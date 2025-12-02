Die 20 besten Filme des Jahres 2025

2025 war ein Jahr, das Filmfans viele Fragen stellte: Hat der Erfolg von „Sinners“ bewiesen, dass es immer noch ein Massenpublikum gibt, das hungrig nach originellen (sprich: nicht auf IP basierenden) Geschichten auf Blockbuster-Niveau ist? Verändert Ryan Cooglers historischer Deal, die Filmrechte in 25 Jahren an ihn zurückzugeben, die Art und Weise, wie Hollywood mit kreativen Talenten umgeht? Wie würde James Gunns Neustart von „Superman“ das Schicksal und die Zukunft des DC-Filmuniversums verändern? Was war das ideale Format, um „One Battle After Another“ zu sehen?

Was wäre die größere existenzielle Bedrohung für das Medium – der anhaltende Niedergang des traditionellen Kinoerlebnisses oder die Einführung des ersten KI-„Stars“? Würde „Hamnet“ Sie zwei oder drei Liter Tränen vergießen lassen? Fuhr Brad Pitt in „F1“ wirklich diese Formel-1-Autos? Was zum Teufel ist eigentlich ein KPop Demon Hunter?

Es war auch ein wirklich großartiges Jahr für großartige Filme, Punkt. Wir mussten eine Reihe von Lieblingen opfern, um die folgenden Best-of-2025 auf 20 Filme zu reduzieren. Und zwischen den verschiedenen Filmfestival-Premieren, kurzen Oscar-qualifizierenden Läufen, Streaming-only-Highlights und einer Reihe von Überraschungen hätten wir diese Liste leicht verdoppeln können. (Besondere Erwähnung verdienen: Blue Moon, F1, Is This Thing On?, One to One: John & Yoko, My Undesirable Friends, The President’s Cake, The Secret Agent, Sinners, Sirat und The Voice of Hind Rajab.)

Willkommen zu den besten Filmen des Jahres 2025

Eine Reihe namhafter Autorenfilmer erinnerte uns daran, warum sie sich diesen Titel verdient haben. Mehrere Newcomer veröffentlichten Debütfilme, die so überzeugend waren, dass sie die Zukunft des Films in ein besseres Licht rückten. Wir erhielten nicht nur eine, sondern zwei Hintergrundgeschichten zur Entstehung von nicht nur einem, sondern zwei sehr unterschiedlichen Meisterwerken, die Jahrhunderte auseinander liegen. Für jede große Enttäuschung gab es zwei oder drei große Schwünge, die das Publikum inspirierten, Gespräche anregten und Hoffnung weckten, wie es außerhalb des Kinos nicht möglich gewesen wäre.

Diese 20 Titel sind nicht nur die Höhepunkte der letzten 12 Monate. Es sind diejenigen, zu denen wir wahrscheinlich Jahr für Jahr zurückkehren werden. Von einer epischen Geschichte des Widerstands bis hin zu einer persönlichen Neuinterpretation eines gotischen Horror-Klassikers. Willkommen zu den besten Filmen des Jahres 2025.

Hier geht’s los: