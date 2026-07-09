Die letzte „Hacks“-Staffel bricht einen atemberaubenden Emmy-Rekord

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„Hacks“ hat am Mittwoch den Rekord für die meisten Emmy-Nominierungen in einer einzelnen Staffel einer TV-Comedy gebrochen. Die Serie ließ „The Studio“ und „The Bear“ hinter sich und erhielt für ihre fünfte und letzte Staffel 24 Nominierungen – damit übertrifft sie den Rekord, den „Schitt’s Creek“ 2020 mit 15 Nominierungen für eine Finalserie aufgestellt hatte, wie „The Wrap“ berichtet. („The Pitt“ kam in diesem Jahr übrigens auf 25 Nominierungen.)

Besonders hervorzuheben: „Hacks“ ist in der Kategorie Outstanding Comedy Series nominiert, und mehrere Darsteller werden für ihre Arbeit an der Show gewürdigt. Jean Smart ist für Outstanding Lead Actress in a Comedy Series im Rennen, während Paul W. Downs eine Nominierung in der Kategorie Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series erhielt. Hannah Einbinder und Megan Stalter kämpfen in derselben Kategorie gegeneinander: Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series. Darüber hinaus erhielt „Hacks: Bit by Bit“ eine Nominierung für Outstanding Shortform Non-fiction or Reality Series – diese zählt allerdings nicht zum Rekord der Hauptserie.

Die Gewinner werden bei der 78. Emmy-Verleihung am 14. September in Los Angeles bekanntgegeben. „Law & Order: SVU“-Star Mariska Hargitay wird durch den Abend führen.

„Schitt’s Creek“ als Maßstab

2020 gewann „Schitt’s Creek“ neun der 15 Emmys, für die es nominiert war, und stellte damit einen Rekord für Siege auf. „The Bear“ und „The Studio“ hatten zuletzt jeweils 23 Nominierungen in aufeinanderfolgenden Jahren erhalten – es ist damit das dritte Jahr in Folge, in dem dieser Rekord gebrochen oder egalisiert wurde, so The Wrap.

„Hacks“, das 2021 seine Premiere feierte, erhielt für jede seiner bisherigen Staffeln zwischen 14 und 17 Nominierungen. Insgesamt hat die Serie bislang 12 Emmys gewonnen, darunter mehrere Auszeichnungen für Smart, einen für Einbinder sowie 2024 den Emmy für Outstanding Comedy Series.