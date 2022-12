Bono verlängert „Surrender“-Tour – acht weitere Shows

Nach dem Erfolg seiner „Surrender“-Tour im November gab Bono via Website von U2 am Montag (12. Dezember) bekannt, dass es eine weitere Runde der Tour geben wird. An insgesamt acht Abenden wird er seine Mischung aus Lesung und Konzert in New York abhalten.

Die Tour findet im Rahmen seiner Autobiografie „Surrender: 40 Songs, One Story“ statt, die am 03. November erschien. Dafür zeigte sich Bono auch im Berliner Admiralspalast.

Über den Twitter-Account von U2 wurde bekannt, dass Bono in der Zeit vom 16. April 2023 bis zum 06. Mai 2023 insgesamt acht weitere Male auftreten wird. Austragungsort ist das New Yorker Beacon Theatre. Der Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag (15. Dezember), um 10 Uhr EST (16 Uhr in Deutschland).

Due to overwhelming demand, Bono is bringing his Surrender Tour back to New York City’s @BeaconTheatre for a limited number of dates this Spring. Tickets on sale Thursday, Dec 15 at 10AM EST. #BonoBackAtTheBeacon #SurrenderMemoirhttps://t.co/soGLZHa4lU pic.twitter.com/GUj3uDvie2 — U2 (@U2) December 12, 2022

Mit Blick auf die „Surrender“-Events erzählte der U2-Frontmann: „In diesen Shows habe ich einige Geschichten zu singen und einige Lieder zu erzählen. Außerdem will ich Spaß dabei haben, meine „ME-moir“ „Surrender“ zu präsentieren, die eigentlich eher eine „WE-moir“ ist, wenn ich an all die Menschen denke, die mir geholfen haben, von dort bis hierher zu kommen.“