Nach wütender Absage: Neil Young spielt doch bei Glastonbury

Neil Young hat angekündigt, offenbar doch wieder Teil des Line-Ups beim Glastonbury Festival sein zu wollen. An Neujahr hatte er von seinen Auftrittsplänen auf dem britischen Open-Air-Event Abstand genommen und Kritik geübt.

Alles auf Anfang

Auf seinem Blog „Neil Young Archives“ stellte der Songwriter die Situation jetzt klar. „Aufgrund eines Informationsfehlers hatte ich beschlossen, nicht auf dem Glastonbury-Festival zu spielen, das ich immer geliebt habe“, so der Sänger.

Wenige Tage zuvor hatte er Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Gig mit gepfefferten Worten abgesagt. „Uns wurde gesagt, dass die BBC jetzt ein Partner von Glastonbury sei und von uns eine Menge für Dinge verlangt, die uns nicht interessieren“, schrieb der 79-Jährige. „Es scheint, dass Glastonbury jetzt unter der Kontrolle von Unternehmen steht. Und nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung habe“, fuhr er fort.

Die BBC überträgt und streamt große Teile der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal weltweit zu sehen war. Es war unklar, was genau Glastonbury und der Fernsehsender von Young verlangten und ihn damit so aus der Fassung brachten. War das also alles nur ein Missverständnis? Es scheint so. „Glücklicherweise steht das Festival jetzt wieder auf unserem Reiseplan und wir freuen uns darauf, dort zu spielen! Ich hoffe, wir sehen uns dort!“, schrieb Young jetzt in seinem Blogeintrag.

Neil Young ist nach Genesungspause wieder fit

Der Musiker musste seine „Love Earth Tour“ 2024 aufgrund einer Erkrankung in großen Teilen absagen. In einem Statement erklärte er, dass sein Körper ihm signalisiert habe, eine Pause einzulegen. Nach einer kurzen Genesungsphase kehrte er mit seiner Band Chrome Hearts im September letztes Jahr auf die Bühne zurück. Im Oktober spielte er einen Benefiz-Gig zusammen mit Stephen Stills und John Mayer in Lake Hughes, Kalifornien. Für 2025 ist eine Sommertournee geplant, in der einige der ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden sollen. Das Glastonbury Festival findet ab dem 25. Juni statt.