Neil Young sagt Glastonbury den Kampf an

Neil Young hat von seinen Plänen Abstand genommen, in diesem Sommer auf dem großen englischen Glastonbury Festival aufzutreten. „The Chrome Hearts und ich hatten uns darauf gefreut, in Glastonbury aufzutreten. Einem meiner Lieblingsfestivals im Freien“, schrieb Young in einem offenen Brief in den Neil Young Archives. „Uns wurde gesagt, dass die BBC jetzt ein Partner von Glastonbury sei und von uns eine Menge für Dinge verlangt, die uns nicht interessieren. Es scheint, dass Glastonbury jetzt unter der Kontrolle von Unternehmen steht. Und nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung habe.“

„Wir werden auf dieser Tournee nicht in Glastonbury spielen. Weil es für mich nicht mehr das ist, was es einmal war“, fährt er fort. „Ich hoffe, wir sehen uns an einem der anderen Orte der Tour.“

Woher die Wut?

Es ist unklar, was genau Glastonbury und die BBC von Young verlangten, das er als so unangenehm empfand, dass er sich vom Festival zurückzog. Die BBC überträgt und streamt große Teile der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal weltweit zu sehen war. ROLLING STONE hat die Vertreter von Glastonbury um eine Stellungnahme gebeten.

Glastonbury hat neben Rod Stewart noch keine weiteren Künstler für den Sommer angekündigt. Aber Ende 2024 wurde in der britischen Presse bekannt, dass Young auftreten wird. „Neil und seine Band The Chrome Hearts schmieden Pläne für europäische Konzerte im nächsten Jahr. Und Glastonbury steht auf dem Plan“, so eine Quelle gegenüber „The Sun“. „Glastonbury scheint sich wieder auf seine Rock-Wurzeln zu besinnen. Und wenn sie Neil verpflichten können, wäre das eine fantastische Ergänzung zu dem, was sich bereits als unglaubliches Lineup abzeichnet.“

Young tat wenig, um die Gerüchte zu zerstreuen, indem er den Lesern des Neil Young Archives mitteilte, dass er eine Europatournee plane, die größtenteils in Freiluftveranstaltungen stattfinden werde. In einem Brief an einen Fan , der am Neujahrstag veröffentlicht wurde, schrieb Young, dass „die Tourankündigungen für den Sommer sehr bald kommen werden“.

Young trat zuletzt am 26. Juni 2009 in Glastonbury auf. Teile der Show wurden auf BBC ausgestrahlt. Darunter „The Needle and the Damage Done“, „Words“, „Rockin‘ in the Free World“ und eine Coverversion des Beatles-Klassikers „A Day in the Life“.

Diesen Sommer wird Young bei allen Auftritten von seiner neuen Band Chrome Hearts begleitet. Die Band besteht aus Micah Nelson an der Gitarre, Spooner Oldham an der Orgel, Corey McCormick am Bass und Anthony LoGergo am Schlagzeug. Ihren ersten Auftritt hatten sie im September 2024 bei Farm Aid. Ende letzten Jahres nahmen sie mit dem Produzenten Lou Adler ein neues Album mit dem vorläufigen Titel Talking to the Trees auf.

„Ich habe zwei Jahre lang nichts geschrieben“, sagte Young kürzlich zu Dan Hesse in seinem Podcast Mentors Radio. ‚Ich fragte mich: ‘Wow, war’s das jetzt?‘ Wer weiß? Ich kann es nicht sagen. Dieses Album hat mich umgehauen. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Erfolg, dass ich mit Lou Adler zusammenarbeiten und Chrome Hearts spielen konnte. Und dass ich diese Musik aus mir herausholen konnte, von der ich bis vor ein paar Monaten, als ich alle Songs schrieb und sie alle aufnahm, nicht einmal wusste, dass sie da war.“