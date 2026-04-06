Guns N‘ Roses spielen „Bad Apples“ live – erstmals seit 1991

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Guns N‘ Roses haben am Samstagabend beim Konzert in São Paulo, Brasilien, überraschend tief in ihrer Diskografie gegraben und „Bad Apples“ zum ersten Mal seit 1991 live gespielt.

Axl Rose und seine Mitstreiter hatten den „Use Your Illusion I“-Track zuvor nur zweimal auf die Bühne gebracht – unter anderem beim Live-Debüt des Songs beim brasilianischen Rock in Rio Festival 1991. (Slash hat den Song auch schon mit Myles Kennedy and the Conspirators live gespielt.)

Beim Monsters of Rock Brazil Festival am Samstag verblüfften Guns N‘ Roses ihre Fans, als sie „Bad Apples“ nach mehr als 35 Jahren wieder aus dem Archiv holten:

Seltene Songs kehren zurück

„Bad Apples“ war nicht die einzige Änderung an GNRs Setlist, seit die Band vergangenes Wochenende ihre Welttournee 2026 eröffnet hat: Auch das selten gespielte „Dead Horse“ tauchte wieder auf, und beim São-Paulo-Gig kehrte zudem „Rocket Queen“ in die Setlist zurück. Beim Tourauftakt in Mexiko feierten außerdem „Atlas“ und „Nothin’“ ihre Live-Premieren – beide Songs sind seitdem im Programm geblieben.

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Möglicherweise hat die Band für die Tournee noch weitere Überraschungen in petto: Berichten zufolge hat GNR beim Soundcheck vor dem Konzert am 1. April „Right Next Door to Hell“ geprobt – ebenfalls ein „Use Your Illusion I“-Song, der seit 1991 nicht mehr live gespielt wurde.

Im Mai kehren Guns N‘ Roses in die USA zurück: nach Florida, zum Hollywood’s Hard Rock Festival und zum Welcome to Rockville in Daytona Beach. Nach einer Europa-Etappe beginnen GNRs Nordamerika-Dates am 23. Juli in Raleigh, North Carolina, und laufen bis zum 9. September, wenn die Tour in Atlanta endet.