Guns N‘ Roses haben Chart-Geschichte geschrieben

Guns N’ Roses haben es geschafft: Ihre Platte „Greatest Hits“ ist nun eines von acht Alben, die seit mindestens 700 Wochen in den „Billboard 200 Charts“ stehen.

Eigentlich wollten Guns N‘ Roses dieses Album nicht

Die LP erschien bereits am 23. März 2004 und somit zu einer Zeit, in der die Gruppe eh schon auf neue Musik hoffen ließ. Denn ungefähr zehn Jahre lang kam kein neues Studioalbum mehr raus und die Band war immer noch mit ihren Arbeiten an „Chinese Democracy“ beschäftigt. So beschloss das Musiklabel Geffen Records eine Best-Of-Sammlung zu veröffentlichen. Daraufhin kam es zu einem Rechtsstreit, denn Axl Rose hatte die Befürchtung, dass dadurch das neue Studioalbum weniger Aufmerksamkeit bekommen könnte. Nichtsdestotrotz konnte die Veröffentlichung der LP nicht verhindert werden.

Diese Künstler haben es auch geschafft

Das Album schaffte es auf den dritten Platz der US-Albumcharts und führte die Spitze der britischen Albumcharts an. Und das ohne viel Werbeaufwand. Ebenso erhielt es in den Vereinigten Staaten fünf Mal Platin. Übrigens knackte auch das Werk „Doo-Wops & Hooligans“ von Bruno Mars, welches im Oktober 2010 erschien, genau zur gleichen Zeit den „Billboard“-Rekord.

So sah die Rangliste noch im September aus:

Die erfolgreichen Alben, die auch schon 700 Wochen in den „Billboard“-Charts verweilen, sind: Pink Floyds „Dark Side of the Moon“, Metallicas „Black“, Bob Marley and the Wailers mit „Legend“, Journeys „Greatest Hits“, Creedence Clearwater Revivals „Chronicle: The 20 Greatest Hits“ und Eminem mit „Curtain Call: The Hits“.