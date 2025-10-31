„Die Simpsons“ und Halloween: Die besten „Treehouse Of Horror“-Folgen
Kang und Kodos, „Der Rabe“ von Edgar Allan Poe, eine Parodie auf „Shining“: Zu Halloween gibt es bei uns die besten „Treehouse Of Horror“-Episoden der „Simpsons“.
Die „Treehouse Of Horror“-Episoden gelten seit jeher als Höhepunkte in den einzelnen „Simpsons“-Staffeln. Wer erinnert sich nicht an Kang und Kodus („How To Cook Humans“). Oder die „Simpson“-Variation von Edgar Allan Poes Poem „The Raven“ (Lisas Antwort auf Barts gelangweiltes Gesicht: „Früher waren die Menschen eben noch leichter zu erschrecken!“). Und die legendäre Parodie auf Stanley Kubricks Horrorklassiker „The Shining“.
In Erinnerung bleibt natürlich auch Homers absonderlichen Trip in die dritte Dimension (erneut eine hintersinnige Anspielung auf eine „Twilight Zone“-Episode: „Little Girls Lost“).
Seit der zweiten Season der erfolgreichsten und langlebigsten Zeichentrickserie aller Zeiten gibt es das Halloween-Special, das in Anlehnung an die erste Sonderfolge, in der sich Bart und Lisa im Baumhaus gruselige Geschichten erzählen, „Treehouse Of Horror“ heißt.
In fast 30 Jahren sind dabei einige großartige Episoden zusammengekommen, die gerade an Halloween noch einmal entdeckt werden sollten. Die 5 besten listen wir in unserer Galerie.