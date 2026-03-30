Guns N‘ Roses spielen „Nothin’“ zum ersten Mal live beim Tourauftakt 2026

Beim Tourauftakt in Monterrey, Mexiko, feierte auch die 2025er-Single „Atlas“ ihre Live-Premiere.

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Slash (l.) und Axl Rose (r.) live 2023

Slash (l.) und Axl Rose (r.) live mit Guns N' Roses 2023  |  Ex-Bandmanager Alan Niven packt in seinem neuen Buch aus. Foto: Getty Images for Power Trip. Kevin Mazur. All rights reserved.

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Guns N‘ Roses haben ihre Welttournee 2026 am Samstag in Monterrey, Mexiko, eröffnet – mit einem 26-Song-Set, das die Live-Premieren von „Nothin’“ und „Atlas“ umfasste.

Beide Tracks – die bereits seit den „Chinese Democracy“-Sessions im Umlauf waren und sogar noch früher als Demos existierten – wurden schließlich im Dezember 2025 veröffentlicht, passend zur Ankündigung der GNR-Tour 2026.

Beim Soundcheck vor einem Konzert in Yokohama, Japan, im Mai 2025 hatte die Band „Nothin’“ bereits angespielt, doch Axl Rose und seine Mitstreiter gaben dem Song am Samstag im Parque Fundidora in Monterrey seine eigentliche Live-Premiere – beim Headliner-Auftritt auf dem Tecate-Pa’l-Norte-Festival.

Live-Debüts und Klassiker

Drei Songs später, nach dem ebenfalls ausgegrabenen Track „Perhaps“, spielten GNR dann „Atlas“ – früher bekannt als „Atlas Shrugged“ – zum allerersten Mal live.

Die erste Show von Guns N‘ Roses im Jahr 2026 bot den Großteil der Band-Hits sowie inzwischen fest etablierte Coversongs wie Velvet Revolvers „Slither“, Black Sabbaths „Sabbath Bloody Sabbath“, die Damned-Nummer „New Rose“ und „Down on the Farm“ von den UK Subs.

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Allerdings fehlte Keyboarderin Melissa Reese, deren Abwesenheit die Band vor dem Konzert mit „unvorhergesehenen persönlichen Gründen“ begründet hatte. Reese war 2016 während der Reunion-Tour, die Slash und Duff McKagan zurück in die Band brachte, erstmals mit Guns N‘ Roses auf der Straße – und stand kurz vor ihrem zehnjährigen Jubiläum bei GNR, bevor sie die Tour diese Woche verließ.

Tourplan bis September

Als Nächstes reist Guns N‘ Roses nach Südamerika, bevor die Band im Mai in die USA zurückkehrt – zum Hard Rock Festival in Hollywood, Florida, und zum Welcome to Rockville in Daytona Beach. Nach einer Europa-Etappe starten die nordamerikanischen Konzertdaten am 23. Juli in Raleigh, North Carolina, und laufen bis zum 9. September, wenn die Tour in Atlanta endet.

Daniel Kreps schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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