Trump startet Angriff auf sauberes Wasser

Präsident Donald Trump , die Republikaner und die Konservativen am Obersten Gerichtshof verschärfen einen seit Jahrzehnten andauernden Angriff auf den Schutz des sauberen Wassers. Durch Deregulierungen und Kürzungen bei der Umweltschutzbehörde, Urteile des Obersten Gerichtshofs, Durchführungsverordnungen und Gesetzesvorlagen im Kongress höhlen die Konservativen systematisch Regeln aus. Solche, die den Amerikanern erfolgreich sauberes Wasser garantiert haben.

Diese Änderungen sind Teil eines umfassenderen Angriffs der Trump-Regierung auf den Umweltschutz, der den größten Umweltverschmutzern und der Industrie zugutekommt. Ein geringerer Schutz für sauberes Wasser wird alle Amerikaner betreffen. Insbesondere aber einkommensschwache Gemeinden, Gemeinden mit People of Color und ländliche Gemeinden.

„Es ist eine gefühllose Missachtung der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Menschen und ihren Zugang zu sauberem Wasser“, sagt Mary Grant, Direktorin der Kampagne „Public Water for All“ bei der gemeinnützigen Organisation Food and Water Watch.

Millionen Morgen Feuchtgebiete nicht geschützt

Im März kündigte Lee Zeldin , der Leiter der EPA , an, dass er einen Teil der Wasserwege erheblich reduzieren wolle. Darunter Feuchtgebiete, Flüsse und Bäche, die durch das Clean Water Act , ein Gesetz aus dem Jahr 1972, geschützt sind. Das Gesetz regelt die Einleitung von Schadstoffen in Gewässer. In einem Memo der EPA wurde betont, dass die Behörde die durch das Clean Water Act abgedeckten Gewässer minimieren und ihre Auslegung eines Urteils des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2023, Sackett v. Environmental Protection Agency, durchsetzen werde. In der Entscheidung Sackett wurde festgestellt, dass Millionen Morgen Feuchtgebiete – mehr als die Hälfte – nicht durch das Gesetz geschützt sind. Was bedeutet, dass keine Genehmigung mehr erforderlich ist, um Schadstoffe zu entsorgen oder Feuchtgebiete durch Auffüllen zu zerstören.

„Dies dient lediglich der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit“, sagte Zeldin . „Wir wollen nicht mehr, dass dies ein Pingpong-Spiel ist. Wir wollen einfach nur den Anweisungen von Sackett folgen.“

„Es gibt einen ziemlich grundlegenden Angriff der Industrie und der Trump-Regierung auf das Gesetz über sauberes Wasser. Und das schon seit Jahren“, sagt Drew Caputo, Vizepräsident für Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen Land, Wildtiere und Ozeane bei der gemeinnützigen Organisation Earthjustice. „Das war ein Merkmal der ersten Trump-Regierung. Und sie haben bereits sehr deutlich gemacht, dass sie versuchen werden, den Schutz des sauberen Wassers auf aggressive Weise anzugreifen.“

„Das erfolgreichste Umweltgesetz in Amerika“

Die Definition der Gewässer, die unter den Clean Water Act fallen, hat sich über die Jahre hinweg immer wieder verändert. Im Jahr 2015 erließ Präsident Barack Obama eine Verordnung, die zwei frühere Urteile des Obersten Gerichtshofs präzisierte. Und festlegte, dass die EPA die Zuständigkeit für kleinere Gewässer wie Bäche und Feuchtgebiete hat. Im Jahr 2019 hob Trump dann die Maßnahme auf. Im Jahr 2022 machte die EPA unter Präsident Joe Biden Trumps Schritt rückgängig. Und kehrte zu den Regeln zurück, die vor Obama galten. Im Jahr 2023 erließ der Oberste Gerichtshof das Urteil Sackett, das Biden dazu veranlasste, den Schutz von Feuchtgebieten zu schwächen. Und im März entschied der Oberste Gerichtshof in einem Fall, in dem es darum ging, dass San Francisco Abwasser in den Pazifischen Ozean einleitet, was den Clean Water Act weiter schwächte.

„Die Trump-Umweltschutzbehörde sagt, sie wolle noch einmal von vorne anfangen“, indem sie den Geltungsbereich des Gesetzes neu überdenkt. Das deutet für mich darauf hin, dass sie die bereits restriktive Entscheidung noch restriktiver auslegen wird. Und versucht, noch mehr Gewässer aus der Bundesgerichtsbarkeit auszuschließen‘“, sagt Emily Miller, Anwältin der Interessenvertretung Food and Water Watch.

Clean Water Act

Das Gesetz über die Reinhaltung des Wassers ist „das erfolgreichste Umweltgesetz in Amerika“, sagt Caputo. „Wir befinden uns also in einer Situation, in der Bemühungen, den Schutz des sauberen Wassers zu schwächen, nicht nur eine schreckliche öffentliche Politik sind. Denn alle Amerikaner brauchen und verdienen sauberes Wasser. Sondern auch eine Situation, in der wir durch die Schwächung des Schutzes des sauberen Wassers eine Niederlage aus dem Sieg reißen würden.“

Sackett betraf ein Ehepaar aus Idaho, Chantell und Michael Sackett, die auf einem unbebauten Grundstück, das von der EPA geschützte Feuchtgebiete umfasste, ein Haus bauten. Obwohl das Paar, das ein Aushubunternehmen leitete, nicht über die erforderliche Genehmigung verfügte, schüttete es Kies in die Feuchtgebiete. Um darauf bauen zu können. Die EPA forderte die Sacketts auf, den Schaden zu beheben. Und die Bauarbeiten einzustellen. Daraufhin reichten die Sacketts Klage ein. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass Gewässer, die keine „kontinuierliche Oberflächenverbindung“ zu größeren Seen und Flüssen haben, nicht dem Clean Water Act unterliegen. Wodurch viele Feuchtgebiete, die möglicherweise unterirdische Verbindungen zu größeren Seen und Flüssen haben, ungeschützt bleiben.

Viele gefährdete und bedrohte Arten sind auf Feuchtgebiete als Lebensraum angewiesen

Feuchtgebiete sind wichtig, weil sie durch das Filtern von Schadstoffen sauberes Wasser erzeugen und Überschwemmungswasser aufnehmen können. Viele gefährdete und bedrohte Arten sind auf Feuchtgebiete als Lebensraum angewiesen. Die EPA schätzt, dass mehr als 60 Prozent der Feuchtgebiete unter Sackett ihren Schutz verloren haben.

Die Sacketts wurden von der konservativen Pacific Legal Foundation vertreten. Die bezeichnet Earthjustice als eine „industriefreundliche Gruppe, die versucht, wichtige Umweltschutzmaßnahmen abzubauen“.

Der Clean Water Act „treibt die Industrie in den Wahnsinn“, sagt Caputo. „Es ist die Agrarindustrie. Es sind Immobilienentwickler. Auch die Öl- und Gasleute. Eine ganze Reihe von Branchen ist dem Schutz von Feuchtgebieten wirklich feindlich gesinnt.“

Das Gesetz schreibt vor, dass jemand eine Genehmigung einholen muss, bevor er einen Schadstoff aus einem Rohr, einem Tunnel oder einer anderen „ diskreten Beförderung“ in Gewässer einleitet.

„Das sind die Kosten, die man für die Geschäftstätigkeit zahlen muss. Und die Industrie mag diese Kosten nicht“, fügt Caputo hinzu.

Biden und Barack Obama hätten Probleme für Landwirte und Viehzüchter verursacht

Zeldin argumentierte letzten Monat in einer Erklärung, dass die bisherige Definition der Biden-Regierung für Gewässer, die unter das Gesetz über sauberes Wasser fallen, „eine unfaire Belastung für das amerikanische Volk“ darstelle und zusätzliche Kosten für Unternehmen verursache. Er behauptete, die Trump-EPA werde ‚Amerikas Wasserressourcen im Einklang mit dem Gesetz des Landes schützen. Und gleichzeitig amerikanische Landwirte, Grundbesitzer, Unternehmer und Familien stärken“.

Konservative Abgeordnete haben die Wasser-Deregulierung der Trump-Regierung ebenfalls als Vorteil für die Menschen im Alltag dargestellt. Der Abgeordnete Doug LaMalfa (R-Calif.) sagte, dass die Politik von Biden und Barack Obama Probleme für Landwirte und Viehzüchter verursacht habe.

„Sie sollten nicht jede Schlammlache regulieren“, sagte er. „Wenn man eine Gummiente nach dem Regen eine halbe Stunde lang darin schwimmen lassen kann, bedeutet das nicht, dass sie das regulieren können.“

„Die Ankündigung der EPA lässt wenig Raum für Unklarheiten“

Zippy Duvall, Präsident der Lobbygruppe American Farm Bureau Federation, lobte ebenfalls den Schritt der Trump-EPA. „Ich bin Landwirt und brauche eine Vorschrift, die auf einer Seite Platz hat und auf dem Armaturenbrett meines Trucks direkt neben meinem Andachtsbuch liegt. Wenn ich eine Frage zu einer Schlucht auf meinem Hof habe, kann ich diese eine Seite zur Hand nehmen. Sie lesen und selbst interpretieren“, sagte Duvall .

Laut Experten kommen die Maßnahmen der EPA zum Gewässerschutz jedoch vor allem der Industrie zugute.

„Die Ankündigung der EPA lässt wenig Raum für Unklarheiten“, sagte Mark Sabath, leitender Anwalt des gemeinnützigen Southern Environmental Law Center. „Wir hören keine Sorge um die Gesundheit der Menschen, die auf sauberes Trinkwasser angewiesen sind. Oder um die Sicherheit der Gemeinden, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, um Überschwemmungen zu verlangsamen. Eine weitere Schwächung des bundesstaatlichen Schutzes für sauberes Wasser mag das sein, was große Umweltverschmutzer und wohlhabende Bauunternehmer wollen. Aber es ist nicht das, was die Menschen im Alltag wollen. Weder im Süden noch im ganzen Land.“

Feindseligkeit des Obersten Gerichtshofs

Caputo sagt, dass es noch einige Möglichkeiten gibt, sich zu wehren.

„Wenn man wie ich diese Feuchtgebiete schützen will, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, dies zu tun“, sagt er. „Eine besteht darin, den Kongress ein Gesetz verabschieden zu lassen, das den Schutz für diese 50 Millionen Acres wiederherstellt. Die andere besteht darin, dass einzelne Bundesstaaten dies auf Bundesstaatsebene tun. Nach der Entscheidung im Fall Sackett verfolgen wir also beide Vorgehensweisen.“

Die konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs griff das Gesetz über die Reinhaltung des Wassers im März weiter an, als sie einen Fall über die Einleitung von Abwässern durch San Francisco in den Pazifischen Ozean entschied. Infolgedessen wurde die Fähigkeit der EPA, bestimmte grundlegende Anforderungen als Teil von Genehmigungen festzulegen, eingeschränkt.

„Diese Entscheidung zeigt meiner Meinung nach die offene Feindseligkeit des Obersten Gerichtshofs gegenüber dem Schutz sauberen Wassers. Sie erschwert es der EPA und den staatlichen Aufsichtsbehörden, die Wasserqualität zu schützen, wenn dies im Clean Water Act vorgeschrieben ist. Da sie den Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument aus der Hand nimmt, das sie in der Vergangenheit routinemäßig zum Schutz der Wasserqualität eingesetzt haben“, sagt Miller von Food and Water Watch.

Einleitung von Schadstoffen

In dem Fall ging es um die Befugnisse der EPA und der staatlichen Aufsichtsbehörden, die sie haben, um dafür zu sorgen, dass Umweltverschmutzer die Vorschriften einhalten. Vor dem Urteil erteilte die EPA Auflagen in Genehmigungen, die als Endergebnisanforderungen bezeichnet werden. Oder Bestimmungen, die im Allgemeinen „die Einleitung von Schadstoffen verbieten, die gegen die Wasserqualitätsstandards verstoßen“, so Miller.

Diese Bestimmungen sollten als Rückversicherung dienen, um sicherzustellen, dass ihre Vorschriften eingehalten werden. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass diese Endergebnisanforderungen außerhalb der Befugnisse der EPA liegen. Daher müssen die EPA und die staatlichen Aufsichtsbehörden nun spezifischere Bedingungen für jede Genehmigung festlegen, was Zeit und Geld kostet.

Mehr als 30 Maßnahmen, die die EPA angekündigt hat, betreffen die Wasserverschmutzung

„In der Praxis bedeutet diese Entscheidung meiner Meinung nach, dass es für die Aufsichtsbehörden viel schwieriger, zeitaufwändiger und teurer wird, Genehmigungen zum Schutz vor Wasserverschmutzung zu erteilen. Und sie kann leider insgesamt zu schwächeren Genehmigungen für Wasserverschmutzung führen“, sagt Miller.

Wie im Fall Sackett unterstützte die Industrie den Verursacher, San Francisco.

„Es ist ungewöhnlich, dass eine der liberalsten Städte des Landes eine Klage bis vor den Obersten Gerichtshof bringt, die im Grunde ein wirklich wichtiges Umweltgesetz schwächt“, sagt Miller. „Und es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass sie bei ihrer Klage von einer Reihe von Industrielobbygruppen unterstützt wurden, die die Interessen der fossilen Brennstoffe, des Bergbaus und der industriellen Landwirtschaft vertraten. Denn diese Entscheidung und diese Art der Schwächung der EPA-Macht kommt diesen Umweltverschmutzern immens zugute.“

Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs begünstigen „die Interessen der industriellen Umweltverschmutzer. Und wirken sich zum Nachteil der amerikanischen Öffentlichkeit aus, die auf Wasser zum Trinken, zur Erholung und für alle möglichen Dinge angewiesen ist, die jetzt gefährdet sind“, fügt Miller hinzu.

Zehn Regeln

Unterdessen bedroht die umfassendere Deregulierungsagenda der EPA auch den Schutz des sauberen Wassers. Mehr als 30 Maßnahmen, die die EPA angekündigt hat, betreffen die Wasserverschmutzung, die Luftverschmutzung und die Klimaemissionen von Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Trump erließ außerdem eine Executive Order , die besagt, dass für jede Regel, die eine Behörde erlässt, zehn Regeln aufgehoben werden müssen.

„Die EPA spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Energieagenda von Präsident Trump“

Eine dieser Zugeständnisse an die fossile Brennstoffindustrie: Die EPA will die Vorschriften für Abwasser ändern, das als Nebenprodukt der Öl- und Gasförderung entsteht. Die Behörde wird erwägen, die Umstände, unter denen dieses Abwasser verwendet und eingeleitet werden kann, zu erweitern.

„Die EPA spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Energieagenda von Präsident Trump“, erklärte Zeldin in einer Stellungnahme . „Die EPA wird die Abwasservorschriften aus den 1970er Jahren überarbeiten, die nicht die modernen Möglichkeiten zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Wasser widerspiegeln. Dadurch werden wir die Produktionskosten für die Öl- und Gasförderung senken, um die amerikanische Energieversorgung zu fördern Und gleichzeitig die Wasserversorgung zu erhöhen und die Wasserqualität zu schützen.“

Das Büro für Verwaltung und Haushalt von Trump zog separat einen Vorschlag für eine EPA-Verordnung zurück, mit der die Einleitung von PFAS-Chemikalien in das Abwasser dauerhaft begrenzt werden sollte. Die Regierung begründete dies mit Trumps Anordnung vom ersten Tag an, alle in Arbeit befindlichen Vorschriften bis zur Überprüfung einzufrieren.

Rechtsgerichtete Fantasie

Trump und Elon Musk, der Milliardär, der Trumps sogenanntes Department of Government Efficiency leitet, wollen auch erhebliche Kürzungen beim Budget und der Belegschaft der EPA vornehmen. Diese Kürzungen würden die staatlichen revolvierenden Fonds für sauberes Wasser und Trinkwasser gefährden , die einen Großteil der Mittel für die lokale Wasserinfrastruktur bereitstellen.

„Ich denke, dass viele Branchen die EPA als Hindernis für ihre Vorhaben betrachten“, sagt Caputo. „Und so spielt sich im Moment eine Art rechtsgerichtete Fantasie ab. Nämlich diese Behörde loszuwerden, deren einzige Aufgabe es ist, den Menschen sauberes Wasser und saubere Luft zu liefern. Und sie der Industrie aus dem Weg zu räumen.“

Aber, fügt er hinzu, „die Gesetze sind immer noch in Kraft.“

Und im Kongress sieht das kürzlich vom Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, verabschiedete Notstandsgesetz Kürzungen bei einem Programm vor, das Gemeinden den Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht. Zu den Kürzungen beim US-Landwirtschaftsministerium gehört das Hilfsprogramm für die Wasser- und Abfallentsorgung im ländlichen Raum, das ländlichen Gemeinden Finanzmittel für „saubere und zuverlässige Trinkwassersysteme, sanitäre Abwasserentsorgung, sanitäre Feststoffentsorgung und Regenwasserableitung“ zur Verfügung stellt, so das USDA.

Umweltgerechtigkeit “, „Klima“ und „sicheres Trinkwasser“

Ein durchgesickertes Memo, das von More Perfect Union veröffentlicht wurde , zeigte, dass der Landwirtschaftliche Forschungsdienst des US-Landwirtschaftsministeriums viele Wörter aus Vereinbarungen und Verträgen verbannt hat. Darunter „ Umweltgerechtigkeit “, „Klima“ und „sicheres Trinkwasser“.

„Die Trump-Regierung hat versucht, den Begriff „Umweltgerechtigkeit“ zu einem Schimpfwort zu machen, das nicht ausgesprochen werden darf. Aber die Menschen, die von diesen Entscheidungen überwiegend und unverhältnismäßig stark betroffen sein werden, sind Gemeinden an vorderster Front“, sagt Miller.

Die EPA hat im März die Schließung ihrer Büros für Umweltgerechtigkeit veranlasst. Diese Büros befassten sich mit der Umweltverschmutzung in armen Gemeinden und Gemeinden mit PoC.

„Industrie und industrielle Umweltverschmutzer konzentrieren sich in der Regel auf bestimmte Gebiete, in der Regel einkommensschwache Gemeinden mit PoC. Oder ländliche, abgelegene Gebiete, die nicht wirklich die politische Macht haben, sich gegen sie zu wehren. Und so werden Entscheidungen, die industrielle Umweltverschmutzer gewähren lassen, in diesen Gemeinden zu spüren sein. Und wenn man einfach die Worte „Umweltgerechtigkeit“ von der Website entfernt und das Büro für Umweltgerechtigkeit und die EPA abschafft, wird sich an dieser Realität nichts ändern. Es wird sie nur verbergen“, fügt Miller hinzu.

Maßnahmen im Weißen Haus

Republikanische Abgeordnete wollen auch die „Lead Out of Water“-Verordnung aufheben, die Biden im vergangenen Oktober erlassen hat. Und die „ein großer Erfolg für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor diesem Neurotoxin war, das besonders für Kinder gefährlich ist“, so Food and Water Watch. Die Verordnung sah vor, dass Bleirohre in Trinkwassersystemen innerhalb von zehn Jahren ausgetauscht werden müssen. Der Abgeordnete Gary Palmer (R-Ala.) brachte den Gesetzentwurf zur Aufhebung der Verordnung im Januar ein.

Diese Art von Veränderung wird nachhaltige Folgen haben.

„Wir sind sehr besorgt, dass wir, wenn der Kongress die Verbesserungen der Bleirohr- und Kupferrohrregelungen aufhebt, nie wieder in der Lage sein werden, die Entfernung all dieser giftigen Bleirohre anzuordnen“, sagt Grant.

Wenn diese Vielzahl von Maßnahmen im Weißen Haus, im Kongress, bei der EPA, beim Obersten Gerichtshof und anderswo überwältigend erscheint, dann ist das Absicht, fügt Grant hinzu.

Flooding the Zone

Sie sagt, Trump und die Republikaner „überfluten absichtlich die Zone und tun viel auf einmal, um die Opposition zu lähmen“, und erklärt: „Es ist schwer, den Überblick zu behalten. Es überfordert die Aufmerksamkeit der Medien. Und es ist schwer zu wissen, worauf man sich konzentrieren soll. Dieser massive Zustrom all dieser Durchführungsverordnungen so schnell, all diese Aktionen so schnell, ist beabsichtigt und soll verhindern, dass die Menschen jede illegale Handlung, jede schädliche Handlung in Frage stellen.“

„Diese Agenda zur Deregulierung, diese Agenda zur Aushöhlung der Bundesregierung, zur Demontage der Bundesregierung, zur Beseitigung der Kernfunktionen unserer Regierung, zur Beseitigung dieser Schutzmaßnahmen“, sagt Grant, „ist nur eine Ideologie. Und sie handeln danach, ohne sich darum zu kümmern, wie sich das auf die Menschen auswirkt. Wie sich das auf unseren Zugang zu sauberem Wasser auswirkt. Jeder braucht Zugang zu sauberem Wasser. Und das schadet den Gemeinden im ganzen Land.“