Gwen Stefani und Sheryl Crow werfen Äxte in „Barmageddon“

Gwen Stefani und Sheryl Crow traten am Montag (12. Dezember) in der Show „Barmageddon“ beim Äxte-Werfen gegeneinander an. Moderatorin der Sendung ist die Wrestlerin Nikki Bella. Erfinder und Produzenten der Show sind Blake Shelton, Lee Metzger und Carson Daly.

Es war die zweite Folge von „Barmageddon“, nach dem die Show, die in Nashville in der Bar von Blake Shelton aufgenommen wird, am 05. Dezember ihre Premiere feierte. Bei „Barmageddon“ geht es darum, dass zwei Promis sich betrinken und in Spielen gegeneinander antreten, die man in einer Bar spielen würde. Beim „Drunken Axe Hole“ mussten Gwen Stefani und Sheryl Crow mit Äxten auf eine Zielscheibe werfen. Zusätzlich spielten sie Curling mit Bierfässern und Maiskolben-Kanonen-Zielschießen.

All we wanna do is have some fun and watch #Barmageddon tonight on @USA_Network! 🙌 ONE HOUR until a brand new episode with @gwenstefani and @sherylcrow! pic.twitter.com/tpxvL1D8Rc — Barmageddon (@BarmageddonUSA) December 13, 2022

Im Trailer der Sendung erzählt Gwen Stefani: „Ich bin so ein Fan von Sheryl [Crow] und trete gegen sie an. Es ist so surreal. Blake [Shelton] ist mein Ehemann. Wir sind in dieser Bar in Nashville und wir spielen Spiele und Trinken dabei. Es macht so viel Spaß.“ „Verdammt ja! Wer möchte nicht an „Barmageddon“ teilnehmen? Und dann haben sie mir erklärt, wie alles abläuft und ich dachte mir nur: ‚Worauf habe ich mich hier eingelassen?’“, berichtet Sheryl Crow im Trailer.

„Anstelle von Darts, Shuffleboard oder Poolbillard spielen wir Spiele, als wären sie auf Steroiden“, erklären Carson Daly und Blake Shelton. „Wir haben all diese Spiele mit sexuellen Anspielungen“, führen sie weiter aus.