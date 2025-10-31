Neigt sich die erfolgreiche TV-Ära der „Simpsons“ dem Ende zu?

Die „Treehouse Of Horror“-Episoden gelten seit jeher als Höhepunkte in den einzelnen „Simpsons“-Staffeln. Wer erinnert sich nicht an Kang und Kodus („How To Cook Humans“). Oder die „Simpson“-Variation von Edgar Allan Poes Poem „The Raven“ (Lisas Antwort auf Barts gelangweiltes Gesicht: „Früher waren die Menschen eben noch leichter zu erschrecken!“). Und die legendäre Parodie auf Stanley Kubricks Horrorklassiker „The Shining“.

In Erinnerung bleibt natürlich auch Homers absonderlichen Trip in die dritte Dimension (erneut eine hintersinnige Anspielung auf eine „Twilight Zone“-Episode: „Little Girls Lost“).

Seit der zweiten Season der erfolgreichsten und langlebigsten Zeichentrickserie aller Zeiten gibt es das Halloween-Special, das in Anlehnung an die erste Sonderfolge, in der sich Bart und Lisa im Baumhaus gruselige Geschichten erzählen, „Treehouse Of Horror“ heißt.

In fast 30 Jahren sind dabei einige großartige Episoden zusammengekommen, die gerade an Halloween noch einmal entdeckt werden sollten. Die 5 besten listen wir in unserer Galerie.

Fotos: „Die Simpsons“ und Halloween: Die besten „Treehouse Of Horror“-Folgen 5. Hugo, kleine Wesen und Kang (Treehouse Of Horror VII) Drei Teile, die es in sich haben! Zunächst „Hugo“: Bart erfährt, dass er einen teuflischen Zwillingsbruder hat, der von der Familie gleich nach der Geburt versteckt wurde. Doch es wird schnell klar, wer der wirkliche Teufel in der Familie ist. Barts Kommentar auf diese Erkenntnis: „Oh, don’t look so shocked!“ 4. Bösartige Spiele (Treehouse Of Horror III) Mit der frivolen Chucky-Persiflage Krusty, die Mörderpuppe – „Clown Without Pity“ – beginnt die furiose Folge… Eine der witzigsten „Treehouse Of Horror“-Szenen Copyright: FOX 2. Furcht und Grauen ohne Ende (Treehouse Of Horror V) Fast – aber nur fast – die beste Horror-Folge der Simpsons, denn sie beginnt mit einer hinreißenden „Shining“-Parodie, die wirklich alles hat, was man von einer gelungenen Verulkung verlangen kann. (Genial sind die Neudefinitionen der großen Zitate aus Kubricks Klassiker: „No TV And No Beer Makes Homer Go Crazy“, „Here comes Daaaaaaaavid Letterman“) Und der Spitzenreiter ist – trotz des dusseligen deutschen Titels: Die Panik-Amok-Horrorshow (Treehouse Of Horror VI) Jeder wird sich an die letzten Minuten der Episode erinnern, aber schon die erste Geschichte ist Gold wert: Paul Anka vertreibt mit seiner Musik ausgeflippte Werbestatuen.

