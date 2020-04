Ein Anblick, an den man sich erst gewöhnen muss. Sharon Osbourne hat nach mehr als 20 Jahren ihre Haarfarbe abgelegt und tritt nun ganz im Stil von Jane Fonda in Grau auf.

Mit 67 Jahren schien es für Sharon Osbourne an der Zeit für eine Veränderung. Die Managerin und Frau des Sängers Ozzy Osbourne hat nun mehr als zwei Jahrzehnte lang ihre Haare rot gefärbt, doch damit ist nun Schluss. Wie schon zuvor Schauspielerin Jane Fonda, zeigt sich die Talkshow-Moderatorin nun mit grauem Haupthaar. Ihr Stilist Jack Martin berichtet von der Transformation auf Instagram. „Sharon hat 100% weiße Haare und sie hat sie sich seit 18 Jahren jede Woche einmal zu einem tiefen Rot gefärbt“, so Martin in seinem Post. Angeblich habe sie diesen Schritt schon lange in Erwägung gezogen, jedoch sei…