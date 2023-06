Hans Zimmer weiß, wie man einen filmreifen Heiratsantrag macht

Hans Zimmer weiß alles über Emotionen im Kino, schließlich hat er sie über Jahrzehnte mit viel Erfolg vertont. Nun hat er während eines Auftritts in der O2 Arena in London am Donnerstag (15. Juni) auch privat eine filmreife Vorstellung hingelegt. Er machte seiner (bislang nicht öffentlich bekannten) Freundin vor Tausenden von Menschen einen Heiratsantrag.

Empfehlung der Redaktion Was wären Rammstein heute ohne David Lynch?

Dafür hatte der Komponist sie auf die Bühne geladen und erst herumgedruckst. „Warum habe ich dich hierher gebracht?“, fragte er, als sie sich zu ihm gesellte. „Ich wollte dich etwas wirklich Wichtiges fragen. Hast du die Hintertür verschlossen? Ist die Milch im Kühlschrank? Haben wir noch Sorbet im Gefrierschrank?“ Dann, endlich, rückte er mit seinem Anliegen heraus: „Willst du mich heiraten?“

„Die Dinge laufen gut“

Das Paar umarmte sich glücklich, während die Menge in der Halle frenetisch Beifall klatschte. „Die Dinge laufen gut!“ verkündete Zimmer mit einem Lachen, bevor er mit Musik aus dem Nolan-Film „Inception“ fortfuhr.

Ein kleiner Witz musste nach all der Aufregung noch raus: „Die Hintertür ist ordnungsgemäß verschlossen. Alles ist gut!“

Hans Zimmer ist derzeit auf Welttournee und spielt seit einigen Tagen Gigs in Europa. Am 09. Juni war er zuletzt in Deutschland zu sehen, bei einem Konzert in Köln. Nächste Stopp ist Manchester.