Ohio, sogar mitten in ihnen. Zusätzlich zu den riesigen Mengen an Abwasser, die diese Bohrlöcher produzieren und die einen erhöhten Gehalt an natürlich vorkommenden Salzen, Karzinogenen, Metallen und Radioaktivität aufweisen, gibt es einen zweiten Abfallstrom, der für Fracking einzigartig ist: Flowback, das giftige Rückfließen von Sand und Chemikalien, die im Fracking-Prozess in ein Bohrloch gepumpt wurden.

Diese Fracking-Chemikalien wurden speziell entwickelt, um Risse im Gestein zu erzeugen und Formationen zu schmieren und zu brechen, um an das darin enthaltene Öl oder Gas zu gelangen. Wie diese Chemikalien unter dem hohen Druck und den hohen Temperaturen der unterirdischen Umgebung der Injektionszone reagieren und interagieren, ist völlig unbekannt, sagt Anthony Ingraffea, emeritierter Professor für Ingenieurwesen an der Cornell University, der sich sein ganzes Berufsleben lang mit Ölfeldern beschäftigt hat.

Immer mehr Abwasser

Diese ständig wachsende Flut von Öl- und Gasabwässern muss irgendwohin, und der größte Teil davon wird weiterhin in Injektionsbohrlöcher geleitet. „Man könnte versucht sein zu glauben, dass sich die Konstruktionsentwürfe, Materialien und Techniken für Bohrlöcher, die vor Jahrzehnten gebaut wurden, stark von denen von heute unterscheiden“, sagt Ingraffea. „Das ist falsch.“ Die oberste Umweltbehörde der USA verteidigt den Einsatz von Injektionsbohrlöchern vehement und erklärt auf ihrer Website, dass sie sich „als sichere und kostengünstige Option für die Entsorgung unerwünschter und oft gefährlicher Nebenprodukte bewährt haben“.

Verteidigung durch die EPA

Auf Fragen zu den historischen Bedenken der Behörde hinsichtlich der langfristigen Nutzung von Injektionsbohrlöchern antwortet EPA-Pressesprecherin Brigit Hirsch, dass die Behörde „sich verpflichtet hat, amerikanische Energieunternehmen und die Industrie zu unterstützen, die Genehmigungen für die unterirdische Injektion von Flüssigkeiten im Zusammenhang mit der Öl- und Erdgasförderung beantragen“, um „Fortschritte bei den Säulen ihrer Initiative ‚Powering the Great American Comeback‘ zu erzielen“.

Frühe Warnungen bewahrheiten sich

Nach 90 Jahren der Nutzung von Injektionsbohrlöchern zur Versenkung von Abwasser, darunter die letzten 13 Jahre als weltweit größter Öl- und Gasproduzent, befinden sich die Vereinigten Staaten in einer tiefen Umweltkrise. Die Öl- und Gasindustrie und ihre Regulierungsbehörden stehen sowohl vor Gericht als auch vor der öffentlichen Meinung vor einer seit langem ausstehenden Abrechnung in Bezug auf Injektionsbohrlöcher.

Klage in Ohio

Im Mai 2022 reichte ein Öl- und Gasunternehmen aus dem ländlichen Ohio namens Bob Lane beim Washington County Court of Common Pleas eine Klage gegen Betreiber von Injektionsbohrlöchern in der Region ein. Darin wird behauptet, dass diese Unternehmen seine Öl- und Gasbohrlöcher und sein Eigentum mit Abfällen „infiltriert, überflutet, kontaminiert und verschmutzt“ hätten, die „bekannte oder vernünftigerweise zu erwartende menschliche Karzinogene“ enthielten und „die wirtschaftliche Rentabilität“ seiner „Öl- und Gasvorkommen“ beeinträchtigten.

Zu den Beklagten in diesem Fall gehören Tallgrass Operations, ein in Colorado ansässiges Energieinfrastrukturunternehmen, und DeepRock Disposal Solutions, ein Unternehmen, das früher im Besitz des Senators des Bundesstaates Ohio, Brian Chavez, war, der den Vorsitz im Energieausschuss des Senats von Ohio innehat. Der Fall liegt nun beim Obersten Gerichtshof von Ohio und wird von regionalen Anwälten aufmerksam verfolgt.

Reaktionen der Unternehmen

„Wir möchten den laufenden Rechtsstreit respektieren und werden daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme dazu abgeben“, sagt John Brown, Sprecher von Tallgrass. Brown sagt, sein Unternehmen halte sich an die Vorschriften des Ohio Department of Natural Resources (ODNR) und das injizierte Abwasser werde innerhalb der zugelassenen Injektionszone aufgefangen und habe keine Auswirkungen auf das Trinkwasser. „Es ist wichtig zu beachten, dass die unterirdische Injektion eine seit langem etablierte und bewährte Entsorgungsmethode für viele US-Industrien ist“, sagt Brown, „und dass sie eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung kostengünstiger, zuverlässiger Energiesysteme spielt, die für Millionen von Familien in Ohio und Gemeinden im ganzen Land von entscheidender Bedeutung sind.“

ODNR-Sprecherin Karina Cheung sagt, die Behörde habe den Betrieb von sechs Injektionsbohrlöchern eingestellt, die „eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit darstellen und wahrscheinlich zu sofortigen erheblichen Schäden an den natürlichen Ressourcen des Bundesstaates führen würden“. Ein Bericht des ODNR aus dem Jahr 2023 bezeichnete diese Leckage als „potenziell katastrophal“ und warnte vor „umfangreichen Umweltschäden und/oder einer Kontamination des Grundwassers“, wobei eingeräumt wurde, dass die lange Geschichte der Öl- und Gasbohrungen in Ohio „zahlreiche Durchbrüche hinterlassen hat, die als Wege für die Migration von Flüssigkeiten dienen können“.

Weitere Konflikte und Studien

Im November reichte die Interessenvertretung Buckeye Environmental Network aus Ohio beim Berufungsgericht des zehnten Bezirks von Ohio eine Klage gegen das ODNR ein, weil es zwei von DeepRock betriebene Injektionsbohrlöcher genehmigt hatte, die sich weniger als zwei Meilen von einem Gebiet entfernt befinden, das die Trinkwasserquelle für Marietta, die größte Stadt im Washington County, schützen soll.

„Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen, als das Wasser der Stadt zu schützen“, sagt Susan Vessels, Präsidentin des Stadtrats von Marietta. „Wir können nicht einfach wegschauen. Ich möchte unserer Stadt helfen, eine Umweltkatastrophe zu vermeiden, die meiner Meinung nach irgendwann eintreten wird, wenn wir diesen Weg weitergehen.“ Im Oktober verabschiedete der Stadtrat eine Resolution, in der er die Gesetzgeber des Bundesstaates Ohio aufforderte, ein Gesetz einzuführen, das ein dreijähriges Moratorium für neue Injektionsbohrlöcher in Washington County vorsieht.

„wachsende Zahl von Reinigungen“

Unterdessen dokumentierte eine beeindruckende Enthüllungsgeschichte, die im Oktober gemeinsam von ProPublica und der in Oklahoma ansässigen Nachrichtenredaktion Frontier veröffentlicht wurde, eine „wachsende Zahl von Reinigungen“, bei denen Abwasser aus Ölfeldern mit „übermäßig hohem Druck“ in tief unter der Erde liegende Risse im Gestein injiziert wurde, wodurch es sich unkontrolliert über Kilometer hinweg ausbreiten konnte und manchmal über stillgelegte Brunnen an die Oberfläche zurückkehrte. In einem Fall kontaminierte eine aus einem stillgelegten Bohrloch austretende Salzlake eine Tränke für Vieh und tötete mindestens 28 Kühe.

Der Bericht handelt von Danny Ray, einem ehemaligen staatlichen Regulierungsbeamten und langjährigen Erdölingenieur, der als Whistleblower tätig ist und befürchtet, dass Oklahoma angesichts der großen Zahl unverschlossener Öl- und Gasbohrlöcher reif für weitere Katastrophen dieser Art ist. Die Oklahoma Corporation Commission, die staatliche Öl- und Gasaufsichtsbehörde, wies Rays Bedenken jedoch zurück und erklärte in einer Stellungnahme, dass sie sich weiterhin „für den Schutz Oklahomas und die Unterstützung der größten Industrie des Bundesstaates einsetzt, damit diese ihre Rolle auf sichere und wirtschaftliche Weise erfüllen kann“.

„Diese Ziele schließen sich nicht gegenseitig aus“, so die Behörde.

In West-Texas, so berichtete Bloomberg im September, sprudeln aus einer wachsenden Zahl der über 2.000 stillgelegten Öl- und Gasbohrlöcher des Bundesstaates – von den Einheimischen als „Zombie-Bohrlöcher“ bezeichnet – unvorhersehbare Geysire aus Fracking-Abfällen. Bei einer Explosion in Crane County schoss Abwasser im Jahr 2022 30 Meter hoch in die Luft und setzte rund 24 Millionen Gallonen giftiger Flüssigkeiten frei, bevor es etwa zwei Wochen später verschlossen wurde.

Sichtbare Folgen aus dem All

Ein Sprecher der Railroad Commission of Texas, der staatlichen Öl- und Gasaufsichtsbehörde, erklärte gegenüber Bloomberg, dass eine Reihe neuer Schutzvorschriften für Öl- und Gasabwasser-Injektionsbohrlöcher eingeführt worden seien, räumte jedoch „die physikalischen Grenzen der Entsorgungsreservoirs” sowie die Risiken für die Ölförderung und das Trinkwasser ein. Erst letzten Monat berichtete Inside Climate News über eine neue Klage, die von einem Landbesitzer aus Crane County eingereicht wurde, der „katastrophale Auswirkungen” durch Ausbrüche von Injektionsbohrlöchern geltend macht.

Die Auswirkungen von Leckagen und Ausbrüchen an Injektionsbohrlöchern sind sogar aus dem Weltraum sichtbar geworden. In einer 2024 in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlichten Studie, die auf Satellitenbeobachtungen basiert, stellte ein Team von Wissenschaftlern der Southern Methodist University fest, dass so viel Abwasser unter die Erde gepumpt wurde, dass sich das Land in einem Gebiet des Permbeckens in nur zwei Jahren um 16 Zoll angehoben hat und ein unterirdischer See mit hohem Druck entstanden ist, der zu weiteren himmelhohen Abwasserfontänen führen wird.

„Wir haben einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Einleitung von Abwasser und Ölquellenausbrüchen im Permbecken festgestellt“, schrieben die Autoren. Einst „eine kleine Heimindustrie von Mama und Papa“, sind Injektionsbohrlöcher heute „ein viel größeres Geschäft“, sagt Kurt Knewitz,ein Berater, der eine Informationswebsite zu Injektionsbohrlöchern namens BuySWD.com betreibt.

Permenbecken als Abwasser-Geschäft

Ein typisches Beispiel, so Knewitz, ist Pilot Water Solutions, ein Unternehmen, das Injektionsbohrlöcher in Texas betreibt und eine Tochtergesellschaft von Pilot Travel Centers ist, einem multinationalen Energie- und Logistikunternehmen von Berkshire Hathaway Inc., das Warren Buffett gehört.

„Man schaut sich das Permbecken an und denkt, es sei ein riesiges Ölfeld, aber es produziert drei- bis viermal so viel Produktionswasser wie Öl“, sagt Knewitz. „Das Permbecken ist also in Wirklichkeit ein Produktionswasserfeld, das nebenbei etwas Öl und Gas produziert.“ Dennoch hat die Branche die toxische Realität vor Ort nicht anerkannt und verteidigt weiterhin ihre bevorzugte Methode der Abfallentsorgung.

Verteidigung durch das API

Ein aktueller Bericht des American Petroleum Institute (API), der größten Öl- und Gas-Lobby der USA, stellt fest, dass Injektionsbohrlöcher „sicher und umweltverträglich“ sind und „eine wichtige Rolle bei der Förderung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklung der Öl- und Gasressourcen spielen“.

Das API antwortete nicht auf konkrete Fragen zu den Vorzügen früherer Kritik an Injektionsbohrlöchern oder dazu, ob diese Kritik auch heute noch gültig ist. „Unsere Branche hat sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Produktionswasser verpflichtet“, erklärte Sprecherin Charlotte Law in der Antwort der Gruppe. „Die Betreiber investieren kontinuierlich in fortschrittliche Aufbereitungstechnologien, Recycling und Wiederverwendung, um den Frischwasserverbrauch zu minimieren, Ökosysteme zu schützen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.“

Kritik von Umweltorganisationen

Die USGS und das DOE antworteten nicht auf Fragen zu diesem Artikel.

Interessengruppen, die seit Jahrzehnten die Vorschriften der EPA für Öl- und Gasabfälle verfolgen, weisen darauf hin, dass das Geschäftsmodell der US-Fracking-Industrie davon abhängt, dass die Betreiber in der Lage sind, Abfälle kostengünstig zu entsorgen. „Die unzureichende Regulierung und Durchsetzung von Vorschriften für Abfallentsorgungsbohrlöcher im ganzen Land stellt ein finanzielles Geschenk an die Öl- und Gasindustrie dar“, sagt Mall vom NRDC. „Experten wissen seit Generationen, dass diese Methode eine Gefahr für die Umwelt darstellt.“