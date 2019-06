20+ sensationelle Bilder vom Glastonbury Festival 2019

Mit „The Man Who“ gelang der schottischen Band 1999 ein echter Mega-Hit. Nun erscheint das Album zusammen mit ihrem berüchtigten Glastonbury-Auftritt aus dem Jahr als Deluxe-Edition.

1999 war ein außergewöhnliches Jahr für Travis: Kurz vor der Jahrtausendwende gelang Fran Healy gemeinsam mit Gitarrist Andy Dunlop, Schlagzeuger Neil Primrose und Bassist Dougie Payne das Album ihrer Karriere. Mit „The Man Who“ veröffentlichte das Quartett in diesem Jahr den Nachfolger zum 1997 erschienenen Debüt „Good Feeling“. „The Man Who“ war gerade erst wenige Wochen im Handel, als Travis beim Glastonbury Festival 1999 auftraten. Das Wetter war blendend, doch als es ausgerechnet zu „Why Does It Always Rain On Me?“ anfing zu regnen, war ein neuer Musikmythos geboren. Inzwischen zählt der Travis-Gig deshalb zu einer der Höhepunkte in der…