Nick Cave ist über einen Songtext, den eine künstliche Intelligenz in Anlehnung an seinen Musikstil schrieb, empört. Der Singer-Songwriter nannte den Titel „Bullshit“ und eine „groteske Verhöhnung des Menschsein“.

Auf das Lied wurde Cave durch einen Fan aufmerksam. Dieser schickte ihm den Titel, den der Chatbot ChatGPT generierte. Er gab der K.I. die Anweisung, ein Lied im Stil von Nick Cave zu schreiben. Der Inhalt ist von biblischen und düsteren Bildern geprägt. Im Refrain heißt es: „Ich bin der Sünder, ich bin der Heilige. Ich bin die Dunkelheit, ich bin das Licht. Ich bin der Jäger, ich bin die Beute. Ich bin der Teufel, ich bin der Retter“.

In seinem Newsletter „The Red Hand Files“ reagierte Cave auf die Zusendung. Er schrieb, dass er dutzende ähnliche Zuschriften bekomme, seitdem der Chatbot verfügbar ist. Die meisten davon seien mit „einer Art algorithmischer Ehrfurcht erfüllt“. Der 65-Jährige teile jedoch nicht „die gleiche Begeisterung für diese Technologie“. Er schrieb außerdem: „Ich verstehe, dass ChatGPT noch in den Kinderschuhen steckt, aber vielleicht ist das der aufkommende Schrecken der künstlichen Intelligenz – dass sie immer in den Kinderschuhen stecken wird, da sie sich immer weiter entwickeln wird.“ Die Überlegung führte er weiter aus und sinnierte, dass die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen „uns vielleicht in eine utopische Zukunft oder in unsere totale Zerstörung führt“. In Anbetracht des Liedtexts sehe die Zukunft nicht gut aus. Denn: „Dieser Song ist scheiße“.

Songschreiben verlangt Menschlichkeit

Die Kunst, einen guten Song zu schreiben, liegt dem Musiker zu folge nicht in Nachahmung oder Replikation. Das Gegenteil sei der Fall. „Es ist ein Akt des Selbstmordes, der alles zerstört, was man in der Vergangenheit zu produzieren versucht hat. Es sind diese gefährlichen, herzzerreißenden Abweichungen, die den Künstler über die Grenzen dessen hinauskatapultieren, was er oder sie als sein bekanntes Selbst anerkennt“, erklärte Cave seinen Schreibprozess. Da er momentan an neuen Songs für ein Bad-Seeds-Album arbeitet, fügte er noch hinzu: „Es ist eine blutige Angelegenheit, hier an meinem Schreibtisch, die etwas von mir verlangt, um eine neue und frische Idee zu initiieren. Es erfordert meine Menschlichkeit.“

Das letzte Studioalbum von Nick Cave and The Bad Seeds, „Ghosteen“, erschien im Jahr 2019. Anfang des Jahres schrieb der Musiker in seinem Newsletter, dass er sich an neue Titel für die Gruppe gesetzt hat. Der Schreibprozess sei jedoch „der Horror“.

Der vollständige von der K.I. generierte Songtext:

Verse 1:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Verse 2:

I walk the streets, with my head held high

I’ve got my demons, but I’ll make them fly

I’ll dance with the devil, and I’ll play his game

I’ll be the one, to call his name

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Bridge:

I’ve got the blood of angels, on my hands

I’ve got the fire of hell, in my eyes

I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark

I’m the one that they fear, in the shadows they hark

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Outro:

So come with me, to the edge of the night

Where the darkness and the light collide

We’ll walk the line, between the good and the bad

And we’ll see, who comes out on top in the end.