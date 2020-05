„Live and Let Die“: Guns N‘ Roses witzeln mit neuem T-Shirt gegen Trump

Das wird Sie auch interessieren





Guns N’Roses halten nicht viel von US-Präsident Donald Trump. Erst recht nicht, wenn dieser unerlaubt Lieder der Band bei seinen politischen Kundgebungen und PR-Stunts spielt – wie er es zuletzt bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Arizona tat. Passend zu dieser Aktion hat die Band nun ein neues T-Shirt auf den Markt gebracht und beweist damit nicht nur Sinn für Humor, sondern auch Sinn für einen cleveren Streich gegen den Präsidenten.

Begonnen hatte alles mit einem Besuch Trumps in einer Fabrik, die Mund-Nasen-Masken herstellt, in Arizona vergangene Woche, Die an und für sich gutgemeinte Aktion erwies sich leider als ziemlicher Reinfall. Einerseits war Präsident Trump während der Besichtigung selbst ohne Maske unterwegs, was sich den Umständen entsprechend als relativ unpassend erwies. Andererseits war das GN’R-Cover des McCartney-Songs „Live and let die“ über die Lautsprecher der Fabrik zu hören, was den Zynismus, der ohnehin schon in der Luft lag, verdoppelte.

Trump als COVID-45

Auch wenn Guns N’Roses nicht damit einverstanden waren, dass Trump in ihrem Songkatalog wilderte, machten sie sich den Vorfall in weiterer Folge zu nutzen: Im bandeigenen Webstore gibt es nun seit kurzem ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Live N‘ Let Die With COVID 45“ zu kaufen. Die Nummer 45 bezieht sich dabei auf Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten – und setzt damit seine Präsidentschaft mit dem tödlichen Coronavirus gleich. Der gesamte Erlös der T-Shirts geht an MusiCares und deren COVID-19-Hilfsfonds, der Arbeiter in der Musikindustrie unterstützt, die durch die Pandemie in finanzielle Not geraten sind.