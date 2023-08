Foto: FilmMagic, Chris Weeks. All rights reserved.

Drew Barrymore during Confessions of a Dangerous Mind Premiere at Mann Bruin Theatre in Westwood, California, United States. (Photo by Chris Weeks/FilmMagic)

Es ist nicht vermessen zu sagen, dass die US-Schauspielerin Drew Barrymore (48), die zuletzt auch als Filmproduzentin und Moderatorin wirkte, auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann. Sie war DER kaputte Hollywood-Teenager der Achtizger schlechthin. Nach ihrer 1982er-Rolle in „E.T. – Der Außeriridische“ rutschte sie immer weiter ab. Das „Little Lost Girl“ (so der Titel einer Biografie) fand sich bald in der Psychiatrischen Klinik wieder.

Barrymore war acht Jahre alt, als sie ihren ersten alkoholischen Drink kippte. Wie die US-Klatsch-Plattform „Mama Mia“ aus ihren Erinnerungen kolportierte, war Jung-Drew mit ihrer Mutter Jaid auf der Abschlussparty für den Science-Fiction-Horrorfilm „Firestarter“ 1984.

Während sich die Mütter anderweitig vergnügte, plauderte Drew mit zwei Mitgliedern der Filmcrew, die sie während der Dreharbeiten kennengelernt hatte. Jung, frech und wetteifernd wettete der Kinderstar mit ihnen, dass sie null problemo zwei Gläser Champagner exen könne.

Diese zögerten erst, aber sie bestand darauf. „Nein, ich wette, ich kann es!“ Also bekam sie ein Kristallglas in die Hand gedrückt. „Also, runter damit, den Schampus …“ Zwei Schlucke reichten. Dann noch ein Glas, im gleichen Modus.

„Ich war beschwipst und aufgekratzt und der Mittelpunkt der Party“, sagte Barrymore in einem Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 1990. „Ich fühlte mich sooo gut. Alle meine Probleme schienen in dem Moment zu verschwinden, in dem ich mich rausgeschossen habe …“ Im Jahr darauf betrank sie sich bereits gelegentlich.

Mit 10 probierte sie Marihuana, und mit 12 Kokain. Ein gestörtes, abhängiges Kind im Rampenlicht. Später hätte niemand 20 Dollar darauf verwettet, dass sie noch einmal zu einer gefestigten Schauspielerin und Produzentin und Unternehmerin werden wird. Eine, die ihre Geister heute (halbwegs) besiegt hat.

In Ihrer aktuellen Funktion als Talkshow-Moderatorin führte sie am Montag (21. August) ein Interview mit der 23-jährigen Schauspielerin und Sängerin Reneé Rapp im Studio „92nd Street Y“ in New York, als ein Mann aus dem Publikum lauthals ihren Namen rief.

In diversen Social-Media-Bildern und Videoschnipseln ist festgehalten, wie eine sichtlich verwirrte Barrymore rief: „Oh mein Gott, jaaa? Hi!“ Für den Moment schien es, als würde einer der durchgeschepperten Verehrer ihrer Frühzeit wieder auftauchen.

Der Rufer stellte sich als Chad Michael Busto vor. Er enterte dann die Bühne mit den Worten: „Du weißt, wer ich bin. Ich muss Sie irgendwann einmal aus der Nähe sehen, während ich hier in New York bin….“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Sicherheitspersonal griff sofort beherzt ein und umzingelte den Zuschauer, während Gastfrau Rapp Talkmeisterin Barrymore von der Bühne eskortierte.

Wie die Journalistin McKenzie Morrell auf dem Ex-Twitter-Kanal „X“ berichtet, kehrte Barrymore später auf die Talk-Veranstaltung zurück, die Rapps Debütalbum „Snow Angel“ promoten sollte. McKenzie sagte, dass „beide souverän damit umgegangen sind“ und „sich schnell gefangen haben, um ihr großartiges Gespräch fortzusetzen …“

Drew Barrymore hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Nach Angaben des US-Senders NBC News sagte die New Yorker Polizei, dass keinerlei Anzeige wegen des Vorfalls erstattet worden sei.

Möglicherweise hatte Drew Barrymore für ihre Jung-Kollegin Rapp, die in der HBO-Serie „The Sex Lives Of College Girls“ die Rolle der Leighton Murray spielt, auch einige Tipps bereits, wie man im Haifischbecken des US-Showwbiz nicht abschmiert. Rapp gab derweilen bekannt, dass sie die Serie nach der dritten Staffel verlassen wird. Nun setzt der blonde Ex-Musical-Star auf die Musik. Das Debütalbum „Snow Angel“ wurde am 18. August veröffentlicht.