Hape Kerkeling wird von Bundespressekonferenz begnadigt

Hape Kerkelings clevere Humoraktionen in der Sendung „Total normal“ für Radio Bremen in den 90er Jahren gelten noch heute als legendär. Darunter war auch seine Imitation von Königin Beatrix. Der Komiker mischte sich einst für den Sender aber auch unter zahlreiche Journalisten bei der Bundespressekonferenz. Das war im Jahr 1990 und wurde ihm dort äußerst übel genommen. Angeblich bekam Kerkeling anschließend Hausverbot.

Die Bundespressekonferenz hat dieses mutmaßlich jahrzehntelange Hausverbot nun aufgehoben. Anlass ist der anstehende 60. Geburtstag des Entertainers. Der Vorsitzende der Bundespressekonferenz, der ZDF-Journalist Mathis Feldhoff, verkündete die frohe Botschaft im Podcast „Hape Birthday – ein ‚3nach9‘-Spezial zum 60. Geburtstag von Hape Kerkeling“.

Warum gibt es eigentlich kein Gebäck?

Übel genommen hatte man Kerkeling, dass er die Bundespressekonferenz zur Klamaukveranstaltung machte. Unter anderem fragte er damals, ob man zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen müsse und warum eigentlich kein Gebäck gereicht würde. Harmlosigkeiten, wie man mit Blick aus der heutigen Zeit wohl denken könnte. Journalisten und Politiker rümpften damals die Nase.

Es gab aber nicht nur erboste Reaktionen. Der CSU-Politiker Hans Klein, zu der Zeit Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, antwortete damals entspannt: „Das mit dem Gebäck, das hab’ ich mich auch schon oft gefragt, ich wär’ schon mit einem Kaffee zufrieden.“

Hape Kerkeling selbst bezeichnete diesen Moment später als eine seiner schönsten und mutigsten Aktionen. Seine Frechheit mag in den folgenden Jahren etwas abgenommen haben, aber wie kein anderer deutscher Entertainer schaffte es Kerkeling, in den verschiedensten medialen Rollen erfolgreich und unterhaltsam zu sein. Was er zu seiner Bundespressekonferenz-Begnadigung denkt, ist allerdings nicht bekannt.