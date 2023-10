Candy Prank: Diese Kinder brechen zu Halloween in Tränen aus

Foto: YouTube. All rights reserved.

Halloween ist für Kinder jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderer Tag. Hier können sich die Kleinen nach Herzenslust verkleiden und Schabernack treiben, ohne dass es ihnen jemand übel nimmt. Und das Beste: Am Ende eines vorabendlichen Streifzugs durch die Nachbarschaft wartet ein prall gefüllter Süßigkeiten-Beutel auf sie.

Bei Jimmy Kimmel ist es seit Jahren Tradition, Kindern diese Freude zu nehmen, oder es ihnen zumindest vorzugaukeln. So ruft der Moderator Eltern dazu auf, ihren Kindern zu erzählten, sie hätten die mühsam erstandenen Süßigkeiten selbst schon aufgegessen. Bis zu 1000 Video-Einsendungen gibt es pro Jahr. Heißt auch: Mindestens 1000 Mal ein Tränenkonzert.

Video: YouTube Challenge – I Told My Kids I Ate All Their Halloween Candy

In den herzergreifenden Clips sieht man Kinder, die völlig außer Rand und Band geraten, in Schockstarre verfallen oder in unbändiger Trauer zusammenbrechen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

