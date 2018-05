„Haarsträubend“: Michael Jacksons Erben sind sauer über neues TV-Special

Die Doku „The Last Days of Michael Jackson“, die am Donnerstag (24.05.) erstmals im US-Fernsehen ausgestrahlt werden soll, kommt bei den Hinterbliebenen des Künstlers nicht gut an. Am Mittwoch ließ die Erbengemeinschaft ein Statement veröffentlichen, das ihre Wut zum Ausdruck bringt.

In der Stellungnahme heißt es unter anderem: „Wir sind der Meinung, dass die Doku ein weiterer haarsträubender und unautorisierter Versuch ist, das Leben, die Musik und das Bild von Michael Jackson auszunutzen – ohne Respekt für Michaels Vermächtnis, sein geistiges Eigentum oder seine Kinder." Der Sender hatte zu Werbezwecken zudem die urheberrechtlich geschützte Silhouette von Michael Jackson benutzt. Dies wurde durch Jacksons Anwälte schnell unterbunden.

ABC gehört zum Disney-Konzern, daher zeigte man sich insbesondere von dem Unternehmen enttäuscht. „Es ist besonders entmutigend, dass Disney, eine Firma, die dafür bekannt ist, ihr geistiges Eigentum besonders gut zu schützen, sich dafür entscheidet, die Rechte der Erbengemeinschaft zu ignorieren.“ ABC oder Disney haben sich bislang nicht zu der Sache geäußert – auch die Ausstrahlung soll wie geplant stattfinden.

In einem Trailer zur Doku waren bereits einige bisher unveröffentlichte Interview-Ausschnitte mit Michael Jackson verwendet worden. Das Special beleuchtet zwar den gesamten Werdegang des Künstlers, doch konzentrierten sich die Macher vorrangig auf den Abstieg und die letzten Tage im Leben von Michael Jackson. Der Sänger war 2009 völlig unerwartet an den Folgen einer Propofol-Überdosis gestorben – das Medikament war ihm als Einschlafhilfe von seinem Leibarzt Conrad Murray verabreicht worden.