„The Late Show“-Finale von Stephen Colbert erreicht Rekord: 6,74 Millionen Zuschauer

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Quoten sind da, und es ist offiziell: „The Late Show With Stephen Colbert“ hat sich mit einem Knall verabschiedet. Laut vorläufigen Nielsen-Daten schalteten am Donnerstagabend 6,74 Millionen Menschen das Finale ein – die meistgesehene Wochentags-Ausgabe, die die Sendung je hatte.

Diese historischen Zahlen markieren einen bemerkenswerten Sprung gegenüber dem Sendungsschnitt im ersten Quartal 2026, der bei 2,69 Millionen Zuschauern lag, wie „Variety“ berichtet. Damit liegt die Finale-Einschaltquote auch knapp über der Premiere der „Late Show“ im Jahr 2015, die im Schnitt 6,55 Millionen Zuschauer anzog.

Die Rekordwerte kommen weniger als ein Jahr, nachdem CBS die Entscheidung getroffen hatte, seine Late-Night-Talkshow abzusetzen, die Colbert mehr als ein Jahrzehnt lang moderiert hatte. Im August 2025 nannte der Sender finanzielle Gründe für den rätselhaften Schritt – doch über die wahren Motive wird weiter spekuliert. CBS‘ Mutterkonzern Paramount war zu jener Zeit dabei, eine Fusion mit Skydance Media abzuschließen, die noch der staatlichen Genehmigung bedurfte. Zudem hatte Colbert nur wenige Tage vor der Absetzungsmeldung Paramount wegen dessen 16-Millionen-Dollar-Vergleich mit Trump angegriffen – einen Deal, den der Comedian-Moderator als „fette Bestechung“ bezeichnete.

Abend der Stars

Colbert verabschiedete sich von seiner geliebten Sendung mit einem von Prominenten gesäumten Abend im New Yorker Ed Sullivan Theater. Paul McCartney war der offizielle letzte Gast, doch auch Jon Stewart, Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Strike Force Five und Neil deGrasse Tyson hatten Auftritte. McCartney riss das Publikum von den Sitzen, als er gemeinsam mit Elvis Costello, Colberts früherem Bandleader Jon Batiste und dem aktuellen Bandleader Louis Cato eine bewegende Version des Beatles-Klassikers „Hello, Goodbye“ spielte.

In seinem letzten Monolog wandte sich Colbert direkt ans Publikum. „In der ersten Nacht des „Colbert Report““, sagte er mit Verweis auf seine langjährige Comedy-Central-Talkshow, „habe ich gesagt: ‚Jeder kann euch die Nachrichten vorlesen. Ich verspreche, euch die Nachrichten zu fühlen.‘ Und mir wurde ziemlich schnell klar, dass unsere Aufgabe hier eine andere war. Wir waren hier, um die Nachrichten gemeinsam mit euch zu fühlen – und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab sie verdammt nochmal gefühlt.“