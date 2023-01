Gordy Harmon von The Whispers mit 79 Jahren verstorben

Gordy Harmon, einer der Gründungsmitglieder der Jazz- und Soulband The Whispers, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Die Familie des Musikers teilte diese Nachricht am Freitag (6. Januar) mit.

Der Tod von Gordy Harmon

Harmon starb am 5. Dezember in seinem Haus in Los Angeles und nach Angaben seiner Familie natürlichen Todes. The Whispers wurden 1964 gegründet. Während seiner neunjährigen Tätigkeit in der Gruppe – zu der auch die eineiigen Zwillingsbrüder Wallace und Walter Scott sowie Marcus Hutson und Nicholas Caldwell gehörten – wurden drei Alben („Planets of Life“ (1969), „Life and Breath“ (1972 ) und „The Whispers‘ Love Story“ (1972) veröffentlicht. Harmon verließ The Whispers 1973, nachdem er sich eine Kehlkopfverletzung zugezogen hatte.

Der Chart-Erfolg der Whispers

Nach Harmons Austritt brachten The Whispers ihre erste Nummer-eins-Single in den R&B-Charts heraus, den 1979er-Hit „And The Beat Goes On“. Der Disco-Song markierte auch den Einstieg der Band in die Billboard-Charts und erreichte Platz 19 in den „Billboard Hot 100“. Weitere erfolgreiche Stücke waren „Rock Steady“ und „Just Gets Better With Time“, letzteres war außerdem der Titelsong ihres sechzehnten Studioalbums 1987.

Harmon hinterlässt seine einzigen verbliebenen Bandkollegen von The Whispers, Wallace und Walter Scott. Caldwell starb 2016 im Alter von 71 Jahren an Herzinsuffizienz, während Hutson im Jahr 2000 nach einem Kampf mit Prostatakrebs verstarb. The Whispers wurden 2014 in die R&B Music Hall of Fame aufgenommen. Zu den Aufnahmen in die Rock and Roll Hall of Fame im vergangenen Jahr geht es hier.

Die letzte Platte, auf der auch Harmon zu hören ist, gibt es hier zu hören: