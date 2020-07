Rapper Haftbefehl hat sich offenbar selbst ins Bein geschossen

Eine Petition fordert, dass die Bismarckstraße in Offenbach umbenannt – und nach dem Rapper benannt werden soll.

Was eine Ehre: Eine Straße mit seinem Namen – das wäre wohl ein Meilenstein in der Karriere des Gangsta-Rappers Haftbefehl. Eine Petition fordert nun genau das. Inspiriert wurde die Forderung von den „Black Lives Matter“-Bewegungen in den USA. In Amerika werden derzeit Statuen aus der Zeit des Kolonialismus heruntergerissen, in Großbritannien werden Straßen, die nach Sklaventreibern benannt sind, umbenannt. Nun soll auch eine Straße in Offenbach dem Beispiel folgen. Bismarck: künftig Haftbefehl? Die Petition, die sich an Bürgermeister Felix Schwenke wendet, hat derzeit (Stand 02. Juli) 1.849 von 1.945 geforderten Unterschriften erreicht. Dass die Straße nach Haftbefehl, dessen neues Album…