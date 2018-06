Guns N’Roses in Dänemark: Sound Top oder Flop?

Am gestrigen Mittwoch (06. Juni) absolvierten Guns N’Roses das zweite Europa-Konzert ihrer „Not In This Lifetime“-Tour 2018. Nach dem Auftakt in Berlin war Odense in Dänemark die zweite Station.

Im Olympiastadion waren viele Fans entsetzt über den angeblichen schlechten Sound. Davon schien, den Reaktionen im Netz nach zu urteilen, in Dänemark keine Rede mehr gewesen zu sein. Unklar ist, ob Axl Rose selber nun besser gesungen hat, der Tontechniker Nachhilfestunden erhielt – oder die Konzertwiese bei den Nachbarn schlicht besser war für Klang und Schall.

Ein Indiz dafür, dass der Abend für alle Beteiligten besser gelaufen sein könnte, war die voll erweiterte Setlist – der Gig war deutlich länger als der in Berlin. Guns N’Roses spielten u.a. „Coma“, „Don’t Cry“ und „You Could Be Mine“, die bei uns fehlten. Dazu zum ersten Mal seit 1987 „Shadow Of Your Love“, mit dem sie auch ihr „Appetite for Destruction“-Reissue bewerben.

https://www.youtube.com/watch?v=GnxWcyJKaHs Video can’t be loaded: Guns N’ Roses: Shadow Of Your Love (first live performance in 31 years!) (https://www.youtube.com/watch?v=GnxWcyJKaHs)

https://www.youtube.com/watch?v=Atwvcdl_By8 Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – New video opening/It’s So Easy (Odense, Denmark 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=Atwvcdl_By8)

https://www.youtube.com/watch?v=J-koj2lwo0I Video can’t be loaded: Guns N` Roses – Slither, live in Odense Denmark 6th June 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=J-koj2lwo0I)

Setlist: Guns N’Roses live in Odense, Dänemark:

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin‘ Jive

Better

Estranged

Live and Let Die

Slither

Rocket Queen

You Could Be Mine

New Rose

This I Love

Shadow of Your Love

Civil War

Slash Guitar Solo

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather)

Sweet Child O‘ Mine

Coma

Wichita Lineman

Wish You Were Here

November Rain

Black Hole Sun

Knockin‘ on Heaven’s Door

Nightrain

Don’t Cry

The Seeker

Paradise City