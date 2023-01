Foto: Redferns via Getty Images, David Wolff - Patrick. All rights reserved.

Nick Cave hat ein neues Bad-Seeds-Album angedeutet. Bereits im letzten Jahr bestätigte der Sänger, er plane eine neue Platte, sobald seine Tour-Verpflichtungen erledigt sind.

Auf seinem Blog „The Red Hand Files“ bestätigte der 65-Jährige, dass er im Jahr 2023 neue Songs aufnehmen will. Das seien jedoch gute und schlechte Nachrichten zugleich. „Gute Nachrichten, denn wer will nicht ein neues Bad-Seeds-Album? Schlechte Nachrichten, weil ich das verdammte Ding schreiben muss“, so der Musiker.

Cave teilte zudem mit, er habe am 1. Januar angefangen, Lieder zu schreiben. Nun habe er „ein paar Sachen“ fertig, „aber sie sind nicht sehr gut“. So wirklich könne er das jedoch nicht einschätzen. „Es ist bei jeder Platte dasselbe. Ich habe dieses vertraute Gefühl eines Mangels, als wäre ich ein großes, dummes, leeres Ding in einem Anzug“, führte er seinen Kampf mit dem Songschreiben aus. „Alles, was einem schöpferischen Impuls gleicht, ist tief unten in einem moosigen, Froschloch vergraben und schläft.“

Erste Songtexte des neuen Albums

Nick Cave teilte dennoch Ergebnisse aus seinem Schreibprozess. Die ersten Lyrics lauten:

„Ushering in the new year he knelt down And crushed his brother’s head with a bone It’s my great privilege to walk you home In the rain. Hop inside my coat.“

Ein regnerischer Tag habe ihm zudem zu weiteren Textzeilen inspiriert:

„The frogs in the gutter are jumping for God Amazed of love, amazed of pain Amazed to land back in the gutter again“

Anschließend verglich Cave das Schreiben von Texten mit dem Versuch, Frösche zu fangen. „Das fühlt sich an, als würde es die Dinge zusammenfassen. Songtexte zu schreiben, ist der Horror. Es ist, als würde man nach Fröschen springen. Es tut tatsächlich weh.“

Der Sänger schreibt des Weiteren, er hoffe, es dauert nicht lange, die Lieder für das Album zu schreiben. Aus seiner Erfahrung wisse er jedoch, dass die Aufgabe immer Zeit braucht. Vermutlich hält er sich deswegen auch noch mit weiteren Infos und Daten zum geplanten Album bedeckt.