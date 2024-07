Unglaublich, für wie viele Emmys „The Bear“ nominiert ist

Die Zeit der großen Serien ist vorbei? Nicht ganz, im Comedy-Segment feiert „The Bear“ seit einiger Zeit Triumphe. Die Serie, eigentlich eher eine Dramedy (wenn Sie noch nie reingeschaut haben, sehen Sie die überlange Episode sechs der zweiten Staffel, „Fische“), handelt von einem taumelnden Gourmet-Koch, der einen Sandwich-Laden wieder auf Vordermann bringt und eine neue Familie für sich gewinnt.

Klingt nach einem schwachen Plot? Ist aber beißend komisch und oft auch sehr anrührend. Bisher gab es dafür 10 Primetime-Emmys. Und in nächster Zeit könnten noch einige dazu kommen, denn „The Bear“ hat gerade den Nominierungsrekord für eine Comedy-Serie bei den Emmy Awards gebrochen.

Die zweite Season der Hitserie, zu sehen auf Disney+ im Stream, führt die Liste der Comedy-Serien mit 23 Nominierungen an, darunter natürlich auch als beste Comedy-Serie. Damit übertrifft sie den Emmy-Rekord von 22 Nominierungen, den „30 Rock“ seit 2009 hält.

„The Bear“ glänzt mit schauspielerischen Höchstleistungen

Es könnten ja noch einige dazukommen, wenn nicht Kritiker angefangen hätten an der dritten Runde von „The Bear“ herumzumäkeln. Das muss aber nichts heißen, wenn man an „Game Of Thrones“ denkt. Die HBO-Reihe hält nämlich für Serien den Emmy-Rekord mit 32 Nominierungen. Und offensichtlich ging die Qualität in den letzten Staffeln den Bach herunter.

„The Bear“ erhielt noch Nominierungen für den Comedy-Hauptdarsteller (Jeremy Allen White), den Comedy-Hauptdarstellerin (Ayo Edebiri), Comedy-Nebendarsteller (Ebon Moss-Bachrach und Lionel Boyce), die Comedy-Nebendarstellerin (Liza Colón-Zayas), die Regie (Christopher Storer für „Fishes“ und Ramy Youssef für „Honigtau“) und das Drehbuch („Fishes“ von Joanna Calo und Christopher Storer).

Auch in den Kategorien für Gastauftritte in einer Comedy gab es zahlreiche Nominierungen für die Serie, darunter Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Bob Odenkirk und Will Poulter. Colman und Poulter sind die einzigen Schauspieler, die nicht für die Episode „Fische“ nominiert wurden.

Eine letzte Rekordanmerkung, dann ist Schluss: Seit „Succession“ war keine Serie mehr so häufig in den Schauspiel-Segmenten nominiert wie nun „The Bear“.