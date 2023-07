Neue „Harry Potter“-Serie ohne Daniel Radcliffe

Foto: Getty Images for Paramount Pictu, Jeff Spicer. All rights reserved.

Daniel Radcliffe wird wohl nicht wieder als „Harry Potter“ zu sehen sein. Der 33-jährige Brite wurde jüngst in einem Interview auf eine mögliche Rückkehr ins neue „Harry Potter“-Universum angesprochen, woraufhin er sagte, dass er das Übernehmen eines Parts in der Serie nicht forcieren würde.

Die neue Serie wurde bereits von HBO Max final bestätigt – geplant ist hierbei eine Fernsehshow auf der Grundlage der Buchreihe, an der Potter-Autorin J.K. Rowling auch als Produzentin mitwirken wird. Der Starttermin soll in dem Zeitraum von 2025 und 2026 fallen.

Daniel Radcliffe: „Mit der neuen ,Harry Potter‘-Serie ist ein Neuanfang geplant“

Radcliffe verdeutlichte im Gespräch mit „ComicBook“, dass er es auch für unwahrscheinlich hielte, eine Rolle angeboten zu bekommen und als eine andere Figur aufzutreten. Schließlich solle sich die neue Serie von den beliebten früheren Buch-Verfilmungen abheben. Er meinte: „Soweit ich weiß, versuchen sie, [mit der neuen Serie] einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will.“

Der Londoner strebe es also nicht an, in den Serien aufzutauchen, „aber ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Aber ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch zu übergeben.“

Fans über die neue Serie: „Lasst es bleiben“ vs. „Ein Traum wird wahr“

Auf Instagram unterhalten sich derweil die Fans in den Kommentarspalten des Streamingprofils Max. Während die einen darum bitten, keine neue Serie aus dem Potter-Universum zu gestalten (erst recht nicht ohne Radcliffe), freuen sich die anderen.

„Zwei Generationen sind mit diesen Filmen aufgewachsen. Ihr werdet uns keinen anderen Harry Potter vorsetzen können, in dem nicht Daniel Radcliffe mitspielt. Es ist immer noch ikonisch und frisch in unseren Köpfen. Erforscht andere Teile der Zaubererwelt“, sagt etwa ein User.

Ein anderer erwidert: „Ich weiß nicht, warum die Leute immer wieder sagen, dass wir das nicht gewollt haben. Ja, die Filme sind fantastisch. Und ja, niemand kann den Platz der Schauspieler aus den Filmen einnehmen. Aber als Harry-Potter-Fan aus dem Buch habe ich mir das gewünscht.“

Als Begründung für die positive Einstellung in Bezug auf eine neue Serie schreibt der Instagram-Nutzer: „Weil die Filme so viel ausgelassen haben. Ich will mehr von Voldemorts Hintergrundgeschichte, Teddy Lupin und allem anderen. In den Filmen wurde vieles davon nicht einmal erwähnt. Ich will Szenen wie die Schneeballschlacht in den ersten Büchern, Fred und George, die die Birne kitzeln, um in die Küche zu kommen usw. Und ich hoffe wirklich, dass solche Dinge in der neuen Serie vorkommen werden. Denn das wäre ein wahr gewordener Traum.“

HBO Max hat bereits einen ersten Teaser zur Serie veröffentlicht. Sicher ist außerdem die Beteiligung von J.K. Rowling, die mit ihren kritischen Aussagen zur Anerkennung von Transmenschen mittlerweile häufig in der Kritik steht.

Radcliffe ist übrigens kürzlich Vater geworden – und teilte auf Instagram Fotos von einigen „Harry Potter“-Schauspieler:innen. Auf der einen Seite Bilder in ihrer Filmrolle, auf der anderen Seite jeweils mit ihren Kindern. Er titelte dazu: „Die nächste Generation“.

