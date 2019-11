Guns N’Roses: Axl Rose stürzt bei Konzert in Las Vegas – Fans schockiert

Das wird Sie auch interessieren





Kurz schien es, als ob Axl Rose, der Frontmann von Guns N´Roses, auf der Bühne zusammengebrochen war. Wie sich herausstellte, war es nur ein böser Sturz. Die Band trat am Freitagabend im Colosseum des Caesars Palace in Vegas auf, als der Sänger den legendären Cover-Hit „Knocking on Heavens Door“ sang und plötzlich das Gleichgewicht verlor.

Der Axl Rose-Sturz im Video:

Im Video sieht man Axl Rose zu Boden gehen. Der 57-jährige Rocker stand allerdings wieder auf und machte weiter, ging zur Seite der Bühne, holte sich ein Handtuch und wischte den Bereich der Bühne, auf dem er ausgerutscht war. Es scheint, dass es eine Flüssigkeit gab, die den Sturz ausgelöst hat.

Guns N’Roses treten in diesem Jahr mehrfach in Las Vegas auf. Nachdem sie Anfang des Jahres dort einen Special Gig im Hard Rock hatten, befinden sie sich nun wieder auf „Not in this Lifetime“-Tournee.