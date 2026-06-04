Hier könnt ihr Teil der „Global Beatles Day“-Bewegung werden

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Zum jährlichen „Global Beatles Day“ am 25. Juni erfährt eine von Fans ins Leben gerufene Bewegung höchste Weihen. Apple Corps Ltd. würdigt die Initiative offiziell und schenkt den Anhängern der Fab Four zum Jubiläum diverse Veranstaltungen, kündigt außerdem „weltweite Präsenz- und Onlineveranstaltungen“ an.

Der Ursprung dieses Aktionstags liegt im Sommer des „Summer of Love“. Am 25. Juni 1967 schrieben John, Paul, George und Ringo Fernsehgeschichte: Im Rahmen der weltweit ersten internationalen Satelliten-Live-Übertragung „Our World“ performten sie in den Londoner Abbey Road Studios vor rund 400 Millionen Zuschauern vor den Geräten ihre Hymne „All You Need Is Love“. Im Jahr 2009 beschloss der weibliche Fan Faith Cohen, dieses globale Gemeinschaftsgefühl dauerhaft lebendig zu halten, und rief den Global Beatles Day ins Leben.

Was als intimes Fantreffen begann, hat sich über die Jahre zu einem interkontinentalen Phänomen entwickelt – von Ausstellungen in New York über Mitsing-Konzerte in Buenos Aires bis hin zu Events in Tokio und Liverpool. Zum diesjährigen Aktionstag folgt die offizielle Anerkennung durch Apple Corps, dem Rechteverwalter der Band.

Digitale Premiere: Die legendäre Performance in Farbe

Unter diesem Link kann man Teil der „Global Day“-Bewegung werden und sich für den Erhalt exklusiver Inhalte registrieren. Als Geschenk an die Fan-Community veröffentlichen die Beatles am 25. Juni auf ihrem YouTube-Kanal die „Our World“-Performance in einer kolorierten Fassung.

Bis heute pilgern Millionen von Menschen zu den legendären Schauplätzen der Bandgeschichte. Allen voran die Abbey Road Studios in London, wo Fans täglich Schlange stehen, um das Zebrastreifen-Cover nachzustellen. Die Pilgerstätten bekommen bald Zuwachs: Wie kürzlich bekannt wurde, soll sich die Savile Row 3 – der geschichtsträchtige Ort ihres allerletzten Dachkonzerts – in ein neues Highlight verwandeln. Ab 2027 öffnet dort das erste offizielle Fan-Erlebnis seine Pforten.