Hans Zimmer liefert Soundtrack zu Denis Villeneuves „Dune“-Remake

Foto: Robin Marchant. All rights reserved.

Hans Zimmer in New York City.

Hans Zimmer liefert den Soundtrack zum neuen Film von Denis Villeneuve. Der deutsche Filmkomponist und Produzent wird für das Reboot von „Dune“ die passenden Klänge erschaffen. Damit knüpfen die beiden an ihre letzte gemeinsame Zusammenarbeit an: Zimmer hatte bereits Villeneuves „Blade Runner 2049“ vertont, der 2017 ins Kino kam.

Die Produktion des Films – die mit Spannung erwartete filmische Neufassung des Romans von Frank Herbert (1965 erschienen) – hat offiziell begonnen. Das gab Warner Bros. jetzt bekannt. Neben der Besetzung mit Zimmer für den Soundtrack wurden weitere spannende Details angekündigt.

Exzellenter Cast

Allein die offizielle Besetzung lässt einen vor Ehrfurcht erstarren:

Kooperation

Timothee Chalamet als Paul Atreides, Oscar Isaac als Herzog Leto, Rebecca Ferguson als Jessica Atreides, Stellan Skarsgard als Vladimir Harkonnen, Dave Bautista als Glossu Rabban, Javier Bardem als Stilgar, Zendaya als Chani, Josh Brolin als Gurney Halleck, Jason Momoa als Duncan Idaho, David Dastmalchian als Piter De Vries und Charlotte Rampling als Reverend Mother Mohiam.

Dazu kommen noch weitere interessante Ergänzungen in den Nebenrollen:

„Tiger and Dragon“-Star Chang Chen als Dr. Wellington Yueh, ein Suk-Arzt, der die Atreides-Familie unterstützt, und „Fences“-Star Stephen Henderson in einer geheim gehaltenen Rolle.

Denis Villeneuves „Dune“ soll in den USA am 20. November 2020 in die Kinos kommen.