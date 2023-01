Hans Zimmer live 2023: Weiteres Konzert in Berlin

Hans Zimmer lädt ab April zur großen Europa-Tour. ROLLING STONE präsentiert die Auftritte in Deutschland.

Gemeinsam mit dem Odessa Opera Orchestra & Friends hat der Komponist seine bekanntesten Scores neu arrangiert, darunter „Gladiator“, „The Dark Knight“, „Interstellar“, „The Lion King“ sowie „Dune“.

Bislang waren Konzerte in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, München, Berlin, Hamburg und Köln angesetzt. Nun gibt es wegen der großen Nachfrage Nachschub: Hans Zimmer wird am 27. Mai, einen Tag nach dem Berklin-Konzert, einen weiteren Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena in der Hauptstadt spielen.

Eintrittskarten für den Zusatzgig sind bereits bei Eventim erhältlich.

Hans Zimmer – Tour 2023: Alle Termine auf einen Blick