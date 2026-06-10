Graham Platner gewinnt die Vorwahl in Maine. Jetzt kommt der schwierige Teil

Es ist offiziell: Die Demokraten ziehen mit einem Austernzüchter aus Maine in die Midterms.

Graham Platner, der Außenseiterkandidat, der sich rücksichtslos an Gouverneurin Janet Mills vorbeigedrängt hat – der erklärten Favoritin der Demokratischen Partei für den Senatssitz –, gewann die kaum umkämpfte Vorwahl am Dienstagabend trotz einer langen Liste an Skandalen und Kontroversen. Sofern diese Krisen nicht eskalieren und Platner zum Rückzug zwingen, tritt er im November als beste demokratische Hoffnung auf eine Rückeroberung des Senats an – in einem hochkompetitiven Rennen gegen die amtierende Senatorin Susan Collins.

„Ich bin demütig und stolz, offiziell Ihr demokratischer Kandidat für den US-Senat zu sein, um Susan Collins und die Milliardärsklasse, die sie vertritt, herauszufordern. Gemeinsam werden wir diesen Sitz für die arbeitenden Menschen Maines zurückgewinnen“, erklärte Platner in einem Statement auf X. „Danke, Maine.“

Außenseiter mit Rückenwind

Platners Weg zur Nominierung war alles andere als einfach. Ohne nennenswerte institutionelle Unterstützung startete er seinen Wahlkampf mit einem offenen Appell an frustrierte Wählerinnen und Wähler in den sozialen Medien. Seine Natürlichkeit vor der Kamera und seine unverblümte Botschaft begeisterten schnell Menschen im ganzen Land – die daraus resultierende Flut an Kleinstspenden machte ihn zu einem ernsthaften Faktor in einem Rennen, das die meisten bereits Mills zugeschrieben hatten. Senator Bernie Sanders endorste Platner im August letzten Jahres, verlieh seinem Wahlkampf politische Glaubwürdigkeit und positionierte ihn klar im Lager jener Außenseiterpolitik gegen das Establishment, für die Sanders innerhalb der Demokratischen Partei steht.

Ende April dieses Jahres setzte Mills ihre Kampagne aus und ebnete damit den Weg für Platners Nominierung. Sie stand zwar noch auf dem Stimmzettel der Vorwahl am Dienstag, kam aber nur auf 18,7 Prozent – gegenüber Platners 74,7 Prozent.

Doch Platners Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Im Oktober letzten Jahres geriet er massiv unter Druck, als bekannt wurde, dass er sich während seiner Militärzeit ein Nazisymbol hatte eintätowieren lassen. Platner überstand diesen Skandal weitgehend unbeschadet, schob die Entscheidung auf jugendliche Dummheit und Unwissenheit und ließ das Tattoo überstechen.

Skandale und offene Fragen

Recherchen in Platners Vergangenheit förderten außerdem eine lange Geschichte anstößiger und politisch unkorrekter Social-Media-Posts zutage, darunter ein umfangreiches Archiv von Reddit-Beiträgen. Zuletzt geriet er auch wegen neuerer Verfehlungen in die Kritik – darunter außereheliches Sexting und Berichte, wonach er sich in früheren Beziehungen „beunruhigend“ verhalten haben soll.

Die entscheidende Frage in diesem Rennen lautet: Gibt es noch weitere belastende Geschichten über Platner, die bislang nicht ans Licht gekommen sind? Sein Wahlkampfteam hat bisher darauf gesetzt, dass keiner der Skandale tödlich war. Doch Platner verliert in einigen Umfragen bereits an Boden – eine davon sah seinen Vorsprung vor Collins Anfang Juni bei nur wenigen Punkten: 51 zu 49 Prozent. Und Collins, die Maine seit fast 30 Jahren im Senat vertritt, hat bei tatsächlichen Wahlen schlechte Umfragewerte regelmäßig übertroffen.

Die aktuellen Zahlen sind noch frisch, und bis November ist es noch ein weiter Weg. Wenn Platner keine weiteren Fehler begeht und hart kämpft, könnten die Werte wieder steigen. Doch so oder so wird es für die Demokraten im November keinen leichten Sieg geben: Der schwerste Teil von Graham Platners politischer Karriere steht noch bevor.