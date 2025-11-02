Liam Gallagher attackiert verrückten Bengalo-Fan

Liam Gallagher kritisiert einen Fan, der bei einem Oasis-Konzert in Melbourne Bengalos zündete – Polizei meldet keine Verletzten

Liam Gallagher hat einen Fan scharf kritisiert, der während des Oasis-Konzerts in Melbourne, Australien, am Freitag im Marvel Stadium Bengalos zündete. In einem Beitrag in den sozialen Medien nannte er die Person einen „komplett gestörten Menschen“.

Flares im Publikum während „Champagne Supernova“

„An den riesigen WICHER, der letzte Nacht bei der Show in Melbourne eine Fackel in die Menge geworfen hat. Fu bist ein ernsthaft gestörter Mensch. Und du wirst deine Quittung bekommen, glaub mir“, schrieb Gallagher auf der Plattform X nach dem Auftritt.

Die Fackeln wurden während des Finales des Konzerts bei „Champagne Supernova“ gezündet, dem ersten Termin der Australien-Tour. (Die Band spielt dort noch am 1. und 4. November, bevor sie nach Sydney weiterzieht, um am 7. und 8. November im Accor Stadium aufzutreten.)

In Videoaufnahmen des ausverkauften Konzerts ist zu sehen, wie eine Fackel aus der Menge abgefeuert wird, in den Innenraum fliegt und dort zu Boden fällt. Kurz darauf entzündeten sich Flammen in dem Bereich. Eine zweite Fackel wurde ebenfalls abgeschossen. Sie landete in unmittelbarer Nähe im Publikum.

Augenzeugin berichtet vom Vorfall

Eine Konzertbesucherin namens Virginia berichtete der australischen Plattform news.com.au, dass sie zwei Fackeln gesehen habe. „Jedes Mal, wenn man das Aufblitzen sah, sah es wie ein Feuer aus, das dann aber ziemlich schnell gelöscht wurde“, sagte sie. Virginia, die mit ihrer 13-jährigen Tochter beim ersten Oasis-Konzert in Australien war, fügte hinzu: „Als das passierte, dachte ich, das ist gefährlich. Wir sind dann vor Ende des Songs gegangen und wollten einfach nur raus.“

Es ist unklar, wie die Fackeln ins Stadion gebracht wurden. Virginia bestätigte gegenüber „news.com.au“, dass die Taschen kontrolliert und Besucher vor dem Einlass gescannt wurden.

Polizei: Keine Anzeige, keine Verletzten

Laut „9 News Australia“ teilte die Polizei des Bundesstaates Victoria mit, dass der Vorfall nicht gemeldet worden sei und keine Festnahmen erfolgt seien. Das Marvel Stadium erklärte gegenüber „9 News“, dass niemand verletzt wurde. „Wir überlassen die öffentlichen Kommentare Liam Gallaghers Beitrag“, fügte der Veranstaltungsort hinzu.

