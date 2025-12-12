Kriegen Guns N‘ Roses ihre Berlin-Konzerte nicht ausverkauft?

„Hohe Nachfrage für dieses Event“ – so heißt es auf Eventim, wenn man sich Tickets für die beiden Auftritte von Guns N‘ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026 sichern will. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gibt noch genügend Karten für die beiden Gigs.

Eigentlich ist das ein echtes Highlight, denn die Band um Sänger Axl Rose spielt mal nicht im Stadion mit wackeligem Sound und auch sonst nirgendwo in Deutschland im kommenden Jahr. Bis zu 38.000 Tickets dürften zur Verfügung stehen. Der Vorverkauf läuft seit Ende November. Karten gibt es derzeit ab knapp 100 Euro.

Klar, der Innenraum ist bereits nicht mehr verfügbar (auch wenn bei Ticketmaster noch VIP-Packages für etwas mehr als 370 Euro dafür angeboten werden), aber von den Kategorien 5-1 gibt es noch Tickets in allen Bereichen, auch solche, die nebeneinander liegen.

Guns N‘ Roses mit Greatest Hits zu oft zu sehen?

Woran liegt es also, dass Guns N‘ Roses nicht sofort alle Tickets loswerden? Die hohen Preise könnten abschrecken, bewegen sich aber gerade in den unteren Kategorien nicht in außergewöhnlichen Preisgefilden. Es gab sogar Karten für 77,25 Euro.

Möglicherweise machen sich die Hardrock-Veteranen auch nicht rar genug. In diesem Jahr sah man sie als Teil ihrer nun schon lange laufenden Welttournee im Juni in Düsseldorf und München und dann sogar (erstmals) beim Wacken Open Air.

Ist die Sehnsucht nach den Gunners also inzwischen etwas gestillt? Immerhin spielten sie auch 2022 Stadion-Gigs in Hannover und in München sowie 2018 vier Mega-Konzerte in Deutschland im Rahmen ihrer „Not In This Lifetime“-Tour.

Guns N‘ Roses genießen schon länger nicht mehr den Ruf, in der A-Liga der großen Live-Bands zu spielen, zu gefällig scheint manchen ihre Bühnenshow, zu wenig robust die Stimme von Axl Rose. „Klingt wie Micky Mouse“, befanden ROLLING-STONE-Leser. Nicht ausgeschlossen, dass viele Anhänger der Musiker sich nach einem neuen Album sehnen, das ihrer Tour einen größeren Überraschungseffekt geben könnte.