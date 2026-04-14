Gram Parsons‘ Tochter: Er hätte zum Rock-Hall-Abend „das fantastischste Outfit aller Zeiten“ getragen

Polly Parsons weiß, dass es etwas zu lange gedauert hat, bis ihr Vater in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde – aber sie kann nicht umhin, auf die Symbolkraft des Moments hinzuweisen. „Es ist wirklich unglaublich und etwas ganz Besonderes“, sagt Parsons am Telefon aus Los Angeles. „2026. Er war 26, als er starb. Und es ist sein 80. Geburtstag [in diesem Jahr]. Es gibt so viele kleine Nuancen, die diesen Zeitpunkt so perfekt erscheinen lassen, und ich bin wirklich, wirklich dankbar.“

Gram Parsons packte ein ganzes Leben in diese 26 Jahre – er war Pionier des Country-Rock und trug seine „Cosmic American Music“ durch Bands wie The Byrds und The Flying Burrito Brothers in die Welt. Doch die rätselhaften Umstände seines Todes 1973 – eine Überdosis im Joshua Tree Inn, gefolgt vom Diebstahl seiner Leiche – haben sein bemerkenswertes musikalisches Erbe lange überschattet. Das soll sich am 14. November ändern, wenn Parsons in der Kategorie Early Influence in die Hall aufgenommen wird – gemeinsam mit Ikonen wie Fela Kuti, Celia Cruz, Queen Latifah und MC Lyte. (Oasis, Phil Collins, Billy Idol, Luther Vandross und weitere bilden die diesjährige Performer-Kategorie.)

The Byrds wurden 1991 in die Rock Hall aufgenommen, Gram jedoch nicht – er war kein Gründungsmitglied der Band. (Er spielte nur wenige Monate im Jahr 1968 mit ihnen – gerade lang genug, um sie dazu zu bringen, ihren Sound für das klassische „Sweetheart of the Rodeo“ zu verändern.) „Er wurde nicht gewürdigt, was ein totaler Mist war“, sagt Parsons, die nach dem Astrologen ihres Vaters benannt wurde. „Aber diese Anerkennung in dieser Kategorie, zu diesem Zeitpunkt, da wir Nashville in diesem unglaublichen Moment erleben, wo Country sich mit Rock vermischt und all diese Künstler die Grenzen überschreiten … Das ist ein Teil der DNA dieser Bewegung.“

Persönliche Bedeutung der Ehrung

Herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet das für Sie persönlich?

Es ist eine Anerkennung durch Grams Peers und echte Musikliebhaber – eine Bestätigung seines Platzes im Pantheon der Musikgeschichte. Einige der Musiker, die wir lieben, liebten Gram und wurden auf ganz besondere Weise zu verschiedenen Zeiten in ihrem Leben von ihm beeinflusst. Und ich liebe es, diese Geschichte zu erzählen. Ich liebe zum Beispiel Elvis Costello. Elvis Costello liebt Gram. Das wusste ich nicht, bis ich „Almost Blue“ [Costellos Country-Covers-Album von 1981] hörte. Millionen von Menschen lieben Elvis Costello. Die wenigsten ahnen, dass Gram in der DNA vieler dieser Musiker steckt und deren eigene Musik mitgeprägt hat.

Ich kann es eigentlich nur so erklären: Erinnern Sie sich noch daran, wie wir unsere erste Vinyl-Platte bekamen und drei Tage lang auf dem Bett saßen, die Platte hörten und die Liner Notes durchstöberten? Da war etwas so Magisches an diesem Erlebnis – vom Geruch bis zum Klang –, das einen nie wieder loslässt. Und wenn wir das aus einer größeren Perspektive betrachten: Gram war so jung und so leidenschaftlich und so offensichtlich authentisch in seiner Art, das Evangelium von Country und Rock zu predigen, verschiedene Genres zusammenzuführen. Er war so begeistert und kam auf so liebenswerte Weise rüber und wurde zu einer so wichtigen Zeit für die Musik bestimmten Schlüsselpersonen so nah, dass ich glaube, er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist ein bisschen magisch, um ehrlich zu sein – mir fehlt ein besseres Wort dafür.

Wie glauben Sie, hätte Ihr Vater diese Ehrung empfunden?

Oh, ich glaube, er hätte das einfach für das Großartigste der Welt gehalten. Er liebte das Feiern. Er wäre völlig aus dem Häuschen gewesen – und hätte wahrscheinlich das fantastischste Outfit aller Zeiten gefunden. Er trifft einfach jeden Nerv. Er ist so cool. Ich finde es einfach toll, dass ihm so vieles gleichzeitig so viel bedeutet hat, selbst in seinen schwierigen Zeiten.

Briefe von Musiklegenden

Keith Richards, Emmylou Harris, Elvis Costello, Steve Earle, Jim James und andere haben herzliche Empfehlungsschreiben für Gram verfasst. Wie war es, diese zu lesen?

Ich liebte es, das Wesen der jeweiligen Person darin zu spüren. Elvis Costellos Brief hat mich umgehauen. Es war wunderschön zu sehen, wie viel Freundlichkeit und Großherzigkeit dahintersteckt. Ich glaube, das wirklich Bedeutsame ist bedeutsam. Die bedeutsamen Momente im Leben – und das ist einer davon – sind auf so vielen verschiedenen Ebenen etwas ganz Besonderes, die man von außen gar nicht sehen kann.

Sie haben Keith erstmals Anfang der 2000er Jahre getroffen, stimmt’s?

Ja, und das war eine wirklich besondere Erfahrung für mich. Aus meiner Perspektive sah ich den besten Freund meines Vaters vor mir. Ich sah diesen Mann, der meinen Vater wirklich kannte, wirklich für ihn gesorgt hatte und das Erbe meines Vaters sein Leben lang weitergetragen hat. Dieses Treffen war für mich einfach unglaublich bedeutsam.

Sind Sie über die Jahre in Kontakt geblieben?

Nein, nicht wirklich. Mit Keith Richards zu sprechen ist nicht etwas, das man ständig tun kann – aber er reagiert immer sehr aufgeschlossen auf mich und ist sehr liebevoll.

Erinnerungen an den Vater

Sie waren fast sieben Jahre alt, als Ihr Vater starb. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

Die Verbindung zwischen meinem Vater und mir war sehr stark. Wir waren nicht oft zusammen, aber wenn wir es waren, war er vollkommen präsent bei mir. Und das hat einen echten Eindruck hinterlassen.

Sie haben Großartiges mit seinem Nachlass geleistet. Das Archiv-Livealbum „The Last Roundup“ [„Live from the Bijou Café in Philadelphia 3/16/1973“] aus dem Jahr 2023 hat mich wirklich begeistert. Haben Sie Pläne, die Sie schon teilen können?

Es ist wirklich aufregend, denn ich bin jetzt zu hundert Prozent auf Dad fokussiert. Sein 80. Geburtstag ist es, worauf ich mich konzentriere – das gesamte Jahr seines 80. Geburtstags. Ich kann noch nichts verraten, aber es kommen gute Dinge.

Ich bin neugierig – wie sehen seine persönlichen Archive aus?

Ich habe Zugang zu allem, was nötig ist. Einen seiner liebsten Gitarrengurte hatte ich jahrelang, und ich habe ihn Keith geschenkt. Ich habe seine Briefe und seine Fotos. Emmy hat seine Gitarren, die mir übergeben wurden, als ich jung war. Emmy hat jetzt seine Gibson – und die ist genau dort, wo sie sein sollte. Ich fühle, dass ich ihn in mir trage, und ich glaube, dass die richtigen Menschen die richtigen Teile von ihm haben, die sie haben sollten.

Neues Narrativ für neue Generationen

Jüngere Generationen lieben die Musik Ihres Vaters wirklich – das ist so schön zu sehen. Lange Jahre hat sein Tod die Musik in den Schatten gestellt.

Ja. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, in diesem Moment stehen und gemeinsam mit seinen Fans ein neues Narrativ erleben zu dürfen. Es gibt so viel, worauf wir uns freuen können, und noch viele, viele weitere Facetten von Gram, die wir noch nicht … Es gibt mehr Musik zu feiern. Es gibt mehr Fans, die seine Musik kennenlernen werden und sie lieben werden. Die meisten ahnen gar nicht, dass sie ihn schon lieben – durch all die verschiedene Musik, die sie mögen. Eines der schönen Dinge für mich ist zu erleben, wie sehr er so viele verschiedene Menschen beeinflusst hat, die ihn schätzen. Die treffen sich auf einer Party, kennen sich nicht, und dann kommt Gram zur Sprache – und plötzlich sind sie Freunde fürs Leben. Es ist wie eine Erkennungsmelodie. „Okay. Du bist mein Mensch, wenn du Gram Parsons kennst.“

Wie war es für Sie, mit so vielen Menschen aufzuwachsen, die vom Joshua Tree Inn und seinem Tod besessen waren?

Um ehrlich zu sein: Ich habe dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist, wie es ist – und ich finde, es ist ein wirklich schöner Teil der Geschichte. Wenn Grams Geschichte eine fiktive wäre und wir einen Biopic daraus machten, wäre er ein Blockbuster. Er ist faszinierend. Seine Geschichte ist roh und real und ehrlich und unvergänglich.

Wenn wir Menschen sehen – Musiker, junge Männer und Frauen –, die so ein Feuer im Bauch für ein Thema oder ein Ziel haben, und diese fokussierte Energie so stark ist, dass sie für Generationen Wellen schlägt, dann verorten wir das in einer uramerikanischen Geschichte. Ich finde das einfach wunderschön. Ich bin nur froh, dass mehr Menschen mehr über ihn erfahren werden.

Biopic und Traumbesetzung

Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann ein Biopic entsteht?

Oh, ich glaube, es wäre fantastisch, wenn jemand in der Lage wäre, so eine Geschichte zu erzählen.

Ich könnte mir jemanden wie Jacob Elordi gut in dieser Rolle vorstellen.

Guter Vorschlag. Das ergibt wirklich Sinn. Irgendwie sanft und rau zugleich, mit genau den richtigen Kanten. Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen.

Bis zur Zeremonie im November ist es noch ein weiter Weg – aber was wäre Ihr Traumszenario? Wer sollte ihn aufnehmen, wer sollte zu seinen Ehren auftreten?

Mein Traumszenario … Ich bin sicher, ich werde deswegen mächtig Ärger bekommen. Mein Traumszenario ist Emmylou und Keith, die gemeinsam einen Song spielen, und Emmylou, die ihn aufnimmt.

Welche Songs würden Sie sich wünschen? Bei einer so kurzen Karriere hat er ein wirklich unglaubliches Repertoire hinterlassen.

Für so wenig Zeit auf diesem Planeten, oder? Ich würde gerne „Ooh Las Vegas“ hören, weil da so viel Spaß und Energie drinsteckt. Diese treibende Energie macht einfach so viel Freude. Ich würde gerne „She“ hören, weil es so kraftvoll ist – so ein echtes Glaubenslied. Da ist etwas so Eindringliches daran. „Hot Burrito #1“ handelt von meiner Mutter. Meine Mutter ist gerade gestorben, und ihr Geburtstag war vor ungefähr fünf Tagen. Sie hatten eine zärtliche Beziehung. Irgendwie schließt sich gerade alles zu einem Kreis. Ich würde am liebsten alles hören – aber ich bin ja nur sein Kind. Was weiß ich schon?

Musik, die nie altert

Sprechen wir mal darüber, dass seine Musik einfach nicht altert. Sprechen wir darüber, dass es eine Handvoll Alben gibt, die man auflegt und bei denen der Produktionswert schlicht perfekt ist. Der Sound und das Gefühl, das er auslöst, sind jedes Mal identisch – er wird einfach nicht alt. Ich liebe Grams Musik genau dafür. Sie ist immer frisch.

Wie ist es für Sie, wenn Menschen Ihnen erzählen, was Grams Musik ihnen bedeutet?

Mich überwältigt es jedes Mal, wie aufrichtig und kraftvoll die Momente sind, in denen Grams Musik zu ihnen kam und ihnen durch bestimmte Dinge geholfen hat. Es ist nie nur: „Oh Gott, das ist großartig.“ Es ist immer: „Ich war an einem der tiefsten Punkte meines Lebens, und Gram hat mir eine völlig andere Perspektive gegeben“ – oder: „Ich habe mich in meine Frau verliebt, wir sind nach Joshua Tree gefahren, haben im Joshua Tree Inn übernachtet und drei Tage lang Ihren Vater gehört und Sterne in der Wüste beobachtet.“ Oder: „Ihr Vater stand auf der Playlist, die wir bei der Geburt unserer Töchter hatten.“ Ich bin jedes Mal absolut gerührt, wie herzlich und aufrichtig ihre Geschichten sind.

Es ist sehr bewegend, Empfänger solcher Informationen zu sein. Wenn jemand etwas so Intimes mit Ihnen teilt – stellvertretend für jemanden, den Sie so sehr lieben. Und dann ist da noch dieser andere Teil: Man wünschte, man könnte es für sie vermitteln. Aber man darf es festhalten. Man darf es für sie bewahren. Man darf diesen Raum halten. Das ist eine Ehre.

Hickory Wind Ranch und das eigene Erbe

Neben der Verwaltung des Nachlasses betreiben Sie die Hickory Wind Ranch, wo Sie Frauen helfen, die mit Alkohol- und Suchtproblemen kämpfen. Glauben Sie, dass der Tod Ihres Vaters Ihren Beruf beeinflusst hat?

Ich glaube, es war für mich unausweichlich, mich der Dunkelheit zu stellen, zwei Menschen verloren zu haben – auch meine Mutter war süchtig. Ich glaube, um die Welt zu verstehen, lehnen wir uns an die Dinge, die wir begreifen müssen – nicht nur um zu überleben, sondern um ihnen dienen zu können. Und es erdet mich in der Gewissheit, dass wir kein Opfer all dessen sind. Wir können Teil der Lösung sein, wenn wir es wählen. Egal wie es von außen aussieht – es ist alles ein Geschenk, und es ist das, was wir daraus machen. Punkt.

Die Zeremonie wird großartig sein – diese Abende machen immer so viel Spaß. Wir sehen uns dort.

Das muss einfach überwältigend sein. Das sind die Dinge, die wir lieben, und die Geschichte, die uns am Herzen liegt. Musik ist spirituell. Musik ist Kirche. Amen, Schwester. Ich kann es kaum erwarten, Sie zu sehen.