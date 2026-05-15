Trump macht Don Jr.s Truthahnjäger-Buddy zum FDA-Chef

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Wer schon mal eine Aspirin geschluckt, Milch in den Kaffee gegossen, sein Haustier gefüttert oder ein Rezept eingelöst hat, der hat sich auf die lebensrettende Aufsicht der U.S. Food and Drug Administration verlassen. Die FDA gilt seit Langem als weltweiter Goldstandard bei der Regulierung von Lebens- und Arzneimitteln – eine Behörde, die Produkte im Wert von rund einem Viertel der US-Wirtschaft überwacht.

Selbst unter günstigsten Bedingungen muss der FDA-Commissioner – ein vom Senat zu bestätigendes Amt – ein gnadenloses Dickicht aus schwierigsten Abwägungen durchqueren: die Rekordschnell-Zulassung der Covid-19-Impfstoffe, das Minenfeld der per Post versandten Verhütungspillen – und das alles, während mächtige Konzerne auf Sonderbehandlung drängen.

Diesen Job gut zu machen – oder überhaupt zu machen – ist keine Übung in Freundschaftspflege.

Makary tritt zurück

Nach tagelangem Hin und Her zwischen verfeindeten Lagern im Weißen Haus und im Gesundheitsministerium, das die FDA beaufsichtigt, wurde am Dienstag bekannt: Trumps angeschlagener FDA-Commissioner Dr. Marty Makary, ein Chirurg der Johns Hopkins University, tritt zurück.

Sofort stellte sich die Frage, welche überragende medizinische Persönlichkeit seinen Platz einnehmen würde. Kurz nachdem Trump Makarys Rücktrittsschreiben auf Truth Social gepostet hatte, wurde Kyle Diamantas, 38, ein weitgehend unbekannter Anwalt aus Florida, zum kommissarischen FDA-Commissioner ernannt. Diamantas war 2025 als Direktor des Programms für Lebensmittel erstmals zur FDA gestoßen – zuvor war er vor allem als Jagdkumpel von Don Jr. bekannt.

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Im März 2021 posierten Don Jr. und Diamantas mit erlegten Osceola-Truthähnen – darüber hatte ich zuerst berichtet. Mike Tussey, Gründer des Jagdveranstalters Osceola Outdoors, beschrieb die Szene auf X so: „Don Jr. mit seinem guten Freund Kyle Diamantas! Kyles erster Osceola!“ Ein Foto von Trump Jr., Diamantas und Tussey mit einem einzelnen Truthahn ist auf der Website von Osceola Outdoors zu sehen.

Beziehungen als Qualifikation

Wie man vom Truthahnschießen mit dem Sohn des Präsidenten zum Leiter von 1.000 Mitarbeitern im FDA-Lebensmittelprogramm und schließlich zum kommissarischen FDA-Chef aufsteigt – das ist eine Geschichte, deren Grundmuster in Trumps zweiter Amtszeit vertraut geworden ist: Die richtigen Leute zu kennen gilt als Qualifikation an sich.

Dass Diamantas der einzige stellvertretende Commissioner war, der die Rolle glaubwürdig übernehmen konnte, sei vielleicht bezeichnend für den aktuellen Zustand der FDA, sagt Susan Mayne, Adjunct Professor an der Yale School of Public Health, die von 2015 bis 2023 als Direktorin für Lebensmittelsicherheit bei der FDA tätig war. „Mr. Diamantas ist kein Arzt. Es ist eine ungewöhnliche Wahl. Aber angesichts der Umstände ist es die logische.“

Nachdem DOGE-Stellenkürzungen die Behörde verwüstet haben und anhaltende Turbulenzen Wissenschaftler in Scharen zur Kündigung getrieben haben, ist das Organigramm der FDA weitgehend führungslos. Und in einer von divenhaften Personaleskalationen gebeutelten Behörde habe Diamantas einen „ausgewogeneren Führungsstil“ an den Tag gelegt, so Mayne.

Chaos unter Makary

Was ein nüchternes regulatorisches Umfeld hätte sein sollen, wurde unter Makarys Führung oft von Chaos beherrscht. Da war George Tidmarsh, Direktor des Center for Drug Evaluation and Research, der zum Rücktritt gezwungen wurde, nachdem er angeblich seine Regulierungsfunktion genutzt hatte, um einen ehemaligen Geschäftspartner zu verfolgen.

Und da war Vinay Prasad, Direktor des FDA Center for Biologics Evaluation and Research, der die Pharmaindustrie – und seine eigenen Mitarbeiter – mit einem aggressiven Führungsstil und der brüsken Ablehnung bestimmter Arzneimittelanträge aufschreckte.

Inmitten unzähliger Konflikte war es am Ende ein Streit um fruchtaromatisierte Vapes, der Makarys Amtszeit beendete: Trump hatte ein „verhängnisvolles Mittagessen“ mit Tabaklobbyisten, die eine Zulassung ihrer Produkte anstrebten, wie ein FDA-Beamter berichtet.

Das Ende des Seils

Das Weiße Haus drängte die FDA, die Produkte zu genehmigen, doch Makary sperrte sich – schließlich sprechen solche Produkte offensichtlich Kinder an. „Das war das Ende des Seils für ihn“, sagt ein Vertrauter Makarys. „Er wollte die Süßigkeitsaromen nicht durchwinken.“

Am Ende tat er es aber doch – nur zu spät, um seinen Posten zu retten. Trump dankte ihm am Dienstag in einem Social-Media-Post: „Er war ein harter Arbeiter, der von allen respektiert wurde, und wird eine herausragende Karriere in der Medizin machen.“

Diamantas hat den Job vorerst nur kommissarisch inne; wer die Stelle dauerhaft besetzen soll, müsste Anhörungen zur Senatsbestätigung durchlaufen. Als möglicher Kandidat ist Admiral Brett Giroir im Gespräch, ein Kinderarzt, der in Trumps erster Amtszeit als Assistant Secretary for Health im HHS tätig war und während der Covid-Pandemie die Diagnostiktests koordinierte. Giroir war am Dienstag für ROLLING STONE erreichbar, wollte sich aber nicht äußern.

Ungewisse Dauer

Ob und wann Trump jemanden nominieren wird, ist unklar – und wie lange Diamantas die FDA kommissarisch leiten könnte, steht in den Sternen.