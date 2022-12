„GRRR Live!“: Rolling Stones veröffentlichen neues Live-Best-Of

Foto: WireImage, Kevin Mazur. All rights reserved.

Die Rolling Stones gemeinsam mit Bruce Springsteen auf der Bühne (15. Dezember 2012 in Newark, New York)

Die Rolling Stones bringen am 10. Februar 2023 ein neues Live-Album heraus. „GRRR Live!“ nimmt Fans mit zu einem Konzert aus dem Jahr 2012, auf dem die Rolling Stones mit verschiedenen Musiker*innen spielten.

Der Auftritt fand im Rahmen der „50 & Counting“- Tour in Newark, New Jersey, statt. Mit dabei waren Bruce Springsteen, Mick Taylor, die Black Keys, Lady Gaga und Clark Jr & John Mayer. Gemeinsam mit ihren Gästen spielten die Rolling Stones Hits wie „Gimme Shelter“, „It’s Only Rock’n’Roll“ und „Tumbling Dice“.

„GRRR Live!“ kann als 3-LP-Set in schwarzem und farbigem Vinyl sowie als CD vorbestellt werden. Ein Bundel aus CD und DVD bzw. Blu-ray enthält zusätzlich die Songs „Respectable“, performt mit John Mayer; „Around And Around“ und „Gimme Shelter“.

Die Tracklist

CD1

Get Off Of My Cloud The Last Time It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) Paint It Black Gimme Shelter (with Lady Gaga) Wild Horses Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr) Dead Flowers Who Do You Love? (with The Black Keys) Doom And Gloom One More Shot Miss You Honky Tonk Women Band Introductions

CD 2