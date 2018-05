Am Freitag verkündeten Guns N’Roses offiziell das Reissues ihres 1987er-Meisterwerks „Appetite for Destruction“. Außerdem wird man über die neue GN’R-Homepage über die Preise der verschiedenen Editionen informiert, die am 29. Juni 2018 erscheinen.

Die teuerste der fünf Editionen ist die „Appetite For Destruction – Locked N‘ Loaded Edition (Ltd. Edt.)“, die sich im Shop für 975 Euro erwerben lässt (ist bei z.B. Amazon – noch – nicht gelistet). Da der Preis die Höhe von 40 Euro übersteigt, entfielen immerhin die Versandkosten.

Und die Versandkosten wären bei dem Gewicht der Edition sicher nicht billig gewesen. Denn die „Appetite For Destruction – Locked N‘ Loaded Edition (Ltd. Edt.)“ enthält neben dem Schrank, in dem alles geliefert wird, sehr viele Inhalte.

LIMITED NUMBERED EDITION – 10.000er Auflage weltweit

Holzbox mit veganem Leder mit aufgeprägten GN’R Logos

Handgefertigtes 3D-Kreuz

96seitiges Hardcover Buch mit unveröffentlichten Fotos aus Axls Privat-Archiven und einer Unzahl an Memorabilia – Schuber aus veganem Leder und Buchcover mit geprägten GN’R Logos

4 CDs

Sieben 180-g audiophile 12-inch Vinyle

Alle Vinyle-Schnitte von den 192kHz 24-bit remasterten High-Resolution Audios

Original Album auf 2 LPs s für ein maximales Hörerlebnis

LIVE LIKE A SUICIDE EP (1-LP) mit dem extra Track “Shadow Of Your Love”

B-sides N’ EPs (1-LP)

1986 Sound City Session N’ More (3-LPs)

6 Repliken von 7-inch Singles + neue 7-inch Single von “Shadow Of Your Love” auf gelbem Vinyl

32GB Metall-Kreuz inkl. USB Stick mit High-Resolution Audio Formaten aller 4 CDs

192kHz 24-bit AIFF Files

96kHz 24-bit AIFF Files

1kHz 16-bit AIFF Files

12 Neue illustrierte Drucke zu jedem Song des Albums

5 handgefertigte und aus Metall gegossene Band Skull Face Ringe

5 handgefertigte und aus Metall gegossene Band Skull Face Reversnadeln

5 Metall-Gitarrenplektren mit den Band Skull Faces & Unterschriften

5 zuvor unveröffentlichte Drucke der Bandmitglieder

5 GN’R Logo-Buttons

Robert Williams Kunstdruck 12”x24”

Replika ‘85/’86 Gig Banner 27”x40”

Der damalige Einladungsflyer für den “Welcome To The Jungle” Videodreh, handgeschrieben von Slash

Turntable Mat / Schallplattenspieler-Aufleger

Microfaser Reinigungstuch für Vinyl

7-inch Large Hole Adapter

6 Repliken Early Years Gig Flyers

6 Aufbügler mit aufgenähnten Logo Patches

2-inch Sammler-Münzen

Bandana mit Silber-Metallic Schrift

2 Poster 24”x36”

Abzieh-Tattoos der Bandmitglieder

3 Repliken von Ticket-Abrissen

Echtheitszertifikate

4 weitere Editionen:

Die nächst billigere Edition wäre die „Appetite For Destruction – Super Deluxe Edition“ für 169 Euro, die immer noch mit vielen Extras aufwartet.

„ Appetite For Destruction – Super Deluxe Edition“

6seitiges Hardcover Buch mit unveröffentlichten Fotos aus Axls Privat-Archiven und einer Unzahl an Memorabilia – Schuber aus veganem Leder und Buchcover mit aufgeprägten GN’R Logos

4 CDs

Insgesamt 73 Tracks – 49 Tracks davon zuvor unveröffentlicht

Erstmals von den Original Analogbändern remastertes Album

12 Tracks von B-sides N’ EPs, remastert von den Original Analogbändern

25 unveröffentlichte Recordings aus der 1986 Sound City Session

2 unveröffentlichte Recordings der Mike Clink Sessions:

“Shadow Of Your Love” – Dezember 1986, Mike Clink tryout Session

“Move To The City (1988 Acoustic Version)” – von den GN’R LIES Sessions

1 Blu-ray Audio Disc

Neuer 96kHz 24-bit 5.1 Surround Sound Mix von den Original Bändern

Original Album, abgemischt von Elliot Scheiner

5 Bonus Tracks, abgemischt von Elliot Scheiner & Frank Filipetti

Alle Songs werden von brandneuen Animationen begleitet.

4 Original Musik-Videos in 5.1

Unveröffentlichtes 1989 “It’s So Easy” Video in 5.1

5 zuvor unveröffentlichte Drucke der Bandmitglieder

Der damalige Einladungsflyer für den “Welcome To The Jungle” Videodreh, handgeschrieben von Slash

Robert Williams Kunstdruck 12”x24”

Abzieh-Tattoos der Bandmitglieder

3 Repliken von Ticket-Abrissen

Wallposter 24”x36”

„Appetite For Destruction – Locked N‘ Loaded Edition (Ltd. Edt.)“ – Unboxing:

https://youtu.be/CpVrCQv3m7c