The Beatles feiern den „Global Beatles Day“ mit dem Performance-Clip zu „All You Need Is Love“

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Vor fast sechs Jahrzehnten, am 25. Juni, versammelten sich die Beatles in Studio One der Abbey Road – gemeinsam mit Gästen wie Mitgliedern der Rolling Stones, der Who, Eric Clapton, Graham Nash und Marianne Faithfull – um „All You Need Is Love“ für eine weltweite Fernsehübertragung zu spielen. Nun erkennt Apple Corps Ltd., das Label der Beatles, eine von Fans ins Leben gerufene Initiative an, die die Botschaft des Songs feiert: Der 25. Juni wird offiziell zum „Global Beatles Day“ erklärt.

Eine Fans namens Faith Cohen startete die Kampagne für den Global Beatles Day im Jahr 2009, als die Band ihren Katalog als Box-Set wiederveröffentlichte. Fans auf der ganzen Welt schlossen sich an und veranstalteten Feiern rund um die Fab Four – von Tributkonzerten bis hin zu gemeinsamen Sing-alongs.

Apple Corps wird das Ereignis in diesem Jahr mit der Veröffentlichung einer kolorierten Fassung der Beatles-Übertragung von „All You Need Is Love“ begehen, die damals Teil des BBC-Programms „One World“ war. Es ist das erste Mal, dass die Performance offiziell online gestellt wird.

Fans weltweit feiern mit

„[Der Global Beatles Day] ehrt und verstärkt das bleibende Phänomen und die Ideale der Beatles – als Gruppe wie als Einzelpersonen – sowie ihre außergewöhnlichen Geschenke an die Welt“, heißt es auf der von Cohen erstellten Website des Events. „Ihr Einfluss reicht weit über die Musik hinaus und spiegelt ein Bekenntnis zu Frieden und Liebe, Jugend und der Erweiterung des menschlichen Bewusstseins wider.“ Die Seite bietet zudem ein Formular an, über das man seine Unterstützung für die Botschaft der Bewegung bekunden kann.

„Mehr denn je spricht die Botschaft der Beatles und von ‚All You Need Is Love‘ etwas an, das für Gemeinschaft, Verbundenheit und die Kraft des Zusammenkommens unverzichtbar ist“, schrieb der Apple-Corps-CEO in einem Brief an Cohen. „Das macht den Global Beatles Day so besonders. Er verlangt nichts weiter, als dass Menschen, wo auch immer sie sind, innehalten, zuhören und ein bisschen Freude teilen.“

John Lennon, der „All You Need Is Love“ gemeinsam mit Paul McCartney schrieb, sagte einmal, er habe den Song als Ausdruck einer Sehnsucht verfasst. „Als ich ‚all you need is love‘ sang, sang ich über etwas, das ich selbst noch nicht erlebt hatte“, sagte er. „Ich hatte Liebe zu Menschen in Schüben erlebt, Liebe zu Dingen, Bäumen, solchen Sachen – aber nicht das, wovon ich sang.“

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