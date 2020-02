Guns N’Roses: So wurde Axl Rose für seine Folge von „New Looney Tunes“ animiert

Das wird Sie auch interessieren





Im Dezember 2018 hatte Axl Rose als Sprecher einen Gastauftritt in einer Folge der Cartoon-Serie „New Looney Tunes“. In einem Video kann man nun sehen, wie der Sänger von Guns N’Roses Teil der bunten Comic-Welt wurde. Am Dienstag (04. Februar) teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite einen kurzen Ausschnitt, in dem die Character-Designerin Jennie Hoffer Schritt für Schritt erklärt, wie der Frontmann zur Zeichentrick-Figur wird.

„Character-Designerinnen sind dafür verantwortlich das Aussehen der Figuren richtig zu gestalten“, so Hoffer in dem knapp zweieinhalbminütigen Video. „Mein erster Schritt besteht darin, einen groben Umriss von ihm zu zeichnen“. Nach und nach verfeinert die Designerin Axl Roses‘ Umrisse, und aus einem ersten „Strichmänchen“ wird eine authentische Comic-Version des Sängers. Dabei liegt vor allem viel Liebe im Detail. Rose‘ Outfit wird in kleinen Schritten gezeichnet, von den zerrissenen Jeans, über die Lederjacke, bis hin zu seinem Hut mitsamt Bandana. Nachdem die Schwarz-Weiß-Umrisse fertiggestellt sind, übergibt Hoffer ihre Zeichnungen an das Color-Department und anschließend bringt das Animation-Department die Figur zum Leben.

In der Folge „Armageddon Outta Here, Part Two“, rettet Axl Rose gemeinsam mit Buggs Bunny und dem Rest der „New Loony Tunes“ die Welt vor einem Asteroiden, indem sie ihn mit dem Song „Rock the Rock“ beschallen. Die Idee zu der Folge kam den Schreibern Rob Janas und Kevin Fleming, nachdem sie ein Konzert von Guns N’Roses besuchten. Dort kam die Band zu dem Loony-Tunes-Theme auf die Bühne.

Laut einem Bericht von „Ultimateclassicrock“ war es dann lediglich schwierig einen freien Termin in Axl Roses Terminkalender zu finden. Umso beeindruckter waren die Macher, als der Sänger seine Vocal-Aufnahmen für die Folge in zwei bis drei Stunden beendete. Passend dazu trug er auch ein T-Shirt mit Wile E. Coyote, eine beliebte Figur aus dem Looney-Tunes-Universum. Derzeit befinden sich Guns N’Roses auf ihrer „Not In This Lifetime“-Tour, für die sie im Mai 2020 auch nach Deutschland kommen. Zusätzlich äußerten sich die Bandmitglieder zu einem neuen Album, welches eventuell noch dieses Jahr erscheinen wird.

