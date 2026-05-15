Ein neues Virus tötet Menschen, während globale Gesundheitsorganisationen versuchen, die Ausbreitung einzudämmen und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der Hantavirus-Ausbruch eben nur ein Ausbruch ist – und keine neue Pandemie. Die Amerikanerinnen und Amerikaner können beruhigt sein: Dr. Brian Christine, Penisimplantat-Spezialist und Assistant Secretary for Health im Gesundheitsministerium (HHS), hat die Sache im Griff.

Laut einem Freitagsbericht von CNNs KFile ist Christine – Admiral im U.S. Public Health Service Commissioned Corps – ein chirurgischer Urologe ohne nennenswerte Erfahrung im Bereich Public Health. Er moderierte einst eine YouTube-Videoreihe namens „Erection Connection“ und verbreitete während der Biden-Regierung Verschwörungstheorien über den Covid-19-Impfstoff. Heute gehört er zu den ranghöchsten Beamten der Trump-Regierung, die für die Politik rund um Infektionskrankheiten zuständig sind.

Social-Media-Posts und Videos, die CNN ausgewertet hat, zeigen: Christine verfügt zwar vermutlich über reichlich Expertise in Bereichen wie „Korrektur eines fehlgeformten Penisimplantats“ oder „Die richtige Manschettengröße bei der künstlichen Schließmuskelchirurgie“ – von Virologie oder Infektionsepidemiologie versteht er hingegen nichts. Trotzdem ist er einer der sichtbarsten Regierungsbeamten bei der Koordination der Hantavirus-Reaktion und der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Christine und der Hantavirus-Ausbruch

Diese Woche gab Christine ein Update zum Gesundheitszustand möglicherweise infizierter Passagiere, die nach einer Evakuierung vom niederländischen Kreuzfahrtschiff MV Hondius in ein Krankenhaus in Nebraska gebracht worden waren. „Beim Department of Health and Human Services basiert unser Ansatz auf Wissenschaft und Transparenz“, sagte er. „So sieht ein starkes öffentliches Gesundheitssystem aus: erfahrene Fachleute, nahtlose Koordination und ein gemeinsames Engagement zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung. Wir werden weiterhin der Wissenschaft folgen. Wir bleiben wachsam.“

Ein ganz anderer Ton als während der Covid-19-Pandemie. Bei Christines Anhörungen vor dem Senat hatte der Urologe laut „Washington Post“ behauptet, es stehe „außer Frage“, dass Covid-19 und die staatliche Reaktion darauf genutzt worden seien, um die Wahl 2020 zugunsten Bidens zu kippen – und angedeutet, die Impfstoffe seien Teil eines größer angelegten Plans zur Kontrolle der Bevölkerung gewesen.

Christine ist der jüngste Regierungsbeamte der Trump-Ära, dessen Qualifikationen für eine kritische – potenziell lebensrettende – Aufgabe im öffentlichen Interesse mehr als fragwürdig sind. Diese Woche gab die Regierung bekannt, dass Donald Trump Jrs. Jagdkumpel kommissarisch die Leitung der Food and Drug Administration übernimmt. Kyle Diamantas, 38, ist Anwalt aus Florida ohne nennenswerten Hintergrund in Lebensmittel- oder Arzneimittelsicherheit. Trumps neuester Kandidat für den Surgeon General ist Dr. Nicole B. Saphier, Radiologin und Fox-News-Stammgast, die einmal versucht hat, „MAHA“ als Marke eintragen zu lassen. Und wer könnte Gregg Phillips vergessen, den FEMA-Direktor für Katastrophenschutz und Wiederaufbau, der glaubt, sich teleportieren zu können.

Amerika, ihr seid in guten Händen!

Ihr seid in besten Händen, Amerika!