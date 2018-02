Im vergangenen Jahr hatten viele Fans gehofft, dass die wiedervereinigten Guns N’Roses eine Tour zum 30. Jubiläum ihres Klassikers „Appetite For Destruction“ veranstalten würden. Daraus wurde leider nichts – die „Not In This Lifetime“-Konzertreise, die die Band von Axl, Slash und Duff auch wieder nach Deutschland führen wird, ist eine reine Greatest-Hits-Tour geworden.

Original-Drummer Steven Adler, 1990 aus dem Lineup geworfen, huldigt dem berühmten Debüt nun auf seine Weise: Unter dem Motto „Thirty Years Of Destruction“ führt der Schlagzeuger das Album live auf, gemeinsam mit seiner Band namens Appetite.

Adler integriert außerdem Songs in sein Set, die nicht auf dem Album waren („Patience") oder solche, auf denen er nicht er, sondern GN'R -Nachfolger Matt Sorum trommelte („You Could Be Mine"). Seinen Frieden mit der Band hat der 53-Jährige inzwischen gefunden. Er trat live als Überraschungsgast bei ihnen auf und stand bei der Einführung in der Rock and Roll Hall Of Fame mit auf der Bühne. Aktueller Drummer der Live-Besetzung von Guns N'Roses ist Frank Ferrer. Was fehlt jetzt noch? Ach ja, die Tourtermine Steven Adlers. Die stehen noch aus!

Steven Adler spielt „Rocket Queen“: