Für Kamala Harris Obama rappt mit Eminem zu „Lose Yourself“

Barack Obama stellte seine Rap-Fähigkeiten unter Beweis, nachdem er am Dienstag in Detroit bei einer Wahlkampfveranstaltung für Vizepräsidentin Kamala Harris von Eminem vorgestellt wurde.

Eminem sprach zuerst, mit einem Detroit-Tigers-Cap auf dem Kopf, um Obama vorzustellen und die Leute zur Wahl zu ermutigen, wobei er die Bedeutung der Redefreiheit hervorhob.

„Die Stadt Detroit und der gesamte Bundesstaat Michigan bedeuten mir bei dieser Wahl sehr viel. Wir stehen mehr denn je im Rampenlicht. Und ich denke, es ist wichtig, dass Sie Ihre Stimme nutzen. Deshalb ermutige ich alle, wählen zu gehen, bitte“, sagte Eminem der Menge.

„Ich denke auch, dass die Menschen keine Angst haben sollten, ihre Meinung zu äußern. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Amerika will, in dem die Menschen Angst vor Vergeltung haben, davor, was die Leute tun werden, wenn man seine Meinung äußert.“

Obama war „nervös“

„Ich glaube, dass Vizepräsidentin Harris eine Zukunft für dieses Land unterstützt, in der diese Freiheiten und viele andere geschützt und aufrechterhalten werden“, fuhr Eminem fort. ‚Und hier ist Präsident Barack Obama, um Ihnen noch viel mehr darüber zu erzählen.“

Obama betrat dann die Bühne und scherzte, dass er sich ‘nach Eminems Auftritt irgendwie komisch fühle“, und fügte hinzu, dass er „nervös“ sei, bevor er sanft in Eminems Single „Lose Yourself“ aus dem Jahr 2002 überging.

„He’s nervous, but on the surface, he looks calm and ready/To drop bombs, but he keeps on forgetting”. „Er ist nervös. Aber oberflächlich betrachtet sieht er ruhig und bereit aus, Bomben abzuwerfen, aber er vergisst es immer wieder“, rappte Obama, bevor er in Gelächter ausbrach und sagte, er würde „aufspringen“, wenn Eminem am Ende auftreten würde.

Obama und Eminem für Harris:

Später in der Rede stichelte Obama gegen Donald Trump wegen seines gescheiterten Town Halls, bei dem der republikanische Kandidat sich seltsamerweise dafür entschied, 30 Minuten lang Musik zu spielen, anstatt Fragen zu beantworten. „Er steht einfach da oben und wiegt sich zu ‚Ave Maria‘ und ‚YMCA‘ … Nun, ich würde sagen, unsere Playlist könnte besser sein“, sagte Obama. „Ich hätte ‚Lose Yourself‘ drauf.“

Elissa Slotkin, die für den Senat in Michigan kandidiert, stellte Eminem als „jemanden vor, der an Michigan glaubt“. Der Rapper – dessen Auftritt bei der Kundgebung erst Dienstagmorgen angekündigt wurde – hat sich in seiner Karriere nur selten in der Politik versucht. Aber er hat seine Abneigung gegen Trump im Laufe der Jahre immer wieder deutlich gemacht.

Eminem – „Campaign Speech“:

Im Oktober 2016 veröffentlichte er den vernichtenden achtminütigen Track „Campaign Speech“ und im darauffolgenden Jahr verwandelte Eminem seinen Freestyle bei den BET Hip-Hop Awards in einen Anti-Trump-Rap. Der Freestyle begann mit der berüchtigten Zeile:

„That’s an awfully hot coffee pot/ Should I drop it on Donald Trump? Probably not/But that’s all I got ’til I come up with a solid plot”

„Das ist eine furchtbar heiße Kaffeekanne/ Soll ich sie auf Donald Trump fallen lassen? Wahrscheinlich nicht/Aber das ist alles, was ich habe, bis mir eine solide Handlung einfällt“ – was Em angeblich einen Besuch des Secret Service einbrachte.

Und im Jahr 2020 unterstützte der Rapper Slim Shady in den letzten Tagen des Wahlkampfs Präsident Joe Biden und erlaubte Biden, seinen Klassiker „Lose Yourself“ aus „8 Mil“e in einer TV-Spot zu verwenden. (Dies geschah einige Jahre, nachdem der Künstler eine neuseeländische politische Partei erfolgreich verklagt hatte, weil sie eine Kopie des Liedes in einem Wahlwerbespot verwendet hatte.)

Stars unterstützen Harris

Eine Reihe von Musikern hat Harris im Vorfeld der Wahl 2024 unterstützt, darunter Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Jon Bon Jovi, Jason Isbell, Michael Stipe, Maren Morris, John Legend und Stevie Wonder.

Auch Bruce Springsteen unterstützte Harris und kündigte an, dass er bei einer Handvoll großer Kundgebungen in Swing-Staaten auftreten werde, darunter eine Veranstaltung mit Harris und Obama in Atlanta am 24. Oktober und eine mit Obama allein in Philadelphia am 28. Oktober.