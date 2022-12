„Hanukkah Session“: Dave Grohl, Greg Kurstin und Judd Apatow covern „Spinning Wheel“

Foto: Redferns, Neil Lupin. All rights reserved.

Das dritte Jahr in Folge feiert Dave Grohl mit Greg Kurstin das jüdische Lichterfest Hanukkah. Die Feierlichkeiten gehen acht Tage lang – in der Zeit Covern die Musiker Songs von jüdischen Musiker*innen.

Die Session fand bereits am 5. Dezember in Los Angeles vor Live-Publikum statt. Als ersten Titel spielten Grohl und Kurstin „Spinnig Wheel“ von Blood, Sweat and Tears. Den Gesang übernahm Regisseur Judd Apatow, der ebenfalls durch den Abend führte.

Bei der diesjährigen „Hanukkah Session“ waren außerdem Pink, Singer-Songwriterin Irina George, Grolls Tochter Violet, Yeah-Yeah-Yeahs-Sängerin Karen O und Tencaious D dabei.