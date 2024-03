Diesen Score bezeichnet Hans Zimmer als den besten seiner Karriere

Hans Zimmer hat mit seinem Kompositionsstil in den letzten Jahrzehnten geprägt, wie heute Filmsoundtracks zu klingen haben. Seine Scores sind sofort wiedererkennbar und fungieren oft selbst als akustische Erzählmittel in vielen Hollywood-Filmen. Längst spielt der Musiker seine Stücke auch live mit Orchester.

Vor einiger Zeit hat Zimmer zum ersten Mal in aller Deutlichkeit hervorgehoben, dass er seinen Score für Christopher Nolans Sci-Fi-Epos „Interstellar“ (2014) für den bisher besten seiner Karriere hält. Diese sagte er nicht in einem Interview, sondern in einem Video, das er auf TikTok teilte. Dazu machte er aber eine wichtige Einschränkung.

Vielleicht kommt das Beste ja auch noch

„Die Leute fragen mich immer, was meine Lieblingsmusik ist und ich vermeide es immer, die Frage zu beantworten“, sagt der Komponist in dem Clip. Um dann deutlich zu werden: „Und wie wäre es nun, wenn ich es dieses Mal nicht offenlasse? Ich werde euch sagen, dass auf Platz eins, also die beste Musik, die ich je geschrieben habe, glaube ich, ‚Interstellar‘ ist.“

Mit einem Lächeln fügte der 66-Jährige aber an: „Oder vielmehr habe meine Lieblingsmusik noch nicht geschrieben. Also, vielleicht ist das die bessere Antwort.“

Für zahlreiche Filme fungierte Hans Zimmer als so etwas wie ein kongenialer Partner für Christopher Nolan, um dessen audiovisuelle Filmvisionen zum Leben zu erwecken. Insgesamt sieben Filme des Briten vertonte er, darunter natürlich die Batman-Trilogie und zuletzt „Dunkirk“. Doch jede künstlerische Partnerschaft braucht einmal eine Pause. Seit „Tenet“ übernahm Ludwig Göransson den Part Zimmers in den Nolan-Filmen und wurde nun mit „Oppenheimer“ dafür gleich mit dem Oscar belohnt.

In seiner großen Karriere spielte Hans Zimmer mehr als 100 Filmsoundtracks ein. Bereits mit seiner Komposition für „Der König der Löwen“ gab es einen Goldjungen.