Am Freitag (19. Januar 2024) haben Green Day ihr 14. Studioalbum „Saviors“ veröffentlicht. Seit dem 30. Mai befinden sie sich auf „The Saviors Tour – Celebrating 30 Years of Dookie & 20 Years of American Idiot“-Welttournee. Am Montag (10. Juni) spielt die Punk-Rock-Band in der Hauptstadt das dritte von vier Deutschland-Konzerten.

Anfahrt

Die Waldbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer:innen. Das Konzert ist restlos ausverkauft. Die Veranstalter:innen raten deshalb dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit den Linien S3 oder S9 kann man bis zum S-Bahnhof Pichelsberg fahren. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

Wer nicht auf das Auto verzichten kann, darf sein Gefährt auf dem (gebührenpflichtigen) Parkplatz P07 abstellen. Anfahrt erfolgt über die Passenheimer Straße, abgehend von der Heerstraße. Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet (Zufahrt über die Flatowallee und Trakehner Allee).

Einlass

Der Einlass startet bereits um 16:00 Uhr und erfolgt über die Eingänge Tor 1, Haupteingang und Tor 5. Um 18:00 startet das Konzert mit dem Vor-Act. Folgende Gegenstände dürfen laut Veranstalter mit in die Venue genommen werden.

Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter im Tetra Pak oder Plastikflasche

Sitzkissen und Decke

Support

Der Support-Act unterscheidet sich je nach Land, in dem das Konzert stattfindet. In den USA eröffnen entweder the Smashing Pumpkins, Rancid, oder The Linda Lindas den Abend. In der UK und EU stehen Nothing But Thieves, The Hives, The Interrupters und Maid of Ace und schließlich Donots zur Verfügung, die das Konzert in der Waldbühne aufmachen. Donots feiern 2024 zudem ihren 30. Band-Geburtstag.

Setlist

Die Setlist des Abends lässt sich durch vorherige Konzerte der Tour erahnen. Beim Start am 30. Mai in Spanien spielten Green Day 34 Songs, darunter Songs von „Savior“, „Dookie“ und „American Idiot“, aber auch Tracks von „21st Century Breakdown“ und „Warning“ sind mit dabei. Gut möglich, also, dass die Band noch mehr alte und neue Tracks im Gepäck hat.

Folgende Songs sind nach Setlist.fm wahrscheinlich:

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Having A Blast

Chump

Longview

Welcome To Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In The End

F.O.D.

All By Myself

Know Your Enemy

Dilemma

Brain Stew

American Idiot

Jesus Of Suburbia

Holiday

Boulevard Of Broken Dreams

Are We The Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She’s A Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

Good Riddance (Time of Your Life)

Wetter

In Berlin werden am Montag (10. Juni) tagsüber Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad erwartet. Ab 18:00 Uhr besteht eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent, es empfiehlt sich also, entsprechende Regenjacken oder Capes einzupacken. Bis 00:00 Uhr sinken die Temperaturen auf ca. 13 Grad. Ab Mitternacht sinken die Temperaturen mit bis zu 10 Grad weiter ab.