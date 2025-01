„Star Trek“: Alle Filme im Ranking, von Top bis Flop

Film. Die letzte Grenze. Dies sind die Filmreisen des Raumschiffs Enterprise – nun ja, meistens. Mit dem Debüt von Star Trek: Section 31 in dieser Woche betritt die ehrwürdige Science-Fiction-Franchise völlig neues Terrain. Den direkt zum Streaming verfügbaren Film. In diesem Fall ist es das Endergebnis eines langen, komplizierten Entwicklungsprozesses, bei dem Section 31 – eine Ausgründung einer Figur aus Star Trek: Discovery, die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh zuletzt Ende 2020 spielte – ursprünglich eine fortlaufende Serie werden sollte. Und nun ein exklusiver Paramount+-Premierenfilm sein wird.

Es ist der erste einer möglichen Reihe von Filmen über Star Trek, die für den Streaming-Dienst produziert werden. Obwohl Star Trek mit ziemlicher Sicherheit auch weiterhin auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Unabhängig davon, ob die Pläne, die Besetzung der Chris-Pine-Filme wieder zusammenzubringen, verwirklicht werden oder nicht.

Angeregt durch die Ankunft von Section 31 haben wir beschlossen, alle 14 bisherigen Filme von Star Trek – einschließlich des neuesten – vom schlechtesten bis zum besten zu bewerten. Die Fernsehserien von Star Trek sind von Natur aus uneinheitlich. Daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass auch die Filme eine große Bandbreite an Qualität aufweisen. Selbst innerhalb der verschiedenen einzelnen Filmreihen mit William Shatners Originalbesetzung, der Crew von Star Trek: The Next Generation oder dem Reboot von Pine.

Es gibt einen spektakulären Film, eine Reihe sehr guter, mehrere mittelmäßige und ein paar grottenschlechte. Sie decken auch eine relativ große Bandbreite an Arten von Geschichten über Star Trek ab. Wie z. B. geradlinige Action-Abenteuer und themenorientierte Science-Fiction, und bewegen sich auf vielen Ebenen. Von verherrlichten TV-Episoden bis hin zu Epen mit großem Budget.

Wir beginnen mit einem Film, der die unsterbliche Frage stellt: „Was hat Gott mit einem Raumschiff vor?“

14. Star Trek V: Am Rande des Universums (1989)

Einer der beliebtesten Filme der Reihe wurde auch einer der am meisten geschmähten. Der Überraschungserfolg von „Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart“, bei dem Leonard Nimoy, der auch in der Serie mitspielte, Regie führte und der viel mehr Comedy als die vorherigen Filme enthielt, führte zu zwei Dingen: 1) William Shatner bestand darauf, seine eigene Chance zu bekommen, Regie zu führen; und 2) Shatner versuchte, „The Voyage Home“ an Witz zu übertreffen. Das Ergebnis – einschließlich einer Handlung, in der Spocks lang verschollener Halbbruder Sybok (Laurence Luckinbill) die Enterprise entführt, um eine Kreatur zu treffen, die er für Gott hält – ist in jeder Hinsicht ein Desaster.

Immer wieder werden die Charaktere auf der Suche nach Lacherfolgen verraten, die nie kommen – wie Scotty, der damit prahlt, dass er dieses Schiff wie seine Westentasche kennt, kurz bevor er sich bewusstlos gegen einen Deckenbalken stößt – und auch bei ernsten Themen nicht besser ist. Die nächsten Filme auf dieser Liste haben bestimmte Elemente, die schlimmer sind als alles hier, aber sie machen auch zumindest ein paar Dinge gut, während es in Final Frontier fast nichts gibt, was es wert wäre, gefeiert zu werden. (Wir machen eine kleine Ausnahme bei der Eröffnungssequenz, in der Kirk, Spock und McCoy am Lagerfeuer herumalbern, aber selbst das bekommt Minuspunkte, weil ihr Mini-Urlaub nur eine schamlose Ausrede für Shatner ist, sich beim Klettern zu filmen.)

13. Star Trek Into Darkness (2013)

Der Zynismus und der Unsinn mit der Überraschungseffekt-Box in diesem Film – ein Remake von Der Zorn des Khan, das J.J. Abrams und Co. im Vorfeld der Premiere immer wieder abgestritten haben – ist so ärgerlich und so gegensätzlich zum Geist von Star Trek, dass es eine große Versuchung ist, ihn ganz unten auf die Liste zu setzen. Aber Abrams ist ein weitaus fähigerer Regisseur als Bill Shatner, und allein einige der Action-Versatzstücke heben diesen Film mühelos über Final Frontier hinaus.

12. Star Trek: Nemesis (2002)

Die Filme über Jean-Luc Picard und den Rest der Crew von Star Trek: The Next Generation endeten mit einem Wimmern. Nemesis hat einige interessante Ideen, darunter die Erkundung der Kultur der Romulaner (die im Vergleich zu den Klingonen normalerweise als Bösewichte zweiter Klasse behandelt wurden) und die Tatsache, dass Picard und Data gezwungen sind, sich jüngeren alternativen Versionen ihrer selbst zu stellen. Aber die Ausführung – einschließlich der Tatsache, dass ein junger Tom Hardy eine große Nasenprothese erhält, um Picards bösen Klon Shinzon zu spielen (siehe oben links) – ist albern, und der Tonfall wirkt immer unpassend. Und Datas Tod wirkt so abrupt und zufällig, dass Star Trek: Picard ihn viele Jahre später zweimal rückgängig machen musste (zuerst, indem er ihm einen dramatischeren und würdevolleren Tod bescherte, und dann, indem er ihn zurückbrachte).

11. Star Trek: Section 31 (2025)

Nach einer sehr langen Wartezeit ist „Section 31“, in der Yeohs Philippa Georgiou auf eine Mission für die inoffizielle Black-Ops-Abteilung der Sternenflotte geht, … in Ordnung? Die heiklen moralischen Fragen, die ein wesentlicher Bestandteil von Sektion 31 waren, als die Gruppe in Star Trek: Deep Space Nine eingeführt wurde, werden zugunsten eines verwässerten Abenteuers im Stil von Mission: Impossible ignoriert, bei dem Georgiou mit verschiedenen schillernden Schurken zusammenarbeitet, darunter Sam Richardson als Gestaltwandler. Die Kampfszenen machen nicht besonders viel aus einem der größten Actionstars aller Zeiten, aber der Film hat Energie, einige anständige Nebenrollen und macht ein paar lustige Dinge am Rande des Star Trek Universums. Die Filme darunter sind schlichtweg schlecht. Dieser ist im schlimmsten Fall harmlos.

10. Star Trek: Insurrection (1998)

Nachdem die ersten beiden Filme der Next Generation versuchten, im großen Stil zu operieren, mit gemischten Ergebnissen, verfolgte Insurrection einen bescheideneren Ansatz, mit einer Geschichte, die im Wesentlichen eine längere und teurere Version einer traditionellen TNG-Mission der Woche-Episode ist. Aber die Handlung – die Besatzung lehnt es ab, die Bevölkerung eines idyllischen Planeten mit Jungbrunnen-Fähigkeiten zwangsweise umzusiedeln – wäre wahrscheinlich selbst im Fernsehen in Vergessenheit geraten. Es gibt hier und da ein paar lustige Momente, wie zum Beispiel, als Picard und Worf einen Teil von H.M.S. Pinafore singen, um einen außer Kontrolle geratenen Data zu stoppen, aber die Platzierung auf der Liste sagt mehr darüber aus, wie schlecht die drei schlechtesten Filme sind, als über die eigenen Vorzüge.

9. Star Trek: Generations (1994)

Im Nachhinein ist es schockierend, wie sehr Generations die Chance verpasst, Jean-Luc Picard und James T. Kirk in einem Film zu vereinen. Zugegeben, die Zusammenarbeit wurde durch die Tatsache, dass Next Generation bereits Episoden mit Spock, Scotty und (in einem kurzen, aber denkwürdigen Cameo-Auftritt im Pilotfilm der Serie) Pille McCoy gedreht hatte, etwas untergraben.

Aber die Umsetzung ist immer noch ein wirres Durcheinander, das die grundlegende Essenz der beiden Charaktere misszuverstehen scheint. Beide Kapitäne stranden im Nexus, einem mysteriösen himmlischen Phänomen, das jedem seiner Bewohner ein ewiges Paradies gewährt, das dem größten Wunsch seines Herzens entspricht.

Für Picard ist dieses perfekte Jenseits also … ein Weihnachtsfest à la Dickens mit der Art von Großfamilie, für die er nie viel Interesse gezeigt hat? Und für Kirk, der im Leben nie glücklicher war, als wenn er auf dem Kapitänsstuhl der Enterprise saß, ist das glückliche Ende … ein Pferdehof? Und obendrein soll der Nexus eine so starke Macht über jeden haben, der sich darin befindet, dass der Bösewicht des Films (gespielt von Malcolm McDowell) bereit ist, einen Völkermord zu begehen, nur um dorthin zurückzukehren, während Picard und Kirk die Auswirkungen des Nexus mit kaum einer Anstrengung abschütteln können.

All das wäre vielleicht verzeihlich, wenn Generations tatsächlich Spaß an der Idee gehabt hätte, dass die beiden Kapitäne mit ihren unterschiedlichen Temperamenten und Führungsstilen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten.

Aber davon ist im Höhepunkt des Films im Grunde nichts zu sehen. Oh, und dann stirbt James Tiberius Kirk, indem er einen Hügel hinunterfällt, was für einen so legendären Helden ein sehr enttäuschendes Ende zu sein scheint. Abgesehen davon spielt Shatner den eigentlichen Moment von Kirks Tod („Oh, mein …“) wunderschön, es gibt zunächst eine ansteckende Energie von den Schauspielern aus TNG, die ihren Vorgängern auf die große Leinwand folgen, und Data, der endlich seinen Emotions-Chip benutzt, fühlt sich wie eine bedeutsame Wendung an, die es wert ist, für einen Film aufgehoben zu werden. Eine große Enttäuschung, aber nicht ohne gewissen Charme.

8. Star Trek: The Motion Picture (1979)

Der Film mit dem wohl treffendsten Titel der gesamten Filmreihe, da praktisch jeder einzelne Frame „Schau dir an, wie sehr das nach einem Film aussieht!“ schreit. Robert Wise, Regisseur von zwei verschiedenen Oscar-Gewinnern in der Kategorie „Bester Film“ (West Side Story und The Sound of Music), war entschlossen, das relativ günstige Fernsehformat zu nehmen und es riesig und filmisch wirken zu lassen.

Dies führt zu einigen Sequenzen, die je nach Stimmung entweder beeindruckend oder maßlos wirken können, wie eine fast fünfminütige Sequenz, in der Scotty Kirk auf einen Rundflug um die renovierte Enterprise mitnimmt, oder ein Reisebericht im Stil von 2001 durch das mysteriöse kosmische Wesen V’ger.

Der Schöpfer von Star Trek, Gene Roddenberry, wurde aufgrund der schlechten Einspielergebnisse dieses Films im Verhältnis zu seinem riesigen Budget aus der kreativen Kontrolle über spätere Filme gedrängt, aber sein Drehbuch legt mehrere Handlungsstränge für Schlüsselfiguren fest, die sich in den späteren, beliebteren Filmen von Harve Bennett fortsetzen sollten. Dazu gehört, dass Kirk seine Beförderung zum Admiral bereut und sich seinen Weg zurück auf den Kapitänsstuhl der Enterprise erzwingt, und dass Spock schließlich akzeptiert, dass ein traditionelles vulkanisches Leben der reinen Logik nicht das ist, was er eigentlich will.

7. Star Trek Beyond (2016)

Wie Insurrection ist dies im Wesentlichen eine aufgemotzte TV-Episode. Aber er ist viel besser umgesetzt und wirkt auch irgendwie neuartig, da die Crew um Chris Pine nie eine Fernsehserie hatte, die sie abschließen konnte. Wie die beiden Filme von J.J. Abrams legt auch „Beyond“ (Regie: Justin Lin) den Schwerpunkt auf Action, aber indem die Crew auf einem feindlichen fremden Planeten strandet, wird das moderne Ensemble stärker eingesetzt als in den beiden Vorgängern, und mit Krall von Idris Elba gibt es einen starken Bösewicht mit einer interessanten Hintergrundgeschichte. Es ist eine Schande, dass Paramount die Produktion der neu aufgelegten Filme eingestellt hat, gerade als sie endlich eine nachhaltige Formel gefunden zu haben schienen. Hoffentlich wird der vierte Teil der Reihe verwirklicht.

6. Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock (1984)

Als mittleres Kapitel einer Trilogie innerhalb der Filme der Originalbesatzung hat Auf der Suche nach Spock die undankbare Aufgabe, einen Weg zu finden, Spocks edlen Tod am Ende von Der Zorn des Khan ungeschehen zu machen. Das gelingt nicht immer anmutig, und das bescheidenere Budget der Filme nach „Der Film“ ist hier am deutlichsten spürbar, da viel Material, das auf der Erde des 23. Jahrhunderts und auf dem sterbenden Planeten Genesis spielt, ziemlich abgenutzt wirkt. (Der größte Teil von „Der Zorn des Khan“ spielte entweder auf der Enterprise oder auf einem anderen Raumschiff, das nur eine umdekorierte Version des Enterprise-Sets war, sodass die relative Billigkeit leichter zu verbergen war.)

Davon abgesehen ist Search for Spock die beste Präsentation für das Originalensemble, da es oft unterrepräsentierten Charakteren wie Uhura und Sulu Glanzmomente beschert. Es gibt den Schock, als Kirk die Enterprise in die Luft jagt, bevor die Filme Next Generation und Chris Pine das Schiff jedes Mal mit verminderter Wirkung zerstörten. Christopher Lloyds Commander Kruge ist ein hervorragender Bösewicht, der zum ersten Mal im Rampenlicht steht, für die überarbeitete Version der Klingonen, die kurz in The Motion Picture vorgestellt wurde.

Und obwohl der Mord an Kirks entfremdetem Sohn David die letzten Szenen des Films viel düsterer erscheinen lässt als beabsichtigt, gibt die Szene, in der Kirk davon erfährt, Shatner einen seiner besten und kraftvollsten schauspielerischen Momente in seiner gesamten Rolle als Kirk.

5. Star Trek (2009)

J.J. Abrams hat Probleme, Geschichten zu beenden, aber er ist furchtbar gut darin, sie zu beginnen. Dieser Film – der Start dessen, was später als „Kelvin-Universum“ bezeichnet wurde, weil die Zeitachse der Filme mit der Zerstörung der U.S.S. Kelvin und dem heldenhaften Opfer von Kirks Vater George (ein junger Chris Hemsworth) von der Shatner-Nimoy-Zeitachse abweicht – steht stellvertretend für all das, was Abrams am Anfang von Projekten gut macht. Die neuen Schauspieler sind alle perfekt besetzt, insbesondere Pine als Kirk und Karl Urban als McCoy.

Und einige von ihnen, wie Zoe Saldaña als Uhura, erhalten in einem Film besseres Material als ihre Vorgänger über Jahrzehnte hinweg. Abrams lenkt die Filmreihe in eine aktionsorientiertere Richtung als die vorherigen Filme, aber die Action ist sehr gut und die Charaktere fühlen sich alle wie die an, die wir kennen und lieben, trotz des langen Schattens, den die Originalschauspieler werfen. (Selbst Zachary Quinto leidet nicht darunter, dass er einen Film – und schließlich eine Szene – mit Nimoy als älterem Spock aus der ursprünglichen Zeitachse teilt.) Er ist nicht annähernd so tiefgründig wie einige andere auf dieser Liste (darunter mehrere, die darunter rangieren), aber er erreicht sein Ziel auf sehr hohem Niveau.

4. Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart (1986)

William Shatners Werbetour für The Voyage Home umfasste auch die Moderation von Saturday Night Live, wo er in einem Sketch sich selbst spielte und einem Kongresssaal voller Star Trek Besessener sagte, sie sollten sich ein Leben zulegen. Aber zu einem Zeitpunkt, an dem Trekkies zu einem leichten Popkultur-Prügelknaben geworden waren, erwies sich The Voyage Home als bei langjährigen Fans und Gelegenheitszuschauern gleichermaßen beliebt. Es ist der beste Film der Serie, den man jemandem zeigen kann, der Star Trek nicht liebt, aber er funktioniert genauso gut für die Leute, die einen Dilithiumkristall von einer Jefferies-Röhre unterscheiden können.

Inspiriert von der „Rettet die Wale“-Bewegung der Siebziger- und Achtzigerjahre, wird die Erde im 23. Jahrhundert im vierten Film der Serie von einer außerirdischen Sonde belagert, die in Walgesang zu sprechen scheint. Da es in der Zukunft keine Wale mehr gibt, reist die Crew (die immer noch das klingonische Schiff fliegt, das sie am Ende von „Search for Spock“ gekapert hat) auf der Suche nach einem Paar Buckelwalen in die Vergangenheit, um die Lage zu retten. Was folgt, ist eine herrliche Culture-Clash-Komödie, die sich zunutze macht, wie gut die Schauspieler zu diesem Zeitpunkt miteinander harmonierten – und wie gut Regisseur Nimoy die Stärken seiner Co-Stars kannte –, während sie es größtenteils vermeidet, sie wie Idioten aussehen zu lassen, wie es in Final Frontier der Fall ist.

Shatner und Nimoy sind ein so großartiges Comedy-Duo, dass es eine Schande ist, dass niemand auf die Idee kam, später einen Buddy-Film ohne Star Trek um sie herum zu drehen. Es ist ein großer Publikumsliebling, und die Verwendung von Science-Fiction zur Erkundung eines brisanten Themas aus der Welt des Publikums macht diesen Film in vielerlei Hinsicht vielleicht am ehesten zu einem Erlebnis, das dem Anschauen der Fernsehserie 20 Jahre zuvor entspricht.

3. Star Trek: First Contact (1996)

Mit Abstand der Höhepunkt der TNG-Filme. Als Picards Erzfeinde, die Cyborg-Hive-Mind-Rasse der Borg, in der Zeit zurückreisen, um den ersten Kontakt der Menschheit mit außerirdischem Leben zu verhindern, muss Jean-Luc mit seinem größten Trauma fertig werden, während Riker, Troi und Geordi dafür sorgen müssen, dass der betrunkene, zynische Ingenieur Zefrem Cochrane (James Cromwell) die historische Warp-Antriebsreise vollendet, die die Geburt der Föderation sicherstellen wird.

Alle Nebendarsteller haben großartige Momente – wie ein labiler Picard, der Worf der Feigheit bezichtigt und den klingonischen Krieger zu der wütenden Antwort veranlasst: „Wenn Sie ein anderer Mann wären, würde ich Sie auf der Stelle töten“ – aber dies ist natürlich Sir Patrick Stewarts Show, und er ist so hervorragend, wie man es erwarten würde. (Er wird von zwei hervorragenden neuen Gegenspielern unterstützt: Alfre Woodard als Mensch des 21. Jahrhunderts, der Picard unverblümter gegenübertritt als seine Crew, und Alice Krige als eisige Borg-Königin.) Die anderen Filme von TNG hatten Mühe, das wiederzugeben, was die TV-Serie so gut gemacht hat, aber dieser Film zeigt alle Elemente der Serie auf beeindruckende Weise.

02. Star Trek VI: Das unentdeckte Land (1991)

Nicholas Meyer hatte die Filmreihe bereits einmal mit Der Zorn des Khan gerettet, was Paramount nach dem finanziellen Debakel von Der Film das Vertrauen gab, weitere Filme zu drehen. Nach dem Desaster von The Final Frontier wurde er erneut um Hilfe gebeten, um der Geschichte, die als Abschied von der gesamten Originalbesetzung gedacht war, wieder Reife und grundlegende Kompetenz zu verleihen. Paramount bekam später kalte Füße, als es darum ging, einen reinen TNG-Film zu drehen, weshalb Shatner, Walter Koenig und James Doohan in Generations zu sehen sind. Und Nimoy hatte einen Gastauftritt in den ersten beiden Kelvin-Filmen.

Das schmälert jedoch nicht, was für ein ergreifender, lustiger und thematisch perfekter Abschied „Undiscovered Country“ ist. Die Klingonen waren als Metapher für die Sowjetunion im 23. Jahrhundert geschaffen worden. Mit dem Fall der Berliner Mauer beschloss Meyer, einen Film zu schreiben, in dem es um Jim Kirk als Veteran des Kalten Krieges geht, der nicht weiß, wie er sich in einer Welt bewegen soll, in der die beiden Seiten Frieden schließen. Zu dieser Idee fügt der Film ein abgeschottetes Zimmer, in dem ein Mord geschieht, einen Gefängnisausbruch, einen wunderbar übertriebenen Christopher Plummer als Shakespeare zitierenden Klingonen, Sulu, der endlich Kapitän der Excelsior wird (eine Nebenhandlung, die aus mehreren vorherigen Filmen herausgeschnitten wurde), und eine hervorragende Kim Cattrall als Spocks neuester Schützling, die bewusst sehr Saavik-ähnliche Lt. Valeris, hinzu.

Er ist nicht ganz so kraftvoll wie der vorherige Film, bei dem Meyer Regie führte, aber er ist ein hervorragendes Beispiel für all die Dinge, die Star Trek zu Star Trek gemacht haben.

01. Star Trek II: Der Zorn des Khan (1982)

Dies ist der einzige Film der Reihe, der als großartiger Film bezeichnet werden kann, und nicht als großartiger Star Trek-Film. Nach dem pathetischen, aufgeblähten The Motion Picture reduzierten der Drehbuchautor und Produzent Harve Bennett und der Drehbuchautor und Regisseur Nicholas Meyer die Dinge auf eine einfachere, pulpigere Geschichte, die Ricardo Montalban als genetisch manipulierten Despoten Khan Noonian Singh zurückbrachte, einen Bösewicht aus einer denkwürdigen Folge der Serie aus den Sechzigern.

Der Legende nach arbeitete Meyer an Shatners Markenzeichen, der übertriebenen Theatralik, indem er jede Kirk-Szene wieder und wieder drehte, bis sein Hauptdarsteller zu müde war, um seinen üblichen Scherz zu machen. Das Ergebnis ist mit Abstand die beste, natürlichste und ergreifendste Leistung in Shatners Karriere und bildet einen hervorragenden Kontrast zu Montalbans mit nacktem Oberkörper die Szenerie verschlingender Arbeit als Khan.

Der Film ist eine ergreifende Meditation über das Altern, die für unsere Helden auf zwei verschiedene Arten dargestellt wird: Spock hat endlich Frieden mit seinem doppelten Erbe geschlossen und genießt es, Kadetten wie Lt. Saavik (eine junge Kirstie Alley) zu betreuen, während Kirk sich alt, nutzlos und voller Reue fühlt, insbesondere als die Mission ihn nicht nur in Konflikt mit einem alten Feind in Khan bringt, sondern auch mit dem Sohn, den er nicht in David großgezogen hat.

Es ist auch ein spannender Film, bei dem der erste Kampf zwischen der Enterprise und Khans Reliant immer noch die aufregendste Sequenz in jedem Trek-Film ist. Und das ist noch bevor wir überhaupt zum absoluten Tränenfilm kommen, in dem Kirk und ein sterbender Spock sich von gegenüberliegenden Seiten des Plexiglases verabschieden – eine Szene, die so kraftvoll ist, dass es keine Rolle spielt, ob man sie jetzt sieht, wenn man weiß, dass Spock im nächsten Film wiederbelebt wird und dass Nimoy die Rolle auch mehr als 30 Jahre später noch gelegentlich spielen würde.

„Der Zorn des Khan“ setzt einen sehr hohen Standard, dem die Filme seitdem nacheifern – im Fall von „Into Darkness“ im wahrsten Sinne des Wortes – ohne ihn jemals ganz zu erreichen.